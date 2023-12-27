https://crimea.ria.ru/20231227/terakt-na-zheleznoy-doroge-predotvratila-fsb--podozrevaemyy-arestovan-1133838326.html

Теракт на железной дороге предотвратила ФСБ – подозреваемый арестован

Теракт на железной дороге предотвратила ФСБ – подозреваемый арестован - РИА Новости Крым, 27.12.2023

Теракт на железной дороге предотвратила ФСБ – подозреваемый арестован

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге в Самарской области. Об этом сообщает УФСБ по Самарской области. РИА Новости Крым, 27.12.2023

2023-12-27T12:26

2023-12-27T12:26

2023-12-27T12:42

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

новости

россия

самарская область

железная дорога

антитеррор

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111848/50/1118485075_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_87425e3c1cf0d0ab2dfa17c55439475a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге в Самарской области. Об этом сообщает УФСБ по Самарской области.В ведомстве уточнили, что задержанный является сторонником запрещенной в Российской Федерации организации "Легион "Свобода России" (далее – ЛСР)* и планировал совершить теракт на объекте транспортной инфраструктуры Куйбышевской железной дороги.Злоумышленник был задержан сотрудниками регионального УФСБ и Росгвардии, в настоящее время он заключен под стражу.Директор ФСБ РФ Александр Бортников ранее подчеркивал, что после неудач на поле боя киевский режим активизировал засылку агентуры и диверсантов в Россию.В октябре уроженец Мелитополя спланировал убийство выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков (АВВАКУЛ). С этой целью он организовал доставку торта и алкоголя, которые содержали медицинский препарат в больших токсических дозах.18 декабря в Краснодаре были осуждены двое злоумышленников, которые планировали совершить поджог объектов РЖД. Они были задержаны сотрпудниками УФСБ по Краснодарскому краю.В тот же день в Ижевске сотрудники спецслужб задержали украинского агента, готовившего покушение на директора одного из оборонных предприятий Удмуртии.* Запрещенная в России террористическая организация.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма ответит за сотрудничество с СБУ и покушение на госизменуВсе совершенные в Крыму теракты раскрыты – АксеновЗадержанный в Крыму информатор СБУ рассказал о своей вербовке

россия

самарская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, россия, самарская область, железная дорога, антитеррор, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)