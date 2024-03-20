https://crimea.ria.ru/20240320/v-parade-pobedy-v-moskve-zadeystvuyut-9-tysyach-voennykh-i-75-edinits-tekhniki-1135871795.html

В параде Победы в Москве задействуют 9 тысяч военных и 75 единиц техники

В параде Победы в Москве задействуют 9 тысяч военных и 75 единиц техники - РИА Новости Крым, 20.03.2024

В параде Победы в Москве задействуют 9 тысяч военных и 75 единиц техники

В параде на Красной площади в честь очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне планируется задействовать более девяти тысяч человек и 75 единиц... РИА Новости Крым, 20.03.2024

2024-03-20T14:50

2024-03-20T14:50

2024-03-20T14:53

сергей шойгу

министерство обороны рф

коллегия минобороны рф

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парад

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В параде на Красной площади в честь очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне планируется задействовать более девяти тысяч человек и 75 единиц техники. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Шойгу уточнил, что в состав пешей колонны включены полки, батальоны, роты по видам и родам войск Вооруженных сил, расчеты участников специальной военной операции, суворовских, нахимовского, кадетского и музыкального училищ, юнармейцев, военнослужащих-женщин, казаков и сводный военный оркестр.По его словам, в этом году военные парады пройдут в 28 городах страны. В них примут участие свыше 50 тысяч человек и около 1 тысячи образцов вооружения и военной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу рассказал об укреплении боевой мощи Южного военного округаВ ходе атак на российскую границу ВСУ потеряли свыше 3,5 тыс. человекВоенные РФ уничтожили 9 танков Abrams и Leopard с начала года

https://crimea.ria.ru/20240320/dve-armii-i-desyatki-voinskikh-soedineniy-sozdadut-v-rossii-do-kontsa-goda-1135870416.html

москва

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сергей шойгу, министерство обороны рф, коллегия минобороны рф, новости, москва, день победы, парад, вооруженные силы россии