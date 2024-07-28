https://crimea.ria.ru/20240728/preduprezhdenie-aksenova-o-massirovannom-udare-po-krymu--feyk-1139182539.html

Предупреждение "Аксенова" о массированном ударе по Крыму – фейк

Предупреждение "Аксенова" о массированном ударе по Крыму – фейк - РИА Новости Крым, 28.07.2024

Предупреждение "Аксенова" о массированном ударе по Крыму – фейк

Распространяемая в Telegram информация от лица главы Крыма Сергея Аксенова о якобы готовящемся массированном ракетном ударе по полуострову является фейком. Об... РИА Новости Крым, 28.07.2024

2024-07-28T16:50

2024-07-28T16:50

2024-07-28T16:51

крым

безопасность республики крым и севастополя

фейк

центр информационно-психологических операций (ципсо)

олег крючков

новости крыма

общество

цифровая безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Распространяемая в Telegram информация от лица главы Крыма Сергея Аксенова о якобы готовящемся массированном ракетном ударе по полуострову является фейком. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.Фейковое сообщение, в частности, содержит призыв к крымчанам не выходить на улицы вечером в воскресенье, поскольку в связи с празднованием Дня Военно-Морского флота якобы ожидается "массированный ракетный удар" по Крыму.Отмечается, что данное сообщение появилось в фальшивом канале главы РК, который маскируется под официальный.О создании фейковой страницы главы Крыма сообщалось в конце июня. В мае в сети регулярно появлялись различные вражеские вбросы, в частности о праздновании Дня Победы в Крыму, а также о закрытии Крымского моста.Читайте также на РИА Новости Крым:Радиационная авария на Ростовской АЭС – фейк"Запишите видео за деньги": жителей Севастополя атакует ЦИПсОЗлоумышленники создали фейковую страницу главы Крыма Сергея Аксенова

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, безопасность республики крым и севастополя, фейк, центр информационно-психологических операций (ципсо), олег крючков, новости крыма, общество, цифровая безопасность