https://crimea.ria.ru/20240320/voennye-rf-unichtozhili-9-tankov-abrams-i-leopard-s-nachala-goda-1135870181.html
Военные РФ уничтожили 9 танков Abrams и Leopard с начала года
Военные РФ уничтожили 9 танков Abrams и Leopard с начала года - РИА Новости Крым, 20.03.2024
Военные РФ уничтожили 9 танков Abrams и Leopard с начала года
Вооруженные силы России с начала года уничтожили девять танков Abrams и Leopard, шесть установок РСЗО HIMARS и пять установок зенитно-ракетных комплексов... РИА Новости Крым, 20.03.2024
2024-03-20T14:19
2024-03-20T14:19
2024-03-20T14:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России с начала года уничтожили девять танков Abrams и Leopard, шесть установок РСЗО HIMARS и пять установок зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Министр отметил, что США и их сателлиты крайне обеспокоены успехами российских войск."Им все сложнее аргументировать перед западным сообществом необходимость дальнейшего финансирования и поставок ВСУ вооружения и боеприпасов. На этом фоне украинское командование вынуждено бросать в бой оставшиеся резервы и использовать наиболее дорогостоящие образцы зарубежной техники. Тем не менее это не изменило обстановку в зоне специальной операции в пользу противника", – указал глава Минобороны России.Ранее в среду Сергей Шойгу проинформировал, что с начала текущего года киевский режим потерял 71 тысячу военнослужащих и 11 тысяч единиц различного вооружения, что почти втрое превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Читайте также на РИА Новости Крым:Минус вертолет и 143 дрона: ПВО России работает в зоне спецоперацииУдар ВС РФ по оборонному заводу в Николаеве - горят немецкие Leopard
https://crimea.ria.ru/20240320/shoygu-nazval-poteri-vsu-s-nachala-2024-goda-1135869453.html
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сергей шойгу, новости, россия, новости сво, коллегия минобороны рф, танки abrams, танки leopard
Военные РФ уничтожили 9 танков Abrams и Leopard с начала года
Шойгу: ВС России с начала года уничтожили 9 танков Abrams и Leopard, 5 установок Patriot
14:19 20.03.2024 (обновлено: 14:28 20.03.2024)