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Готовил теракты в Запорожье: гражданин Украины обвинен в терроризме - РИА Новости Крым, 29.12.2023
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Готовил теракты в Запорожье: гражданин Украины обвинен в терроризме
Готовил теракты в Запорожье: гражданин Украины обвинен в терроризме - РИА Новости Крым, 29.12.2023
Готовил теракты в Запорожье: гражданин Украины обвинен в терроризме
Гражданину Украины прокуратурой Запорожской области предъявлено обвинение в терроризме. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ. РИА Новости Крым, 29.12.2023
2023-12-29T15:43
2023-12-29T15:47
генеральная прокуратура россии
новости
запорожская область
мелитополь
антитеррор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Гражданину Украины прокуратурой Запорожской области предъявлено обвинение в терроризме. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.По информации ведомства, гражданин Украины прошел обучение минно-взрывному делу на военном полигоне ВСУ. В ноябре 2022 года он прибыл в Мелитополь, где получил компоненты самодельного взрывного устройства.В апреле 2023 года мужчина планировал подрыв автомобиля начальника отделения полиции "Кирилловское" УМВД России "Мелитопольское". Однако его успели задержать. При обыске у обвиняемого нашли компоненты самодельного взрывного устройства и оружие с патронами – все это было изъято у него сотрудниками правоохранительных органов."Мощность взрывчатого вещества составила около килограмма в тротиловом эквиваленте", – уточняют в Генпрокуратуре РФ.В отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 1 ст. 30, п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта).Рассматривать дело по существу будет Южный окружной военный суд.В середине декабря в Ижевске был задержан украинский агент, который готовил теракт в отношении руководителя одного из оборонных предприятий Удмуртии. Эту противоправную деятельность он осуществлял по заданию украинской террористической организации.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержанный в Крыму агент рассказал, как готовил теракт против АксеноваВсе совершенные в Крыму теракты раскрыты – АксеновТеракт на железной дороге предотвратила ФСБ – подозреваемый арестован
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генеральная прокуратура россии, новости, запорожская область, мелитополь, антитеррор
Готовил теракты в Запорожье: гражданин Украины обвинен в терроризме

Гражданина Украины обвиняют в подготовке терактов в Запорожье

15:43 29.12.2023 (обновлено: 15:47 29.12.2023)
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве.
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве. - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости . Антон Денисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Гражданину Украины прокуратурой Запорожской области предъявлено обвинение в терроризме. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.
"По версии следствия, осенью 2022 года 31-летний обвиняемый с целью противодействия специальной военной операции вступил с сотрудником главного управления разведки министерства Украины в предварительный сговор на совершение диверсионно-террористических актов на территории Запорожской области", – говорится в сообщении.
По информации ведомства, гражданин Украины прошел обучение минно-взрывному делу на военном полигоне ВСУ. В ноябре 2022 года он прибыл в Мелитополь, где получил компоненты самодельного взрывного устройства.
В апреле 2023 года мужчина планировал подрыв автомобиля начальника отделения полиции "Кирилловское" УМВД России "Мелитопольское". Однако его успели задержать. При обыске у обвиняемого нашли компоненты самодельного взрывного устройства и оружие с патронами – все это было изъято у него сотрудниками правоохранительных органов.
"Мощность взрывчатого вещества составила около килограмма в тротиловом эквиваленте", – уточняют в Генпрокуратуре РФ.
В отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 1 ст. 30, п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта).
Рассматривать дело по существу будет Южный окружной военный суд.
В середине декабря в Ижевске был задержан украинский агент, который готовил теракт в отношении руководителя одного из оборонных предприятий Удмуртии. Эту противоправную деятельность он осуществлял по заданию украинской террористической организации.
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Генеральная прокуратура РоссииНовостиЗапорожская областьМелитопольАнтитеррор
 
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