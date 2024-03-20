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Военные РФ уничтожили 9 танков Abrams и Leopard с начала года - РИА Новости Крым, 20.03.2024
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Военные РФ уничтожили 9 танков Abrams и Leopard с начала года
Военные РФ уничтожили 9 танков Abrams и Leopard с начала года - РИА Новости Крым, 20.03.2024
Военные РФ уничтожили 9 танков Abrams и Leopard с начала года
Вооруженные силы России с начала года уничтожили девять танков Abrams и Leopard, шесть установок РСЗО HIMARS и пять установок зенитно-ракетных комплексов... РИА Новости Крым, 20.03.2024
2024-03-20T14:19
2024-03-20T14:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России с начала года уничтожили девять танков Abrams и Leopard, шесть установок РСЗО HIMARS и пять установок зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Министр отметил, что США и их сателлиты крайне обеспокоены успехами российских войск."Им все сложнее аргументировать перед западным сообществом необходимость дальнейшего финансирования и поставок ВСУ вооружения и боеприпасов. На этом фоне украинское командование вынуждено бросать в бой оставшиеся резервы и использовать наиболее дорогостоящие образцы зарубежной техники. Тем не менее это не изменило обстановку в зоне специальной операции в пользу противника", – указал глава Минобороны России.Ранее в среду Сергей Шойгу проинформировал, что с начала текущего года киевский режим потерял 71 тысячу военнослужащих и 11 тысяч единиц различного вооружения, что почти втрое превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Читайте также на РИА Новости Крым:Минус вертолет и 143 дрона: ПВО России работает в зоне спецоперацииУдар ВС РФ по оборонному заводу в Николаеве - горят немецкие Leopard
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сергей шойгу, новости, россия, новости сво, коллегия минобороны рф, танки abrams, танки leopard
Военные РФ уничтожили 9 танков Abrams и Leopard с начала года

Шойгу: ВС России с начала года уничтожили 9 танков Abrams и Leopard, 5 установок Patriot

14:19 20.03.2024 (обновлено: 14:28 20.03.2024)
 
© ROMEO GACADАмериканский танк M1A1 Abrams. Фото AFP
Американский танк M1A1 Abrams. Фото AFP
© ROMEO GACAD
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России с начала года уничтожили девять танков Abrams и Leopard, шесть установок РСЗО HIMARS и пять установок зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"С начала года уничтожены четыре танка Abrams и пять Leopard, 27 машин Bradley, шесть пусковых установок HIMARS, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе пять Patriot. Это почти в три раза выше показателей аналогичного периода прошлого года", – сказал Шойгу на заседании коллегии ведомства.

Министр отметил, что США и их сателлиты крайне обеспокоены успехами российских войск.
"Им все сложнее аргументировать перед западным сообществом необходимость дальнейшего финансирования и поставок ВСУ вооружения и боеприпасов. На этом фоне украинское командование вынуждено бросать в бой оставшиеся резервы и использовать наиболее дорогостоящие образцы зарубежной техники. Тем не менее это не изменило обстановку в зоне специальной операции в пользу противника", – указал глава Минобороны России.
Ранее в среду Сергей Шойгу проинформировал, что с начала текущего года киевский режим потерял 71 тысячу военнослужащих и 11 тысяч единиц различного вооружения, что почти втрое превышает показатели за аналогичный период прошлого года.
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