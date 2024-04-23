https://crimea.ria.ru/20240423/ochnogo-shestviya-bessmertnogo-polka-v-etom-godu-ne-budet-1136777297.html

Очного шествия "Бессмертного полка" в этом году не будет

Очного шествия "Бессмертного полка" в этом году не будет - РИА Новости Крым, 23.04.2024

Очного шествия "Бессмертного полка" в этом году не будет

Шествие "Бессмертного полка" в этом году в очном формате не состоится, сообщила сопредседатель штаба движения Елена Цунаева. РИА Новости Крым, 23.04.2024

2024-04-23T12:34

2024-04-23T12:34

2024-04-23T12:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Шествие "Бессмертного полка" в этом году в очном формате не состоится, сообщила сопредседатель штаба движения Елена Цунаева.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Крыму не планируется проведение парада в День Победы и шествие "Бессмертного полка" из соображений безопасности.При этом глава республики подчеркнул, что в регионе обязательно воздадут дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны и почтят память погибших.Также об отмене массовых мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, сообщили главы Псковской, Рязанской, Брянской, Курской и Белгородской областей.Военные парады пройдут в 28 городах страны. В них примут участие свыше 50 тысяч человек и около 1 тысячи образцов вооружения и военной техники. В параде на Красной площади в Москве планируется задействовать более девяти тысяч человек и 75 единиц техники."Бессмертный полк" — общенародная акция, которая проводится в России и некоторых странах ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.Читайте также на РИА Новости Крым:Тайная тропа: как бойцы Красной Армии дошли до Севастополя в 1944-мКрым в роли себя самого: лучшие военные фильмы о полуостровеУчиться родину любить: что преподают волонтерам Бессмертного полка

https://crimea.ria.ru/20240412/tri-na-ves-krym-unikalnye-selskie-dioramy-v-pamyat-o-voyne-1136310112.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бессмертный полк, новости, память, 9 мая, день победы, праздники и памятные даты, общество