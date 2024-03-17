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Удар ВС РФ по оборонному заводу в Николаеве - горят немецкие Leopard - РИА Новости Крым, 17.03.2024
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Удар ВС РФ по оборонному заводу в Николаеве - горят немецкие Leopard
Удар ВС РФ по оборонному заводу в Николаеве - горят немецкие Leopard - РИА Новости Крым, 17.03.2024
Удар ВС РФ по оборонному заводу в Николаеве - горят немецкие Leopard
Российские ракетчики ударили по Николаевскому бронетанковому заводу, где производился ремонт иностранной техники, в том числе немецких танков, пишет РИА Новости РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T19:26
2024-03-17T19:31
новости сво
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Российские ракетчики ударили по Николаевскому бронетанковому заводу, где производился ремонт иностранной техники, в том числе немецких танков, пишет РИА Новости со ссылкой на координатора подполья Сергея Лебедева.По его данным, с сначала осени 2023 года завод работает в три смены, укомплектован работниками из западных регионов Украины, предприятие с таким профилем в стране не единственное, но самое подготовленное, поэтому в гаражах на его территории в очереди на ремонт скопилась западная военная техника."Второй удар пришелся по гаражам, в которых хранилась западная техника. Буквально на днях были привезены западные танки Leopard и, пока по неподтвержденным слухам, танки Challenger", - сказал Лебедев.На данный момент в районе предприятия оцеплены завалы, на месте находятся более десятка машин скорой медицинской помощи, которые, по информации координатора подполья, вывозят раненых иностранцев, принимавших участие в ремонте иностранной техники.Законсервированные предприятия ранее в воскресенье разрушены взрывами и пожаром в Одесской области. Еще в двух регионах Украины повреждена припортовая инфраструктура. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотни взрывов в Одессе и Запорожье: повреждены порт и инфраструктураМощные взрывы в Одессе и Кривом Роге - повреждена инфраструктураВзрывы на Украине: в Полтавской области горит промышленный объект
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новости сво, николаев, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, новости, украина
Удар ВС РФ по оборонному заводу в Николаеве - горят немецкие Leopard

ВС РФ ударили по Николаевскому бронетанковому заводу - координатор подполья Лебедев

19:26 17.03.2024 (обновлено: 19:31 17.03.2024)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ЗРК "Тор-М2" по перехвату украинских ракет
Работа ЗРК Тор-М2 по перехвату украинских ракет
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Российские ракетчики ударили по Николаевскому бронетанковому заводу, где производился ремонт иностранной техники, в том числе немецких танков, пишет РИА Новости со ссылкой на координатора подполья Сергея Лебедева.
"17 марта по военным объектам в городе Николаев была нанесена серия ударов. Один из ударов пришелся по Николаевскому бронетанковому заводу, где ремонтируют военную технику, в том числе западных образцов", - сообщил Лебедев.
По его данным, с сначала осени 2023 года завод работает в три смены, укомплектован работниками из западных регионов Украины, предприятие с таким профилем в стране не единственное, но самое подготовленное, поэтому в гаражах на его территории в очереди на ремонт скопилась западная военная техника.
"Второй удар пришелся по гаражам, в которых хранилась западная техника. Буквально на днях были привезены западные танки Leopard и, пока по неподтвержденным слухам, танки Challenger", - сказал Лебедев.
На данный момент в районе предприятия оцеплены завалы, на месте находятся более десятка машин скорой медицинской помощи, которые, по информации координатора подполья, вывозят раненых иностранцев, принимавших участие в ремонте иностранной техники.
Законсервированные предприятия ранее в воскресенье разрушены взрывами и пожаром в Одесской области. Еще в двух регионах Украины повреждена припортовая инфраструктура.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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