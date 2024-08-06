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Захват ВСУ Курской АЭС – власти региона развеяли новый фейк

Захват ВСУ Курской АЭС – власти региона развеяли новый фейк - РИА Новости Крым, 06.08.2024

Захват ВСУ Курской АЭС – власти региона развеяли новый фейк

Сообщения о скором захвате Курской АЭС украинскими боевиками не соответствуют действительности и рассылаются вражеской стороной для того, чтобы посеять панику... РИА Новости Крым, 06.08.2024

2024-08-06T16:27

2024-08-06T16:27

2024-08-06T16:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Сообщения о скором захвате Курской АЭС украинскими боевиками не соответствуют действительности и рассылаются вражеской стороной для того, чтобы посеять панику среди жителей региона. Об этом предупреждает пресс-служба правительства Курской области.Власти региона подчеркивают, что такая информация не обоснована и просят жителей не поддаваться на информационные провокации.Официальный Telegram-канал Курской АЭС сообщил, что станция работает в штатном режиме. Радиационный фон находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых значений.Фейковая информация на разные темы в различных регионах России в последнее время распространяется все чаще. Ранее в Крыму назвали фейком призыв готовиться к массированному удару в День ВМФ. До этого в Росэнергоатоме развеяли фейк о якобы радиационной аварии на Ростовской АЭС.Читайте также на РИА Новости Крым:"Запишите видео за деньги": жителей Севастополя атакует ЦИПсОЗлоумышленники создали фейковую страницу главы Крыма Сергея АксеноваЦИПсО прокололся: эксперты разобрали фейк о сборах на инсулин в Крыму

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, новости, курская аэс, украина, фейк