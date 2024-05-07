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Как можно отметить День Победы в Крыму: выставки и мероприятия - РИА Новости Крым, 07.05.2024
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Моряки-десантники водружают на горе Митридат знамя - символ освобождения Керчи от немецких захватчиков в годы Великой Отечественной войны. - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
80 лет освобождения Крыма
https://crimea.ria.ru/20240507/kak-mozhno-otmetit-den-pobedy-v-krymu-vystavki-i-meropriyatiya-1137094187.html
Как можно отметить День Победы в Крыму: выставки и мероприятия
Как можно отметить День Победы в Крыму: выставки и мероприятия - РИА Новости Крым, 07.05.2024
Как можно отметить День Победы в Крыму: выставки и мероприятия
В этом году 9 Мая в Крыму и Севастополе отменены военные парады и шествие "Бессмертного полка". Это сделано из соображений безопасности. Однако в регионах... РИА Новости Крым, 07.05.2024
2024-05-07T11:01
2024-05-07T11:01
80 лет освобождения крыма
9 мая
день победы
крым
севастополь
праздники и памятные даты
общество
великая отечественная война
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. В этом году 9 Мая в Крыму и Севастополе отменены военные парады и шествие "Бессмертного полка". Это сделано из соображений безопасности. Однако в регионах обязательно воздадут дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны и почтут память погибших. "Бессмертный полк" в онлайн-режимеОрганизаторы акции "Бессмертный полк" предложили в этом году провести ее в онлайн-режиме. Например, можно выложить фото в соцсети с хэштегом #нашБессмертныйполк. Из этих фотографий затем смонтируют видеоколлаж, который разместят на интернет-ресурсах "Бессмертного полка". Кроме того, можно носить изображение своего ветерана на одежде, портреты ветеранов Великой Отечественной войны можно разместить на своих автомобилях или же украсить ими окна квартиры. Севастополь ждет гостейВ этом году Крым отмечает еще и 80 лет освобождения полуострова от немецко-фашистских захватчиков. А в Севастополе 9 мая будут отмечать не только День Победы, но и восьмидесятую годовщину освобождения города от фашистов. Еще 19 февраля Владимир Путин поручил создать оргкомитет по празднованию 80-летия освобождения города-героя Севастополя в государственном масштабе.Несмотря на запрет массовых меропиятий, по информации губернатора города Михаила Развожаева, в городе ко Дню Победы будет приурочено более 250 мероприятий. Так, 9 мая откроется после реставрации обелиск "Городу-герою Севастополю". В тот же день посетители Художественного музея имени Михаила Крошицкого смогут увидеть легендарную картину Александра Дейнеки "Оборона Севастополя".По мнению Развожаева, важно не просто отметить 9 Мая, но и провести весь год под знаком 80-летия освобождения Севастополя. "Город-герой Севастополь — это символ и гордость не только для жителей Севастополя, но и для всей нашей страны", — написал он в своих соцсетях. Губернатор отметил, что все мероприятия, приуроченные к юбилею Севастополя, находятся "на отдельном контроле" у главы российского государства Владимира Путина.