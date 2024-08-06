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Захват ВСУ Курской АЭС – власти региона развеяли новый фейк - РИА Новости Крым, 06.08.2024
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Захват ВСУ Курской АЭС – власти региона развеяли новый фейк
Захват ВСУ Курской АЭС – власти региона развеяли новый фейк - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Захват ВСУ Курской АЭС – власти региона развеяли новый фейк
Сообщения о скором захвате Курской АЭС украинскими боевиками не соответствуют действительности и рассылаются вражеской стороной для того, чтобы посеять панику... РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T16:27
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курская область
новости
курская аэс
украина
фейк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Сообщения о скором захвате Курской АЭС украинскими боевиками не соответствуют действительности и рассылаются вражеской стороной для того, чтобы посеять панику среди жителей региона. Об этом предупреждает пресс-служба правительства Курской области.Власти региона подчеркивают, что такая информация не обоснована и просят жителей не поддаваться на информационные провокации.Официальный Telegram-канал Курской АЭС сообщил, что станция работает в штатном режиме. Радиационный фон находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых значений.Фейковая информация на разные темы в различных регионах России в последнее время распространяется все чаще. Ранее в Крыму назвали фейком призыв готовиться к массированному удару в День ВМФ. До этого в Росэнергоатоме развеяли фейк о якобы радиационной аварии на Ростовской АЭС.Читайте также на РИА Новости Крым:"Запишите видео за деньги": жителей Севастополя атакует ЦИПсОЗлоумышленники создали фейковую страницу главы Крыма Сергея АксеноваЦИПсО прокололся: эксперты разобрали фейк о сборах на инсулин в Крыму
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курская область, новости, курская аэс, украина, фейк
Захват ВСУ Курской АЭС – власти региона развеяли новый фейк

Сообщения о скором захвате Курской АЭС украинскими боевиками являются фейком – власти

16:27 06.08.2024 (обновлено: 16:47 06.08.2024)
 
© РосэнергоатомКурская АЭС
Курская АЭС
© Росэнергоатом
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Сообщения о скором захвате Курской АЭС украинскими боевиками не соответствуют действительности и рассылаются вражеской стороной для того, чтобы посеять панику среди жителей региона. Об этом предупреждает пресс-служба правительства Курской области.

"Жителям Курчатова и Курчатовского района начали поступать звонки, якобы от российских властей, в которых предупреждают о скором захвате ВСУ Курской АЭС и призывают эвакуироваться. На самом деле обзвон ведут сотрудники ЦИПсО", – сказано в официальном Telegram-канале регионального правительства.

Власти региона подчеркивают, что такая информация не обоснована и просят жителей не поддаваться на информационные провокации.
Официальный Telegram-канал Курской АЭС сообщил, что станция работает в штатном режиме. Радиационный фон находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых значений.
Фейковая информация на разные темы в различных регионах России в последнее время распространяется все чаще. Ранее в Крыму назвали фейком призыв готовиться к массированному удару в День ВМФ. До этого в Росэнергоатоме развеяли фейк о якобы радиационной аварии на Ростовской АЭС.
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Курская областьНовостиКурская АЭСУкраинаФейк
 
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