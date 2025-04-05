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Укрепление военных связей между Венгрией и Сербией – сигнал для России - РИА Новости Крым, 05.04.2025
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Укрепление военных связей между Венгрией и Сербией – сигнал для России
Укрепление военных связей между Венгрией и Сербией – сигнал для России - РИА Новости Крым, 05.04.2025
Укрепление военных связей между Венгрией и Сербией – сигнал для России
Укрепление военных связей между Венгрией и Сербией – это сигнал для России о том, что кольцо окружения антироссийского Запада рвется. Такое мнение в эфире радио РИА Новости Крым, 05.04.2025
2025-04-05T18:47
2025-04-05T18:47
радио "спутник в крыму"
мнения
россия
политика
виктор орбан
александр вучич
сербия
венгрия
вадим петров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Укрепление военных связей между Венгрией и Сербией – это сигнал для России о том, что кольцо окружения антироссийского Запада рвется. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.На днях Сербия и Венгрия конкретизировали ранее подписанный договор о стратегическом сотрудничестве в сфере обороны и договорились провести максимум совместных мероприятий, которые приблизят создание военного альянса "учитывая то, как и что происходит в Европе и мире"."Ключевые элементы этих отношений – военное сотрудничество через реализацию двусторонних и многонациональных учений, военно-техническое сотрудничество по приобретению систем и средств вооружений", – сказал президент Сербии Александр Вучич на брифинге после встречи с венгерским коллегой Виктором Орбаном.Кроме того, "действия Орбана по укреплению связей с Сербией – это сигнал, который позволяет надеяться на то, что связь Венгрии с Сербией позволит нам России через Венгрию транспортировать те товары и изделия, которые сегодня в Сербию доставить очень трудно", добавил он.Такой же доброй вестью и сигналом России и всему миру политолог считает старт накануне, 3 апреля, процедуры выхода Венгрии из юрисдикции Международного уголовного суда. Это произошло в день прибытия в Будапешт премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, ордер на арест которого ранее выдал МУС, напомнил он.Этими действиями Орбан, по мнению эксперта, показывает другим, прежде всего в Европе, пример того, как надо действовать, если ты отказываешься подчиняться коррумпированным, политически ангажированным, бесполезным и, по сути, опасным для международного сообщества "международным организациям".Он также не исключил возможности того, что президент РФ Владимир Путин в обозримом будущем посетит Венгрию после того, как премьер Виктор Орбан приедет в Москву на 80-летие празднования Победы в Великой Отечественной войне и страны подпишут определенное соглашение."Вполне можно ожидать Орбана в Москве. А там - как сложатся обстоятельства. Если в ходе переговоров будут достигнуты договоренности о каком-то стратегическом партнерстве, если это соглашение с Венгрией будет достигнуто, то тогда, разумеется, потребуется государственный визит в эту страну", – предположил эксперт.Ранее амглавы администрации президента РФ Максим Орешкин и сербский министр Ненад Попович по итогам встречи в Сербии сообщили, что президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич 9 мая проведут переговоры в Москве.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вучич подтвердил свое участие в праздновании 80-летия Победы в Москве Запад пытается сорвать приезд глав разных стран в РФ на 80-летие Победы Новый страх ЕС: Венгрия может "пустить под откос" все решения по Украине
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мнения, россия, политика, виктор орбан, александр вучич, сербия, венгрия, вадим петров
Укрепление военных связей между Венгрией и Сербией – сигнал для России

Укрепление военных связей между Венгрией и Сербией является сигналом для РФ – эксперт

18:47 05.04.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Укрепление военных связей между Венгрией и Сербией – это сигнал для России о том, что кольцо окружения антироссийского Запада рвется. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.
На днях Сербия и Венгрия конкретизировали ранее подписанный договор о стратегическом сотрудничестве в сфере обороны и договорились провести максимум совместных мероприятий, которые приблизят создание военного альянса "учитывая то, как и что происходит в Европе и мире".
"Ключевые элементы этих отношений – военное сотрудничество через реализацию двусторонних и многонациональных учений, военно-техническое сотрудничество по приобретению систем и средств вооружений", – сказал президент Сербии Александр Вучич на брифинге после встречи с венгерским коллегой Виктором Орбаном.
"Это для нас важная весть. Сербы прорывают кольцо окружения, которое может быть в скором времени прорвано окончательно", – прокомментировал Петров.
Кроме того, "действия Орбана по укреплению связей с Сербией – это сигнал, который позволяет надеяться на то, что связь Венгрии с Сербией позволит нам России через Венгрию транспортировать те товары и изделия, которые сегодня в Сербию доставить очень трудно", добавил он.
Такой же доброй вестью и сигналом России и всему миру политолог считает старт накануне, 3 апреля, процедуры выхода Венгрии из юрисдикции Международного уголовного суда. Это произошло в день прибытия в Будапешт премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, ордер на арест которого ранее выдал МУС, напомнил он.
Этими действиями Орбан, по мнению эксперта, показывает другим, прежде всего в Европе, пример того, как надо действовать, если ты отказываешься подчиняться коррумпированным, политически ангажированным, бесполезным и, по сути, опасным для международного сообщества "международным организациям".
"Венгрия дает сигнал всему остальному миру, что нужно действительно жестче", – сказал Петров.
Он также не исключил возможности того, что президент РФ Владимир Путин в обозримом будущем посетит Венгрию после того, как премьер Виктор Орбан приедет в Москву на 80-летие празднования Победы в Великой Отечественной войне и страны подпишут определенное соглашение.
"Вполне можно ожидать Орбана в Москве. А там - как сложатся обстоятельства. Если в ходе переговоров будут достигнуты договоренности о каком-то стратегическом партнерстве, если это соглашение с Венгрией будет достигнуто, то тогда, разумеется, потребуется государственный визит в эту страну", – предположил эксперт.
Ранее амглавы администрации президента РФ Максим Орешкин и сербский министр Ненад Попович по итогам встречи в Сербии сообщили, что президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич 9 мая проведут переговоры в Москве.
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Радио "Спутник в Крыму"МненияРоссияПолитикаВиктор ОрбанАлександр ВучичСербияВенгрияВадим Петров
 
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