Мемориалы, выставки и спектаклиТеатры к праздничной дате также представят зрителю тематические спектакли. В честь 80-летия освобождения Севастополя и 79-летия Великой Победы севастопольский театр им. Луначарского приглашает членов ветеранских организаций, жителей осажденного Севастополя, детей войны, а также участников СВО и их семьи. 8 мая на сцене театра пройдет спектакль-концерт "Весна Победы". "Вместе с актерами Луначарского песни военных лет, любимые мелодии Победы споют артисты из Донецка, которые специально приезжают поздравить севастопольцев", - отметили в театре. 9 мая состоится премьера спектакля по рассказу Михаила Шолохова "Судьба человека".В Севастопольском театре юного зрителя пройдут спектакли "Марусино сердце", посвященного Герою Советского Союза Марии Байде, и "Сашка" по одноименной повести Вячеслава Кондратьева.8 мая в Крымском академическом русском драмтеатре пройдет премьерный показ спектакля об артистах-подпольщиках "Они были актерами". В Симферополе 8 мая в Музее истории города начинают работать сразу три тематические выставки: "Партизанская галерея Эммануила Грабовецкого", а также экспозиции о летчике-истребителе Борисе Михайлове и учителе Кашфедине Лятиеве. А в Симферопольском художественном музее посетители выставки "Весна Победы", могут увидеть 55 произведений живописи и графики на тему Великой Отечественной войны.В городе-герое Керчь можно побывать на мемориале, что на горе Митридат, - там в 10.00 пройдет торжественный митинг, или в Аджимушкайских каменоломнях, где работает фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Герои Крыма". Фотоархив Совинформбюро привезли в Крым.Кроме того, 9 мая спасатели "КРЫМ-СПАС" в 10-й раз водрузят Знамя Победы на горе Ай-Петри. На высоте 1234 метра будет установлена копия штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии.Не так давно в Севастополе, на Военно-мемориальном кладбище в поселке Дергачи, торжественно перезахоронили останки 261 защитника города. Захоронения останков погибших бойцов и командиров Красной армии были обнаружены поисковиками в течение большой поисковой экспедиции "Севастопольский рубеж- 2024". Поисковикам удалось установить имена восьми героев.В Ленинском районе полуострова 3 мая под патронатом Минобороны начала работать поисковая экспедиция "Герои Керченского полуострова" на береговой батарее "29-бис". В Крым приехали волонтеры из Москвы, Ростова-на-Дону и Екатеринбурга.Ранее митинг памяти и торжественная церемония выноса боевых знамен и военно-морских флагов у Вечного огня и Обелиска Славы воинам-освободителям состоялись на мемориальном комплексе "Сапун-гора" в Севастополе в рамках открытия историко-патриотического фестиваля "Знамена Славы".Читайте также на РИА Новости Крым:Как можно отпраздновать День Победы в РоссииОсвобождение Севастополя - хроника разгрома фашистов в инфографике"Долгий путь к Победе": в Симферополе открыли выставку о войне
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9 мая, день победы, крым, севастополь, праздники и памятные даты, общество, великая отечественная война, новости крыма
Как можно отметить День Победы в Крыму: выставки и мероприятия

