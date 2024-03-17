https://crimea.ria.ru/20240317/udar-vs-rf-po-oboronnomu-zavodu-v-nikolaeve---goryat-nemetskie-leopard-1135781443.html

Удар ВС РФ по оборонному заводу в Николаеве - горят немецкие Leopard

Удар ВС РФ по оборонному заводу в Николаеве - горят немецкие Leopard - РИА Новости Крым, 17.03.2024

Удар ВС РФ по оборонному заводу в Николаеве - горят немецкие Leopard

Российские ракетчики ударили по Николаевскому бронетанковому заводу, где производился ремонт иностранной техники, в том числе немецких танков, пишет РИА Новости РИА Новости Крым, 17.03.2024

2024-03-17T19:26

2024-03-17T19:26

2024-03-17T19:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Российские ракетчики ударили по Николаевскому бронетанковому заводу, где производился ремонт иностранной техники, в том числе немецких танков, пишет РИА Новости со ссылкой на координатора подполья Сергея Лебедева.По его данным, с сначала осени 2023 года завод работает в три смены, укомплектован работниками из западных регионов Украины, предприятие с таким профилем в стране не единственное, но самое подготовленное, поэтому в гаражах на его территории в очереди на ремонт скопилась западная военная техника."Второй удар пришелся по гаражам, в которых хранилась западная техника. Буквально на днях были привезены западные танки Leopard и, пока по неподтвержденным слухам, танки Challenger", - сказал Лебедев.На данный момент в районе предприятия оцеплены завалы, на месте находятся более десятка машин скорой медицинской помощи, которые, по информации координатора подполья, вывозят раненых иностранцев, принимавших участие в ремонте иностранной техники.Законсервированные предприятия ранее в воскресенье разрушены взрывами и пожаром в Одесской области. Еще в двух регионах Украины повреждена припортовая инфраструктура. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотни взрывов в Одессе и Запорожье: повреждены порт и инфраструктураМощные взрывы в Одессе и Кривом Роге - повреждена инфраструктураВзрывы на Украине: в Полтавской области горит промышленный объект

https://crimea.ria.ru/20240306/samolety-i-tanki-ssha-budut-goret-peskov-sdelal-preduprezhdenie-ssha-1135458371.html

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