https://crimea.ria.ru/20240306/ot-odessy-do-khmelnitskogo-seriya-moschnykh-vzryvov-na-ukraine-1135441088.html

От Одессы до Хмельницкого: серия мощных взрывов на Украине

От Одессы до Хмельницкого: серия мощных взрывов на Украине - РИА Новости Крым, 06.03.2024

От Одессы до Хмельницкого: серия мощных взрывов на Украине

В ночь на среду мощные взрывы прозвучали сразу в трех областях Украины – Хмельницкой и в Харьковской, а также в Одессе. Об этом со ссылкой на украинские СМИ... РИА Новости Крым, 06.03.2024

2024-03-06T07:43

2024-03-06T07:43

2024-03-06T07:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В ночь на среду мощные взрывы прозвучали сразу в трех областях Украины – Хмельницкой и в Харьковской, а также в Одессе. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет РИА Новости.Взрывы под Хмельницким и ХарьковомВоздушная тревога объявлена в 13 областях соседнего государства, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.О взрывах в Хмельницкой области Украины информирует в своем Telegram-канале украинское агентство УНИАН."В Хмельницкой области прозвучали взрывы", – сказано в сообщении информагентства.Кроме того, минувшей ночью звуки взрывов звучали и в Харьковской области, о чем передает издание "Зеркало недели"."Харьков, местные паблики сообщают о взрывах на территории области", – опубликовано в соцсетях украинского издания.Удары по ОдессеГлава областной военной администрации Одессы Олег Кипер в своем Telegram-канале написал: "Одесса, снова удары <…> Оставайтесь в укрытиях".В свою очередь, украинский телеканал "Общественное" также сообщил о взрывах в городе."В Одессе слышен звук взрыва", – говорится в Telegram-сообщении телеканала.Позже телеканал сообщил еще о трех взрывах в регионе.Около двух часов ночи воздушная тревога была объявлена в Черниговской, Винницкой, Кировоградской, Киевской, Черкасской, Черновицкой, Хмельницкой, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, о чем свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее тревога звучала также в Сумской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.В ночь на субботу, 2 марта, в Харькове и Одессе также произошли взрывы и зафиксированы пожары.В конце февраля власти подконтрольных Киеву частей Запорожской и Херсонской областей сообщали о сотнях мощных взрывов, в результате которых была повреждена инфраструктура.Читайте также на РИА Новости Крым:Масштабное возгорание под Киевом: пожарные не могут проехать на тушениеГотовил теракт перед выборами: ФСБ нейтрализовала украинского агентаВзрывы на Украине: в Полтавской области горит промышленный объект

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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