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Армия России ударила ракетами по ангару с морскими дронами в Одессе - РИА Новости Крым, 06.03.2024
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Армия России ударила ракетами по ангару с морскими дронами в Одессе
Армия России ударила ракетами по ангару с морскими дронами в Одессе - РИА Новости Крым, 06.03.2024
Армия России ударила ракетами по ангару с морскими дронами в Одессе
Вооруженные силы России нанесли высокоточный ракетный удар по ангару с безэкипажными катерами ВСУ в Одессе, сообщает в среду Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T19:24
2024-03-06T19:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли высокоточный ракетный удар по ангару с безэкипажными катерами ВСУ в Одессе, сообщает в среду Минобороны РФ.Цель удара достигнута, объект поражен, уточнили в ведомстве.Днем в среду украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Одессе. Взрывы также гремели в Хмельницкой и Харьковской областях. Утром воздушная тревога звучала в Одесской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.В ночь на среду мощные взрывы прозвучали сразу в трех областях Украины – Хмельницкой и в Харьковской, а также в Одессе. Воздушная тревога была бъявлена в 13 областях соседнего государства, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:В Одессе новый мощный взрыв – в городе воздушная тревогаОт Одессы до Хмельницкого: серия мощных взрывов на УкраинеСерия взрывов и пожары охватили Харьков и Одессу
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96
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министерство обороны рф, одесса, украина, в мире, вооруженные силы россии
Армия России ударила ракетами по ангару с морскими дронами в Одессе

Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по ангару с морскими беспилотниками в Одессе

19:24 06.03.2024 (обновлено: 19:29 06.03.2024)
 
© РИА Новости КрымРакета "Калибр"
Ракета Калибр - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли высокоточный ракетный удар по ангару с безэкипажными катерами ВСУ в Одессе, сообщает в среду Минобороны РФ.
"Вооруженными силами Российской Федерации нанесен высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы, в котором осуществлялась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.
Цель удара достигнута, объект поражен, уточнили в ведомстве.
Днем в среду украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Одессе. Взрывы также гремели в Хмельницкой и Харьковской областях. Утром воздушная тревога звучала в Одесской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.
В ночь на среду мощные взрывы прозвучали сразу в трех областях Украины – Хмельницкой и в Харьковской, а также в Одессе. Воздушная тревога была бъявлена в 13 областях соседнего государства, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.
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