Теракт на железной дороге предотвратила ФСБ – подозреваемый арестован
ФСБ предотвратила теракт на железной дороге, подозреваемый арестован
12:26 27.12.2023 (обновлено: 12:42 27.12.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖелезная дорога
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге в Самарской области. Об этом сообщает УФСБ по Самарской области.
"В ходе осуществления комплекса оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность жителя города Самары, причастного к приготовлению к террористическому акту", – сказано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что задержанный является сторонником запрещенной в Российской Федерации организации "Легион "Свобода России" (далее – ЛСР)* и планировал совершить теракт на объекте транспортной инфраструктуры Куйбышевской железной дороги.
Злоумышленник был задержан сотрудниками регионального УФСБ и Росгвардии, в настоящее время он заключен под стражу.
Директор ФСБ РФ Александр Бортников ранее подчеркивал, что после неудач на поле боя киевский режим активизировал засылку агентуры и диверсантов в Россию.
В октябре уроженец Мелитополя спланировал убийство выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков (АВВАКУЛ). С этой целью он организовал доставку торта и алкоголя, которые содержали медицинский препарат в больших токсических дозах.
18 декабря в Краснодаре были осуждены двое злоумышленников, которые планировали совершить поджог объектов РЖД. Они были задержаны сотрпудниками УФСБ по Краснодарскому краю.
В тот же день в Ижевске сотрудники спецслужб задержали украинского агента, готовившего покушение на директора одного из оборонных предприятий Удмуртии.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Читайте также на РИА Новости Крым: