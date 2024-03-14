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В Харькове все утро гремят взрывы
В Харькове все утро гремят взрывы - РИА Новости Крым, 14.03.2024
В Харькове все утро гремят взрывы
Утром в четверг серия мощных взрывов прозвучала в Харькове. В результате есть повреждения и пожары, сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости Крым, 14.03.2024
2024-03-14T10:15
2024-03-14T10:15
2024-03-14T10:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Утром в четверг серия мощных взрывов прозвучала в Харькове. В результате есть повреждения и пожары, сообщил мэр города Игорь Терехов.О первом взрыве он сообщил около половины шестого утра. Повторная волна прозвучала в городе в 6:10.По предварительной информации украинских СМИ, атаке подвергся город Чугуев.Кроме того, в четверг воздушная тревога объявлена в Киеве и еще шести областях Украины. Местные власти сообщали о работе ПВО в Днепропетровской и Николаевской областях.Накануне мощные взрывы гремели в Одессе, Кривом Роге и Сумах. Была повреждена инфраструктура.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России ударила ракетами по ангару с морскими дронами в ОдессеВ Одессе новый мощный взрыв – в городе воздушная тревогаНефтезавод в Рязани загорелся после атаки БПЛА: есть пострадавшие
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украина, харьков, взрыв, в мире, новости
В Харькове все утро гремят взрывы
Серия взрывов прогремела в Харькове утром 14 марта
10:15 14.03.2024 (обновлено: 10:16 14.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Утром в четверг серия мощных взрывов прозвучала в Харькове. В результате есть повреждения и пожары, сообщил мэр города Игорь Терехов.
О первом взрыве он сообщил около половины шестого утра. Повторная волна прозвучала в городе в 6:10.
"Второй за утро взрыв прогремел в лесополосе города рядом с нежилыми помещениями, есть повреждения", - написал он в Telegram-канале.
По предварительной информации украинских СМИ, атаке подвергся город Чугуев.
Кроме того, в четверг воздушная тревога объявлена в Киеве и еще шести областях Украины. Местные власти сообщали о работе ПВО в Днепропетровской и Николаевской областях.
Накануне мощные взрывы гремели
в Одессе, Кривом Роге и Сумах. Была повреждена инфраструктура.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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