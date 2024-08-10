https://crimea.ria.ru/20240810/obmen-zaporozhskoy-aes---mid-rf-razveyal-ocherednoy-dipfeyk-tsipso-1139507943.html

"Обмен" Запорожской АЭС - МИД РФ развеял очередной дипфейк ЦИПсО

"Обмен" Запорожской АЭС - МИД РФ развеял очередной дипфейк ЦИПсО - РИА Новости Крым, 10.08.2024

"Обмен" Запорожской АЭС - МИД РФ развеял очередной дипфейк ЦИПсО

Видео, в котором официальный представитель МИД РФ Мария Захарова якобы говорит о готовности российской стороны рассмотреть передачу Запорожской АЭС под контроль РИА Новости Крым, 10.08.2024

2024-08-10T21:22

2024-08-10T21:22

2024-08-10T21:22

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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мария захарова

фейк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Видео, в котором официальный представитель МИД РФ Мария Захарова якобы говорит о готовности российской стороны рассмотреть передачу Запорожской АЭС под контроль Киева является фейком. Об этом сказано в заявлении внешнеполитического ведомства России.Уточняется, что дифпейк "склеен" на основе видеозаписи брифинга Захаровой от 18 июля 2024 года, где подобные заявление не звучали. Также в ведомстве напомнили об аналогичном недавнем вбросе украинского ЦИПсО, где врио губернатора Курской области Алексей Смирнов якобы выступил с призывом к мужчинам Курска вступать в ополчение и подчеркнули, что такие дифпейки украинские спецслужбы готовят при содействии западных кураторов."В этой связи вновь призываем пользователей сети Интернет проявлять максимальную бдительность и не доверять данным из сомнительных источников", - призвали в ведомстве.

https://crimea.ria.ru/20240810/kurskaya-aes-opublikovany-rezultaty-radiatsionnogo-monitoringa-v-regione-1139503346.html

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министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, россия, мария захарова, фейк