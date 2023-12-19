https://crimea.ria.ru/20231219/ukraina-aktivno-zasylaet-diversantov-na-territoriyu-rossii--glava-fsb-1133662500.html
Украина активно засылает диверсантов на территорию России – глава ФСБ
Украина активно засылает диверсантов на территорию России – глава ФСБ - РИА Новости Крым, 19.12.2023
Украина активно засылает диверсантов на территорию России – глава ФСБ
После неудач на поле боя киевский режим активизировал засылку агентуры и диверсантов в Россию. Об этом журналистам "Первого канала" в кулуарах расширенного... РИА Новости Крым, 19.12.2023
2023-12-19T18:59
2023-12-19T18:59
2023-12-19T19:02
коллегия минобороны рф
александр бортников
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
украина
всу (вооруженные силы украины)
диверсанты
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111322/17/1113221795_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9506c8a61fa31aff8e3635275182c28f.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. После неудач на поле боя киевский режим активизировал засылку агентуры и диверсантов в Россию. Об этом журналистам "Первого канала" в кулуарах расширенного заседания коллегии министерства обороны РФ сказал директор ФСБ РФ Александр Бортников.У российских спецслужб получается оперативно выявлять агентов и диверсантов противника."Для этого ФСБ проводит все необходимые мероприятия", - отметил Бортников.В ведомстве не могут на данный момент обнародовать все результаты, но обязательно расскажут об итогах этой работы, когда придет время, заверил глава ФСБ.18 декабря в Краснодаре были осуждены двое злоумышленников, которые планировали совершить поджог объектов РЖД. Они были задержаны сотрпудниками УФСБ по Краснодарскому краю.В тот же день в Ижевске сотрудники спецслужб задержали украинского агента, готовившего покушение на директора одного из оборонных предприятий Удмуртии.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма ответит за сотрудничество с СБУ и покушение на госизменуВсе совершенные в Крыму теракты раскрыты – АксеновЗадержанный в Крыму информатор СБУ рассказал о своей вербовке
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111322/17/1113221795_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8680e424168973abf3df815070d598d1.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коллегия минобороны рф, александр бортников, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), украина, всу (вооруженные силы украины), диверсанты, новости
Украина активно засылает диверсантов на территорию России – глава ФСБ
Украинская агентура на территории России активизировалась – глава ФСБ
18:59 19.12.2023 (обновлено: 19:02 19.12.2023)