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Очередь на Крымский мост выросла в 2,5 раза
Очередь на Крымский мост выросла в 2,5 раза - РИА Новости Крым, 05.04.2025
Очередь на Крымский мост выросла в 2,5 раза
Очередь на Крымском мосту продолжает расти в течение субботы, 5 апреля, с двух сторон. РИА Новости Крым, 05.04.2025
2025-04-05T14:14
2025-04-05T14:14
2025-04-05T14:14
ситуация на дорогах крыма
керчь
керченский пролив
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новости крыма
логистика
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту продолжает расти в течение субботы, 5 апреля, с двух сторон.Так, в настоящий момент, следуя из данных Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе, по состоянию на 14.00 в очереди со стороны Тамани находится 100 транспортных средств."В очереди со стороны Керчи находится 150 транспортных средств", - гласит приведенная информации, тогда как на 11.00 по сведениям того же источника в очереди на выезде из Крыма не стояло ни одной машины.С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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керчь, керченский пролив, крым, новости крыма, логистика, тамань
Очередь на Крымский мост выросла в 2,5 раза
В очереди на Крымском мосту 150 машин