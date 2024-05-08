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Информация о закрытии Крымского моста – украинский фейк - РИА Новости Крым, 08.05.2024
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Информация о закрытии Крымского моста – украинский фейк
Информация о закрытии Крымского моста – украинский фейк - РИА Новости Крым, 08.05.2024
Информация о закрытии Крымского моста – украинский фейк
В Крыму распространяется фейковая информация о том, что якобы Крымский мост в праздничные дни планируется закрыть. Эти данные не соответствуют действительности, РИА Новости Крым, 08.05.2024
2024-05-08T22:52
2024-05-08T23:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. В Крыму распространяется фейковая информация о том, что якобы Крымский мост в праздничные дни планируется закрыть. Эти данные не соответствуют действительности, написал в своем Telegram-канале советник главы Крыма Сергея Аксенова Олег Крючков.Ранее он сообщал, что украинские спецслужбы распространяют в крымском сегменте соцсетей информацию о проведении акции "Бессмертный полк". Она также не соответствует действительности.В этом году 9 Мая в Крыму и Севастополе отменены военные парады и шествие "Бессмертного полка". Это сделано из соображений безопасности. Однако в регионах обязательно воздадут дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны и почтут память погибших.В этом году Крым отмечает еще и 80 лет освобождения полуострова от немецко-фашистских захватчиков. А в Севастополе 9 мая будут отмечать не только День Победы, но и восьмидесятую годовщину освобождения города от фашистов. Еще 19 февраля Владимир Путин поручил создать оргкомитет по празднованию 80-летия освобождения города-героя Севастополя в государственном масштабе.Читайте также на РИА Новости Крым:Смерть человека из-за аналога инсулина в Крыму назвали фейком"Уж на сковородке": зачем Зеленский врет о ситуации на фронтеВ Севастополе опровергли фейк о "взрыве" электроподстанции
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Информация о закрытии Крымского моста – украинский фейк

Крымский мост в День Победы будет работать в штатном режиме

22:52 08.05.2024 (обновлено: 23:13 08.05.2024)
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. В Крыму распространяется фейковая информация о том, что якобы Крымский мост в праздничные дни планируется закрыть. Эти данные не соответствуют действительности, написал в своем Telegram-канале советник главы Крыма Сергея Аксенова Олег Крючков.
"Новые вражеские вбросы. Доверяйте только проверенным официальным источниками информации", – написал он.
Ранее он сообщал, что украинские спецслужбы распространяют в крымском сегменте соцсетей информацию о проведении акции "Бессмертный полк". Она также не соответствует действительности.
В этом году 9 Мая в Крыму и Севастополе отменены военные парады и шествие "Бессмертного полка". Это сделано из соображений безопасности. Однако в регионах обязательно воздадут дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны и почтут память погибших.
В этом году Крым отмечает еще и 80 лет освобождения полуострова от немецко-фашистских захватчиков. А в Севастополе 9 мая будут отмечать не только День Победы, но и восьмидесятую годовщину освобождения города от фашистов. Еще 19 февраля Владимир Путин поручил создать оргкомитет по празднованию 80-летия освобождения города-героя Севастополя в государственном масштабе.
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Заголовок открываемого материала
22:52Информация о закрытии Крымского моста – украинский фейк
22:45Главные новости Крыма: 8 мая
22:30Главное за день: 8 мая
22:03В центре Симферополя 9 мая ограничат движение – схема объезда
21:52Как будут работать парковки в Севастополе в праздники
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