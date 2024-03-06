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Армия России ударила ракетами по ангару с морскими дронами в Одессе
Армия России ударила ракетами по ангару с морскими дронами в Одессе - РИА Новости Крым, 06.03.2024
Армия России ударила ракетами по ангару с морскими дронами в Одессе
Вооруженные силы России нанесли высокоточный ракетный удар по ангару с безэкипажными катерами ВСУ в Одессе, сообщает в среду Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T19:24
2024-03-06T19:24
2024-03-06T19:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли высокоточный ракетный удар по ангару с безэкипажными катерами ВСУ в Одессе, сообщает в среду Минобороны РФ.Цель удара достигнута, объект поражен, уточнили в ведомстве.Днем в среду украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Одессе. Взрывы также гремели в Хмельницкой и Харьковской областях. Утром воздушная тревога звучала в Одесской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.В ночь на среду мощные взрывы прозвучали сразу в трех областях Украины – Хмельницкой и в Харьковской, а также в Одессе. Воздушная тревога была бъявлена в 13 областях соседнего государства, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:В Одессе новый мощный взрыв – в городе воздушная тревогаОт Одессы до Хмельницкого: серия мощных взрывов на УкраинеСерия взрывов и пожары охватили Харьков и Одессу
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министерство обороны рф, одесса, украина, в мире, вооруженные силы россии
Армия России ударила ракетами по ангару с морскими дронами в Одессе
Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по ангару с морскими беспилотниками в Одессе
19:24 06.03.2024 (обновлено: 19:29 06.03.2024)