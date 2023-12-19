https://crimea.ria.ru/20231219/ukraina-aktivno-zasylaet-diversantov-na-territoriyu-rossii--glava-fsb-1133662500.html

Украина активно засылает диверсантов на территорию России – глава ФСБ

Украина активно засылает диверсантов на территорию России – глава ФСБ - РИА Новости Крым, 19.12.2023

Украина активно засылает диверсантов на территорию России – глава ФСБ

После неудач на поле боя киевский режим активизировал засылку агентуры и диверсантов в Россию. Об этом журналистам "Первого канала" в кулуарах расширенного... РИА Новости Крым, 19.12.2023

2023-12-19T18:59

2023-12-19T18:59

2023-12-19T19:02

коллегия минобороны рф

александр бортников

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

украина

всу (вооруженные силы украины)

диверсанты

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. После неудач на поле боя киевский режим активизировал засылку агентуры и диверсантов в Россию. Об этом журналистам "Первого канала" в кулуарах расширенного заседания коллегии министерства обороны РФ сказал директор ФСБ РФ Александр Бортников.У российских спецслужб получается оперативно выявлять агентов и диверсантов противника."Для этого ФСБ проводит все необходимые мероприятия", - отметил Бортников.В ведомстве не могут на данный момент обнародовать все результаты, но обязательно расскажут об итогах этой работы, когда придет время, заверил глава ФСБ.18 декабря в Краснодаре были осуждены двое злоумышленников, которые планировали совершить поджог объектов РЖД. Они были задержаны сотрпудниками УФСБ по Краснодарскому краю.В тот же день в Ижевске сотрудники спецслужб задержали украинского агента, готовившего покушение на директора одного из оборонных предприятий Удмуртии.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма ответит за сотрудничество с СБУ и покушение на госизменуВсе совершенные в Крыму теракты раскрыты – АксеновЗадержанный в Крыму информатор СБУ рассказал о своей вербовке

украина

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коллегия минобороны рф, александр бортников, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), украина, всу (вооруженные силы украины), диверсанты, новости