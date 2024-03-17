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В Одессе взрывом разрушены предприятия

В Одессе взрывом разрушены предприятия - РИА Новости Крым, 17.03.2024

В Одессе взрывом разрушены предприятия

Законсервированные предприятия разрушены взрывами и пожаром в Одесской области. Еще в двух регионах Украины повреждена припортовая инфраструктура. Об этом... РИА Новости Крым, 17.03.2024

2024-03-17T10:45

2024-03-17T10:45

2024-03-17T10:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Законсервированные предприятия разрушены взрывами и пожаром в Одесской области. Еще в двух регионах Украины повреждена припортовая инфраструктура. Об этом сообщают местные власти и СМИ.Взрывы в Одесской области гремели в ночь на воскресенье."Повреждены два законсервированных агропредприятия. Там вспыхнули пожары, произошло обрушение промышленных строений", - написал в своем Telegram-канале глава одесской военно-гражданской администрации Олег Кипер.Кроме того, назначенный Киевом глава администрации региона Олег Синегубов сообщает об ударах по 15 населенным пунктам Харьковской области.О повреждении припортовой инфраструктуры в Херсонской области заявил назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.Кроме того, в воскресенье взрывы прогремели в городе Ахтырка в Сумской области Украины на фоне воздушной тревоги. Информацию об этом разметили местные СМИ.Также ночью и утром воздушная тревога была объявлена в Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской областях Украины.Ранее местные власти и украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Киеве, а также в Киевской, Хмельницкой, Винницкой и Харьковской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотни взрывов в Одессе и Запорожье: повреждены порт и инфраструктураВ Харькове все утро гремят взрывыМощные взрывы в Одессе и Кривом Роге - повреждена инфраструктура

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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