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От Одессы до Хмельницкого: серия мощных взрывов на Украине - РИА Новости Крым, 06.03.2024
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От Одессы до Хмельницкого: серия мощных взрывов на Украине
От Одессы до Хмельницкого: серия мощных взрывов на Украине - РИА Новости Крым, 06.03.2024
От Одессы до Хмельницкого: серия мощных взрывов на Украине
В ночь на среду мощные взрывы прозвучали сразу в трех областях Украины – Хмельницкой и в Харьковской, а также в Одессе. Об этом со ссылкой на украинские СМИ... РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T07:43
2024-03-06T07:51
взрыв
украина
одесса
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В ночь на среду мощные взрывы прозвучали сразу в трех областях Украины – Хмельницкой и в Харьковской, а также в Одессе. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет РИА Новости.Взрывы под Хмельницким и ХарьковомВоздушная тревога объявлена в 13 областях соседнего государства, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.О взрывах в Хмельницкой области Украины информирует в своем Telegram-канале украинское агентство УНИАН."В Хмельницкой области прозвучали взрывы", – сказано в сообщении информагентства.Кроме того, минувшей ночью звуки взрывов звучали и в Харьковской области, о чем передает издание "Зеркало недели"."Харьков, местные паблики сообщают о взрывах на территории области", – опубликовано в соцсетях украинского издания.Удары по ОдессеГлава областной военной администрации Одессы Олег Кипер в своем Telegram-канале написал: "Одесса, снова удары &lt;…&gt; Оставайтесь в укрытиях".В свою очередь, украинский телеканал "Общественное" также сообщил о взрывах в городе."В Одессе слышен звук взрыва", – говорится в Telegram-сообщении телеканала.Позже телеканал сообщил еще о трех взрывах в регионе.Около двух часов ночи воздушная тревога была объявлена в Черниговской, Винницкой, Кировоградской, Киевской, Черкасской, Черновицкой, Хмельницкой, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, о чем свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее тревога звучала также в Сумской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.В ночь на субботу, 2 марта, в Харькове и Одессе также произошли взрывы и зафиксированы пожары.В конце февраля власти подконтрольных Киеву частей Запорожской и Херсонской областей сообщали о сотнях мощных взрывов, в результате которых была повреждена инфраструктура.Читайте также на РИА Новости Крым:Масштабное возгорание под Киевом: пожарные не могут проехать на тушениеГотовил теракт перед выборами: ФСБ нейтрализовала украинского агентаВзрывы на Украине: в Полтавской области горит промышленный объект
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РИА Новости Крым
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взрыв, украина, одесса, харьков, хмельницкая область, харьковская область, хмельницкий, новости, одесская область
От Одессы до Хмельницкого: серия мощных взрывов на Украине

Серия мощных взрывов прогремела в трех областях Украины в ночь на среду

07:43 06.03.2024 (обновлено: 07:51 06.03.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В ночь на среду мощные взрывы прозвучали сразу в трех областях Украины – Хмельницкой и в Харьковской, а также в Одессе. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет РИА Новости.

Взрывы под Хмельницким и Харьковом

Воздушная тревога объявлена в 13 областях соседнего государства, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.
О взрывах в Хмельницкой области Украины информирует в своем Telegram-канале украинское агентство УНИАН.
"В Хмельницкой области прозвучали взрывы", – сказано в сообщении информагентства.
Кроме того, минувшей ночью звуки взрывов звучали и в Харьковской области, о чем передает издание "Зеркало недели".
"Харьков, местные паблики сообщают о взрывах на территории области", – опубликовано в соцсетях украинского издания.

Удары по Одессе

Глава областной военной администрации Одессы Олег Кипер в своем Telegram-канале написал: "Одесса, снова удары <…> Оставайтесь в укрытиях".
В свою очередь, украинский телеканал "Общественное" также сообщил о взрывах в городе.
"В Одессе слышен звук взрыва", – говорится в Telegram-сообщении телеканала.
Позже телеканал сообщил еще о трех взрывах в регионе.
Около двух часов ночи воздушная тревога была объявлена в Черниговской, Винницкой, Кировоградской, Киевской, Черкасской, Черновицкой, Хмельницкой, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, о чем свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее тревога звучала также в Сумской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.
В ночь на субботу, 2 марта, в Харькове и Одессе также произошли взрывы и зафиксированы пожары.
В конце февраля власти подконтрольных Киеву частей Запорожской и Херсонской областей сообщали о сотнях мощных взрывов, в результате которых была повреждена инфраструктура.
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