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Украина активно засылает диверсантов на территорию России – глава ФСБ - РИА Новости Крым, 19.12.2023
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Украина активно засылает диверсантов на территорию России – глава ФСБ
Украина активно засылает диверсантов на территорию России – глава ФСБ - РИА Новости Крым, 19.12.2023
Украина активно засылает диверсантов на территорию России – глава ФСБ
После неудач на поле боя киевский режим активизировал засылку агентуры и диверсантов в Россию. Об этом журналистам "Первого канала" в кулуарах расширенного... РИА Новости Крым, 19.12.2023
2023-12-19T18:59
2023-12-19T19:02
коллегия минобороны рф
александр бортников
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
украина
всу (вооруженные силы украины)
диверсанты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. После неудач на поле боя киевский режим активизировал засылку агентуры и диверсантов в Россию. Об этом журналистам "Первого канала" в кулуарах расширенного заседания коллегии министерства обороны РФ сказал директор ФСБ РФ Александр Бортников.У российских спецслужб получается оперативно выявлять агентов и диверсантов противника."Для этого ФСБ проводит все необходимые мероприятия", - отметил Бортников.В ведомстве не могут на данный момент обнародовать все результаты, но обязательно расскажут об итогах этой работы, когда придет время, заверил глава ФСБ.18 декабря в Краснодаре были осуждены двое злоумышленников, которые планировали совершить поджог объектов РЖД. Они были задержаны сотрпудниками УФСБ по Краснодарскому краю.В тот же день в Ижевске сотрудники спецслужб задержали украинского агента, готовившего покушение на директора одного из оборонных предприятий Удмуртии.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма ответит за сотрудничество с СБУ и покушение на госизменуВсе совершенные в Крыму теракты раскрыты – АксеновЗадержанный в Крыму информатор СБУ рассказал о своей вербовке
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РИА Новости Крым
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коллегия минобороны рф, александр бортников, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), украина, всу (вооруженные силы украины), диверсанты, новости
Украина активно засылает диверсантов на территорию России – глава ФСБ

Украинская агентура на территории России активизировалась – глава ФСБ

18:59 19.12.2023 (обновлено: 19:02 19.12.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкДиректор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников. Архивное фото
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. После неудач на поле боя киевский режим активизировал засылку агентуры и диверсантов в Россию. Об этом журналистам "Первого канала" в кулуарах расширенного заседания коллегии министерства обороны РФ сказал директор ФСБ РФ Александр Бортников.
"С учетом тех процессов, которые идут на линии боевого соприкосновения, киевский режим начинает усиливать вот эту тайную борьбу - засылку агентуры, диверсантов, установление отношений с теми людьми, которые находятся на нашей территории, для того чтобы нанести нам вред, как говорится, в тылу", - озвучил Бортников.
У российских спецслужб получается оперативно выявлять агентов и диверсантов противника.
"Для этого ФСБ проводит все необходимые мероприятия", - отметил Бортников.
В ведомстве не могут на данный момент обнародовать все результаты, но обязательно расскажут об итогах этой работы, когда придет время, заверил глава ФСБ.
18 декабря в Краснодаре были осуждены двое злоумышленников, которые планировали совершить поджог объектов РЖД. Они были задержаны сотрпудниками УФСБ по Краснодарскому краю.
В тот же день в Ижевске сотрудники спецслужб задержали украинского агента, готовившего покушение на директора одного из оборонных предприятий Удмуртии.
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Коллегия Минобороны РФАлександр БортниковФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)УкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)ДиверсантыНовости
 
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