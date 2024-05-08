https://crimea.ria.ru/20240508/informatsiya-o-zakrytii-krymskogo-mosta---ukrainskiy-feyk-1137142479.html

Информация о закрытии Крымского моста – украинский фейк

Информация о закрытии Крымского моста – украинский фейк - РИА Новости Крым, 08.05.2024

Информация о закрытии Крымского моста – украинский фейк

В Крыму распространяется фейковая информация о том, что якобы Крымский мост в праздничные дни планируется закрыть. Эти данные не соответствуют действительности, РИА Новости Крым, 08.05.2024

2024-05-08T22:52

2024-05-08T22:52

2024-05-08T23:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. В Крыму распространяется фейковая информация о том, что якобы Крымский мост в праздничные дни планируется закрыть. Эти данные не соответствуют действительности, написал в своем Telegram-канале советник главы Крыма Сергея Аксенова Олег Крючков.Ранее он сообщал, что украинские спецслужбы распространяют в крымском сегменте соцсетей информацию о проведении акции "Бессмертный полк". Она также не соответствует действительности.В этом году 9 Мая в Крыму и Севастополе отменены военные парады и шествие "Бессмертного полка". Это сделано из соображений безопасности. Однако в регионах обязательно воздадут дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны и почтут память погибших.В этом году Крым отмечает еще и 80 лет освобождения полуострова от немецко-фашистских захватчиков. А в Севастополе 9 мая будут отмечать не только День Победы, но и восьмидесятую годовщину освобождения города от фашистов. Еще 19 февраля Владимир Путин поручил создать оргкомитет по празднованию 80-летия освобождения города-героя Севастополя в государственном масштабе.Читайте также на РИА Новости Крым:Смерть человека из-за аналога инсулина в Крыму назвали фейком"Уж на сковородке": зачем Зеленский врет о ситуации на фронтеВ Севастополе опровергли фейк о "взрыве" электроподстанции

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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