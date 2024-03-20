https://crimea.ria.ru/20240320/voennye-rf-unichtozhili-9-tankov-abrams-i-leopard-s-nachala-goda-1135870181.html

Военные РФ уничтожили 9 танков Abrams и Leopard с начала года

Военные РФ уничтожили 9 танков Abrams и Leopard с начала года - РИА Новости Крым, 20.03.2024

Военные РФ уничтожили 9 танков Abrams и Leopard с начала года

Вооруженные силы России с начала года уничтожили девять танков Abrams и Leopard, шесть установок РСЗО HIMARS и пять установок зенитно-ракетных комплексов... РИА Новости Крым, 20.03.2024

2024-03-20T14:19

2024-03-20T14:19

2024-03-20T14:28

сергей шойгу

новости

россия

новости сво

коллегия минобороны рф

танки abrams

танки leopard

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/18/1127746750_0:23:1024:599_1920x0_80_0_0_b98301ebcf0eec826fbf6e1544df9276.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России с начала года уничтожили девять танков Abrams и Leopard, шесть установок РСЗО HIMARS и пять установок зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Министр отметил, что США и их сателлиты крайне обеспокоены успехами российских войск."Им все сложнее аргументировать перед западным сообществом необходимость дальнейшего финансирования и поставок ВСУ вооружения и боеприпасов. На этом фоне украинское командование вынуждено бросать в бой оставшиеся резервы и использовать наиболее дорогостоящие образцы зарубежной техники. Тем не менее это не изменило обстановку в зоне специальной операции в пользу противника", – указал глава Минобороны России.Ранее в среду Сергей Шойгу проинформировал, что с начала текущего года киевский режим потерял 71 тысячу военнослужащих и 11 тысяч единиц различного вооружения, что почти втрое превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Читайте также на РИА Новости Крым:Минус вертолет и 143 дрона: ПВО России работает в зоне спецоперацииУдар ВС РФ по оборонному заводу в Николаеве - горят немецкие Leopard

https://crimea.ria.ru/20240320/shoygu-nazval-poteri-vsu-s-nachala-2024-goda-1135869453.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, новости, россия, новости сво, коллегия минобороны рф, танки abrams, танки leopard