https://crimea.ria.ru/20231229/gotovil-terakty-v-zaporozhe-grazhdanin-ukrainy-obvinen-v-terrorizme-1133899738.html

Готовил теракты в Запорожье: гражданин Украины обвинен в терроризме

Готовил теракты в Запорожье: гражданин Украины обвинен в терроризме - РИА Новости Крым, 29.12.2023

Готовил теракты в Запорожье: гражданин Украины обвинен в терроризме

Гражданину Украины прокуратурой Запорожской области предъявлено обвинение в терроризме. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ. РИА Новости Крым, 29.12.2023

2023-12-29T15:43

2023-12-29T15:43

2023-12-29T15:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Гражданину Украины прокуратурой Запорожской области предъявлено обвинение в терроризме. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.По информации ведомства, гражданин Украины прошел обучение минно-взрывному делу на военном полигоне ВСУ. В ноябре 2022 года он прибыл в Мелитополь, где получил компоненты самодельного взрывного устройства.В апреле 2023 года мужчина планировал подрыв автомобиля начальника отделения полиции "Кирилловское" УМВД России "Мелитопольское". Однако его успели задержать. При обыске у обвиняемого нашли компоненты самодельного взрывного устройства и оружие с патронами – все это было изъято у него сотрудниками правоохранительных органов."Мощность взрывчатого вещества составила около килограмма в тротиловом эквиваленте", – уточняют в Генпрокуратуре РФ.В отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 1 ст. 30, п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта).Рассматривать дело по существу будет Южный окружной военный суд.В середине декабря в Ижевске был задержан украинский агент, который готовил теракт в отношении руководителя одного из оборонных предприятий Удмуртии. Эту противоправную деятельность он осуществлял по заданию украинской террористической организации.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержанный в Крыму агент рассказал, как готовил теракт против АксеноваВсе совершенные в Крыму теракты раскрыты – АксеновТеракт на железной дороге предотвратила ФСБ – подозреваемый арестован

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура россии, новости, запорожская область, мелитополь, антитеррор