https://crimea.ria.ru/20250408/peregovory-rossii-i-ssha-sleduyuschie-kontakty-proydut-po-linii-mid-1145513258.html

Переговоры России и США: следующие контакты пройдут по линии МИД

Переговоры России и США: следующие контакты пройдут по линии МИД - РИА Новости Крым, 08.04.2025

Переговоры России и США: следующие контакты пройдут по линии МИД

Следующие российско-американские переговоры пройдут по линии Министерства иностранных дел России. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости Крым, 08.04.2025

2025-04-08T12:55

2025-04-08T12:55

2025-04-08T13:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. Следующие российско-американские переговоры пройдут по линии Министерства иностранных дел России. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ожидается, что следующие российко-американские переговоры состоятся 10 апреля в Стамбуле. Переговоры России и США18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры делегаций России и США, которые продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон впервые за долгое время обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи президентов обеих стран.Российский лидер Владимир Путин сказал, что положительно оценивает результаты переговоров делегаций. Он отметил, что стороны договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств, и добавил, что РФ и США сделали первый шаг для того, чтобы вернуться к сотрудничеству по самым разным направлениям, которые представляют взаимный интерес.Президент США Дональд Трамп охарактеризовал переговоры как "очень хорошие". 27 февраля в Стамбуле состоялись консультации представителей России и США. Российскую делегацию возглавлял директор Североатлантического департамента МИД РФ, посол Александр Дарчиев, сторону США представила заместитель помощника госсекретаря по России и Центральной Европе Соната Коултер. Переговоры длились почти шесть с половиной часов. России и США согласовали совместные шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования дипмиссий. Кроме того, речь шла о возвращении российской стороне незаконно изъятых объектов собственности.25 марта в Эр-Рияде в закрытом режиме состоялась встреча "технических команд" России и США, она продлилась более 12 часов. Москву представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Переговоры были трудными, но конструктивными и будут продолжены в том числе с привлечением ООН и других стран, заявил Карасин по итогу встречи.Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ходе консультаций в Эр-Рияде обсуждалась главным образом тема безопасного судоходства в Черном море. По его словам, Москва выступает за возобновление Черноморской инициативы (так называемой зерновая сделки) в приемлемом для всех формате. Он также отметил, что российской стороне нужны четкие гарантии безопасности при возобновлении зерновой сделки, а они могут быть исключительно результатом приказа киевскому режиму из Вашингтона. По словам Лаврова, США услышали этот сигнал Москвы.2–3 апреля по поручению президента России Владимира Путина глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел встречи в Вашингтоне с представителями администрации президента Дональда Трампа. Понимание позиции Москвы, по словам Дмитриева, открывает новые возможности для конструктивного взаимодействия, в том числе в инвестиционно-экономической сфере.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры России и США в Вашингтоне: главные заявленияСделка по Украине: новые заявления ТрампаМораторий на удары на 30 дней – Россия и США согласовали список объектов США помогут России вернуться на мировые рынки экспорта – Белый дом

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

переговоры, сша, россия, дмитрий песков, политика, новости, стамбул