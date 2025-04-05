https://crimea.ria.ru/20250405/ochered-na-krymskiy-most-vyrosla-v-25-raza-1145458405.html

Очередь на Крымский мост выросла в 2,5 раза

Очередь на Крымский мост выросла в 2,5 раза - РИА Новости Крым, 05.04.2025

Очередь на Крымский мост выросла в 2,5 раза

Очередь на Крымском мосту продолжает расти в течение субботы, 5 апреля, с двух сторон. РИА Новости Крым, 05.04.2025

2025-04-05T14:14

2025-04-05T14:14

2025-04-05T14:14

ситуация на дорогах крыма

керчь

керченский пролив

крым

новости крыма

логистика

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту продолжает расти в течение субботы, 5 апреля, с двух сторон.Так, в настоящий момент, следуя из данных Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе, по состоянию на 14.00 в очереди со стороны Тамани находится 100 транспортных средств."В очереди со стороны Керчи находится 150 транспортных средств", - гласит приведенная информации, тогда как на 11.00 по сведениям того же источника в очереди на выезде из Крыма не стояло ни одной машины.С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

керчь

керченский пролив

крым

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, керченский пролив, крым, новости крыма, логистика, тамань