Как отметить День Победы в Крыму

11:01 07.05.2024
 
Мемориальный комплекс Сапун-гора в Севастополе
Мемориальный комплекс Сапун-гора в Севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. В этом году 9 Мая в Крыму и Севастополе отменены военные парады и шествие "Бессмертного полка". Это сделано из соображений безопасности. Однако в регионах обязательно воздадут дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны и почтут память погибших.

"Бессмертный полк" в онлайн-режиме

Организаторы акции "Бессмертный полк" предложили в этом году провести ее в онлайн-режиме. Например, можно выложить фото в соцсети с хэштегом #нашБессмертныйполк. Из этих фотографий затем смонтируют видеоколлаж, который разместят на интернет-ресурсах "Бессмертного полка".
Кроме того, можно носить изображение своего ветерана на одежде, портреты ветеранов Великой Отечественной войны можно разместить на своих автомобилях или же украсить ими окна квартиры.

Севастополь ждет гостей

В этом году Крым отмечает еще и 80 лет освобождения полуострова от немецко-фашистских захватчиков. А в Севастополе 9 мая будут отмечать не только День Победы, но и восьмидесятую годовщину освобождения города от фашистов. Еще 19 февраля Владимир Путин поручил создать оргкомитет по празднованию 80-летия освобождения города-героя Севастополя в государственном масштабе.
Несмотря на запрет массовых меропиятий, по информации губернатора города Михаила Развожаева, в городе ко Дню Победы будет приурочено более 250 мероприятий. Так, 9 мая откроется после реставрации обелиск "Городу-герою Севастополю". В тот же день посетители Художественного музея имени Михаила Крошицкого смогут увидеть легендарную картину Александра Дейнеки "Оборона Севастополя".
По мнению Развожаева, важно не просто отметить 9 Мая, но и провести весь год под знаком 80-летия освобождения Севастополя.
"Город-герой Севастополь — это символ и гордость не только для жителей Севастополя, но и для всей нашей страны", — написал он в своих соцсетях.
Губернатор отметил, что все мероприятия, приуроченные к юбилею Севастополя, находятся "на отдельном контроле" у главы российского государства Владимира Путина.

"Будут праздничные концерты, встречи с ветеранами, даже онлайн-конференцию проведем между нашими ветеранами-севастопольцами и их однополчанами из Москвы. Выставки будут различные. Бессмертный полк пройдет в онлайн-режиме, такой опыт у Севастополя уже был в период пандемии. Город будет жить праздником, но соблюдая при этом максимальные меры безопасности", - подчеркнул Михаил Развожаев.

Мемориалы, выставки и спектакли

Театры к праздничной дате также представят зрителю тематические спектакли. В честь 80-летия освобождения Севастополя и 79-летия Великой Победы севастопольский театр им. Луначарского приглашает членов ветеранских организаций, жителей осажденного Севастополя, детей войны, а также участников СВО и их семьи. 8 мая на сцене театра пройдет спектакль-концерт "Весна Победы".
"Вместе с актерами Луначарского песни военных лет, любимые мелодии Победы споют артисты из Донецка, которые специально приезжают поздравить севастопольцев", - отметили в театре.
9 мая состоится премьера спектакля по рассказу Михаила Шолохова "Судьба человека".
В Севастопольском театре юного зрителя пройдут спектакли "Марусино сердце", посвященного Герою Советского Союза Марии Байде, и "Сашка" по одноименной повести Вячеслава Кондратьева.
8 мая в Крымском академическом русском драмтеатре пройдет премьерный показ спектакля об артистах-подпольщиках "Они были актерами".
В Симферополе 8 мая в Музее истории города начинают работать сразу три тематические выставки: "Партизанская галерея Эммануила Грабовецкого", а также экспозиции о летчике-истребителе Борисе Михайлове и учителе Кашфедине Лятиеве. А в Симферопольском художественном музее посетители выставки "Весна Победы", могут увидеть 55 произведений живописи и графики на тему Великой Отечественной войны.
В городе-герое Керчь можно побывать на мемориале, что на горе Митридат, - там в 10.00 пройдет торжественный митинг, или в Аджимушкайских каменоломнях, где работает фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Герои Крыма". Фотоархив Совинформбюро привезли в Крым.
Кроме того, 9 мая спасатели "КРЫМ-СПАС" в 10-й раз водрузят Знамя Победы на горе Ай-Петри. На высоте 1234 метра будет установлена копия штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии.
Не так давно в Севастополе, на Военно-мемориальном кладбище в поселке Дергачи, торжественно перезахоронили останки 261 защитника города. Захоронения останков погибших бойцов и командиров Красной армии были обнаружены поисковиками в течение большой поисковой экспедиции "Севастопольский рубеж- 2024". Поисковикам удалось установить имена восьми героев.
В Ленинском районе полуострова 3 мая под патронатом Минобороны начала работать поисковая экспедиция "Герои Керченского полуострова" на береговой батарее "29-бис". В Крым приехали волонтеры из Москвы, Ростова-на-Дону и Екатеринбурга.
Ранее митинг памяти и торжественная церемония выноса боевых знамен и военно-морских флагов у Вечного огня и Обелиска Славы воинам-освободителям состоялись на мемориальном комплексе "Сапун-гора" в Севастополе в рамках открытия историко-патриотического фестиваля "Знамена Славы".
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