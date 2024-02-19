Готовил теракт перед выборами: ФСБ нейтрализовала украинского агента
ФСБ предотвратила теракт в отношении одного из политиков Запорожской области
10:02 19.02.2024 (обновлено: 10:16 19.02.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ нейтрализовали украинского агента, который готовил теракт со взрывчаткой против политика в Запорожской области. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации вскрыта и пресечена деятельность гражданина России, завербованного Службой безопасности Украины и осуществившего в преддверии электорального цикла 2024 года подготовку террористического акта в отношении одного из политических деятелей Запорожской области", - цитирует сообщение ФСБ РИА Новости.
Теракт мужчина планировал совершить с помощью взрывного устройства, его планы координировали кураторы из СБУ и снабдили агента взрывчаткой. При задержании он оказал сопротивление и был нейтрализован.
Пострадавших нет, дополнили в ведомстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
На подконтрольной России части Запорожской области периодически происходят теракты с использованием самодельных взрывных устройств. Так, в начале апреля при взрыве автомобиля в центре Мелитополя пострадал глава администрации поселка Акимовка Максим Зубарев. Глава военно-гражданской администрации Михайловки Иван Сушко погиб в августе прошлого года в результате подрыва автомобиля. Предположительно, взрывное устройство подложили под сиденье его машины. В момент взрыва в машине также находилась приемная дочь Сушко.
В начале февраля в ФСБ сообщили о предотвращенном покушении на одного из руководителей Республики Крым. Группа из трех россиян по заданию СБУ в Симферополе готовила подрыв автомобиля.
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