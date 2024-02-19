https://crimea.ria.ru/20240219/gotovil-terakt-pered-vyborami-fsb-neytralizovala-ukrainskogo-agenta--1135044313.html

Готовил теракт перед выборами: ФСБ нейтрализовала украинского агента

Готовил теракт перед выборами: ФСБ нейтрализовала украинского агента - РИА Новости Крым, 19.02.2024

Готовил теракт перед выборами: ФСБ нейтрализовала украинского агента

Сотрудники ФСБ нейтрализовали украинского агента, который готовил теракт со взрывчаткой против политика в Запорожской области. Об этом сообщает Центр... РИА Новости Крым, 19.02.2024

2024-02-19T10:02

2024-02-19T10:02

2024-02-19T10:16

запорожская область

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

теракт

выборы президента россии

новые регионы россии

украина

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ нейтрализовали украинского агента, который готовил теракт со взрывчаткой против политика в Запорожской области. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.Теракт мужчина планировал совершить с помощью взрывного устройства, его планы координировали кураторы из СБУ и снабдили агента взрывчаткой. При задержании он оказал сопротивление и был нейтрализован. Пострадавших нет, дополнили в ведомстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.На подконтрольной России части Запорожской области периодически происходят теракты с использованием самодельных взрывных устройств. Так, в начале апреля при взрыве автомобиля в центре Мелитополя пострадал глава администрации поселка Акимовка Максим Зубарев. Глава военно-гражданской администрации Михайловки Иван Сушко погиб в августе прошлого года в результате подрыва автомобиля. Предположительно, взрывное устройство подложили под сиденье его машины. В момент взрыва в машине также находилась приемная дочь Сушко. В начале февраля в ФСБ сообщили о предотвращенном покушении на одного из руководителей Республики Крым. Группа из трех россиян по заданию СБУ в Симферополе готовила подрыв автомобиля.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовил теракты в Запорожье: гражданин Украины обвинен в терроризме Неизвестные расстреляли замглавы администрации Новой Каховки - источник Британский дрон-камикадзе сбит над Донбассом - готовилась провокация

https://crimea.ria.ru/20231127/vse-sovershennye-v-krymu-terakty-raskryty--aksenov-1133112770.html

запорожская область

новые регионы россии

украина

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, выборы президента россии, новые регионы россии, украина, новости