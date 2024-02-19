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Готовил теракт перед выборами: ФСБ нейтрализовала украинского агента - РИА Новости Крым, 19.02.2024
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Готовил теракт перед выборами: ФСБ нейтрализовала украинского агента
Готовил теракт перед выборами: ФСБ нейтрализовала украинского агента - РИА Новости Крым, 19.02.2024
Готовил теракт перед выборами: ФСБ нейтрализовала украинского агента
Сотрудники ФСБ нейтрализовали украинского агента, который готовил теракт со взрывчаткой против политика в Запорожской области. Об этом сообщает Центр... РИА Новости Крым, 19.02.2024
2024-02-19T10:02
2024-02-19T10:16
запорожская область
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
теракт
выборы президента россии
новые регионы россии
украина
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ нейтрализовали украинского агента, который готовил теракт со взрывчаткой против политика в Запорожской области. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.Теракт мужчина планировал совершить с помощью взрывного устройства, его планы координировали кураторы из СБУ и снабдили агента взрывчаткой. При задержании он оказал сопротивление и был нейтрализован. Пострадавших нет, дополнили в ведомстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.На подконтрольной России части Запорожской области периодически происходят теракты с использованием самодельных взрывных устройств. Так, в начале апреля при взрыве автомобиля в центре Мелитополя пострадал глава администрации поселка Акимовка Максим Зубарев. Глава военно-гражданской администрации Михайловки Иван Сушко погиб в августе прошлого года в результате подрыва автомобиля. Предположительно, взрывное устройство подложили под сиденье его машины. В момент взрыва в машине также находилась приемная дочь Сушко. В начале февраля в ФСБ сообщили о предотвращенном покушении на одного из руководителей Республики Крым. Группа из трех россиян по заданию СБУ в Симферополе готовила подрыв автомобиля.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовил теракты в Запорожье: гражданин Украины обвинен в терроризме Неизвестные расстреляли замглавы администрации Новой Каховки - источник Британский дрон-камикадзе сбит над Донбассом - готовилась провокация
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запорожская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, выборы президента россии, новые регионы россии, украина, новости
Готовил теракт перед выборами: ФСБ нейтрализовала украинского агента

ФСБ предотвратила теракт в отношении одного из политиков Запорожской области

10:02 19.02.2024 (обновлено: 10:16 19.02.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ нейтрализовали украинского агента, который готовил теракт со взрывчаткой против политика в Запорожской области. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации вскрыта и пресечена деятельность гражданина России, завербованного Службой безопасности Украины и осуществившего в преддверии электорального цикла 2024 года подготовку террористического акта в отношении одного из политических деятелей Запорожской области", - цитирует сообщение ФСБ РИА Новости.
Теракт мужчина планировал совершить с помощью взрывного устройства, его планы координировали кураторы из СБУ и снабдили агента взрывчаткой. При задержании он оказал сопротивление и был нейтрализован.
Пострадавших нет, дополнили в ведомстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
На подконтрольной России части Запорожской области периодически происходят теракты с использованием самодельных взрывных устройств. Так, в начале апреля при взрыве автомобиля в центре Мелитополя пострадал глава администрации поселка Акимовка Максим Зубарев. Глава военно-гражданской администрации Михайловки Иван Сушко погиб в августе прошлого года в результате подрыва автомобиля. Предположительно, взрывное устройство подложили под сиденье его машины. В момент взрыва в машине также находилась приемная дочь Сушко.
В начале февраля в ФСБ сообщили о предотвращенном покушении на одного из руководителей Республики Крым. Группа из трех россиян по заданию СБУ в Симферополе готовила подрыв автомобиля.
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