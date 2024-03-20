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В параде Победы в Москве задействуют 9 тысяч военных и 75 единиц техники - РИА Новости Крым, 20.03.2024
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В параде Победы в Москве задействуют 9 тысяч военных и 75 единиц техники
В параде Победы в Москве задействуют 9 тысяч военных и 75 единиц техники - РИА Новости Крым, 20.03.2024
В параде Победы в Москве задействуют 9 тысяч военных и 75 единиц техники
В параде на Красной площади в честь очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне планируется задействовать более девяти тысяч человек и 75 единиц... РИА Новости Крым, 20.03.2024
2024-03-20T14:50
2024-03-20T14:53
сергей шойгу
министерство обороны рф
коллегия минобороны рф
новости
москва
день победы
парад
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В параде на Красной площади в честь очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне планируется задействовать более девяти тысяч человек и 75 единиц техники. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Шойгу уточнил, что в состав пешей колонны включены полки, батальоны, роты по видам и родам войск Вооруженных сил, расчеты участников специальной военной операции, суворовских, нахимовского, кадетского и музыкального училищ, юнармейцев, военнослужащих-женщин, казаков и сводный военный оркестр.По его словам, в этом году военные парады пройдут в 28 городах страны. В них примут участие свыше 50 тысяч человек и около 1 тысячи образцов вооружения и военной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу рассказал об укреплении боевой мощи Южного военного округаВ ходе атак на российскую границу ВСУ потеряли свыше 3,5 тыс. человекВоенные РФ уничтожили 9 танков Abrams и Leopard с начала года
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сергей шойгу, министерство обороны рф, коллегия минобороны рф, новости, москва, день победы, парад, вооруженные силы россии
В параде Победы в Москве задействуют 9 тысяч военных и 75 единиц техники

В параде Победы на Красной площади задействуют 9 тысяч военных и 75 единиц техники

14:50 20.03.2024 (обновлено: 14:53 20.03.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВоенный парад, посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военный парад, посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В параде на Красной площади в честь очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне планируется задействовать более девяти тысяч человек и 75 единиц техники. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В этом мероприятии будут задействованы более девяти тысяч человек и семидесяти пяти единиц вооружения и военной техники, а также авиация Воздушно-космических сил", – сказал он на заседании коллегии Минобороны РФ.
Шойгу уточнил, что в состав пешей колонны включены полки, батальоны, роты по видам и родам войск Вооруженных сил, расчеты участников специальной военной операции, суворовских, нахимовского, кадетского и музыкального училищ, юнармейцев, военнослужащих-женщин, казаков и сводный военный оркестр.
По его словам, в этом году военные парады пройдут в 28 городах страны. В них примут участие свыше 50 тысяч человек и около 1 тысячи образцов вооружения и военной техники.
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Сергей ШойгуМинистерство обороны РФКоллегия Минобороны РФНовостиМоскваДень ПобедыПарадВооруженные силы России
 
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Заголовок открываемого материала
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14:50В параде Победы в Москве задействуют 9 тысяч военных и 75 единиц техники
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14:17В ходе атак на российскую границу ВСУ потеряли свыше 3,5 тыс. человек
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