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"Обмен" Запорожской АЭС - МИД РФ развеял очередной дипфейк ЦИПсО - РИА Новости Крым, 10.08.2024
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"Обмен" Запорожской АЭС - МИД РФ развеял очередной дипфейк ЦИПсО
"Обмен" Запорожской АЭС - МИД РФ развеял очередной дипфейк ЦИПсО - РИА Новости Крым, 10.08.2024
"Обмен" Запорожской АЭС - МИД РФ развеял очередной дипфейк ЦИПсО
Видео, в котором официальный представитель МИД РФ Мария Захарова якобы говорит о готовности российской стороны рассмотреть передачу Запорожской АЭС под контроль РИА Новости Крым, 10.08.2024
2024-08-10T21:22
2024-08-10T21:22
министерство иностранных дел рф (мид рф)
новости
россия
мария захарова
фейк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Видео, в котором официальный представитель МИД РФ Мария Захарова якобы говорит о готовности российской стороны рассмотреть передачу Запорожской АЭС под контроль Киева является фейком. Об этом сказано в заявлении внешнеполитического ведомства России.Уточняется, что дифпейк "склеен" на основе видеозаписи брифинга Захаровой от 18 июля 2024 года, где подобные заявление не звучали. Также в ведомстве напомнили об аналогичном недавнем вбросе украинского ЦИПсО, где врио губернатора Курской области Алексей Смирнов якобы выступил с призывом к мужчинам Курска вступать в ополчение и подчеркнули, что такие дифпейки украинские спецслужбы готовят при содействии западных кураторов."В этой связи вновь призываем пользователей сети Интернет проявлять максимальную бдительность и не доверять данным из сомнительных источников", - призвали в ведомстве.
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министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, россия, мария захарова, фейк
"Обмен" Запорожской АЭС - МИД РФ развеял очередной дипфейк ЦИПсО

МИД России разоблачил дипфейк ЦИПсО с Захаровой о якобы планах по обмену ЗАЭС

21:22 10.08.2024
 
© МИД РоссииДипфейк
Дипфейк
© МИД России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Видео, в котором официальный представитель МИД РФ Мария Захарова якобы говорит о готовности российской стороны рассмотреть передачу Запорожской АЭС под контроль Киева является фейком. Об этом сказано в заявлении внешнеполитического ведомства России.
"В сеть была вброшена видеозапись, на которой официальный представитель МИД России Мария Захарова якобы заявляет о том, что "российская сторона готова рассматривать передачу Запорожской АЭС под контроль представителей Киева взамен на добровольный выход ВСУ из Курского региона". Это "обращение" - дипфейк", - сказано в заявлении министерства.
Уточняется, что дифпейк "склеен" на основе видеозаписи брифинга Захаровой от 18 июля 2024 года, где подобные заявление не звучали. Также в ведомстве напомнили об аналогичном недавнем вбросе украинского ЦИПсО, где врио губернатора Курской области Алексей Смирнов якобы выступил с призывом к мужчинам Курска вступать в ополчение и подчеркнули, что такие дифпейки украинские спецслужбы готовят при содействии западных кураторов.
"В этой связи вновь призываем пользователей сети Интернет проявлять максимальную бдительность и не доверять данным из сомнительных источников", - призвали в ведомстве.
Курская АЭС в Курчатове - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
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Курская АЭС: опубликованы результаты радиационного мониторинга в регионе
 
Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)НовостиРоссияМария ЗахароваФейк
 
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