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Предупреждение "Аксенова" о массированном ударе по Крыму – фейк - РИА Новости Крым, 28.07.2024
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Предупреждение "Аксенова" о массированном ударе по Крыму – фейк
Предупреждение "Аксенова" о массированном ударе по Крыму – фейк - РИА Новости Крым, 28.07.2024
Предупреждение "Аксенова" о массированном ударе по Крыму – фейк
Распространяемая в Telegram информация от лица главы Крыма Сергея Аксенова о якобы готовящемся массированном ракетном ударе по полуострову является фейком. Об... РИА Новости Крым, 28.07.2024
2024-07-28T16:50
2024-07-28T16:51
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Распространяемая в Telegram информация от лица главы Крыма Сергея Аксенова о якобы готовящемся массированном ракетном ударе по полуострову является фейком. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.Фейковое сообщение, в частности, содержит призыв к крымчанам не выходить на улицы вечером в воскресенье, поскольку в связи с празднованием Дня Военно-Морского флота якобы ожидается "массированный ракетный удар" по Крыму.Отмечается, что данное сообщение появилось в фальшивом канале главы РК, который маскируется под официальный.О создании фейковой страницы главы Крыма сообщалось в конце июня. В мае в сети регулярно появлялись различные вражеские вбросы, в частности о праздновании Дня Победы в Крыму, а также о закрытии Крымского моста.Читайте также на РИА Новости Крым:Радиационная авария на Ростовской АЭС – фейк"Запишите видео за деньги": жителей Севастополя атакует ЦИПсОЗлоумышленники создали фейковую страницу главы Крыма Сергея Аксенова
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РИА Новости Крым
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крым, безопасность республики крым и севастополя, фейк, центр информационно-психологических операций (ципсо), олег крючков, новости крыма, общество, цифровая безопасность
Предупреждение "Аксенова" о массированном ударе по Крыму – фейк

В Крыму назвали фейком призыв "Аксенова" готовиться к массированному удару в День ВМФ

16:50 28.07.2024 (обновлено: 16:51 28.07.2024)
 
© Telegram Олега КрючковаВ Крыму разоблачили фейк о якобы массированном ударе в День ВМФ
В Крыму разоблачили фейк о якобы массированном ударе в День ВМФ
© Telegram Олега Крючкова
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Распространяемая в Telegram информация от лица главы Крыма Сергея Аксенова о якобы готовящемся массированном ракетном ударе по полуострову является фейком. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.
Фейковое сообщение, в частности, содержит призыв к крымчанам не выходить на улицы вечером в воскресенье, поскольку в связи с празднованием Дня Военно-Морского флота якобы ожидается "массированный ракетный удар" по Крыму.
Отмечается, что данное сообщение появилось в фальшивом канале главы РК, который маскируется под официальный.
"Новый вброс врага. Пользуйтесь только проверенной информацией с официальных страниц и ресурсов", - написал Крючков в своем Telegram-канале.
О создании фейковой страницы главы Крыма сообщалось в конце июня. В мае в сети регулярно появлялись различные вражеские вбросы, в частности о праздновании Дня Победы в Крыму, а также о закрытии Крымского моста.
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КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяФейкЦентр информационно-психологических операций (ЦИПсО)Олег КрючковНовости КрымаОбществоЦифровая безопасность
 
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