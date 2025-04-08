https://crimea.ria.ru/20250408/ubil-iz-revnosti-k-sozhitelnitse-v-krymu-osudili-beglogo-ukraintsa-1145510758.html

Убил из ревности к сожительнице: в Крыму осудили беглого украинца

Убил из ревности к сожительнице: в Крыму осудили беглого украинца - РИА Новости Крым, 08.04.2025

Убил из ревности к сожительнице: в Крыму осудили беглого украинца

К девяти годам колонии приговорен заочно беглый гражданин Украины, который еще в 2014 году убил из ревности к своей сожительнице 40-летнего знакомого. Об этом... РИА Новости Крым, 08.04.2025

2025-04-08T12:07

2025-04-08T12:07

2025-04-08T12:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. К девяти годам колонии приговорен заочно беглый гражданин Украины, который еще в 2014 году убил из ревности к своей сожительнице 40-летнего знакомого. Об этом сообщают пресс-службы Следкома Крыма и Севастополя и прокуратуры региона.В ходе следствия установлено, что в ночь на 4 февраля 2014 года 35-летний житель Армянска отмечал в своем квартире вместе с сожительницей годовщину семейной жизни. На праздник пригласили и приятеля. В какой-то момент мужчина приревновал 40-летнего товарища к своей женщине и ударил его ножом. От полученного ранения тот скончался на месте, а злоумышленник скрылся.Позже его объявили в международный розыск.Приговор в законную силу не вступил.Ранее также сообщалось, что обвиняемого в убийстве крымчанина нашли спустя 12 лет и заключили под стражу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Принял за мошенника": в Крыму рецидивист убил 91-летнего пенсионераКрымчанина приговорили к 12 годам "строгача" за переписку с малолетнейВ Крыму раскрыли убийство 20-летней давности и разыскивают иностранца

армянск

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, армянск, прокуратура республики крым, следком крыма и севастополя, убийство, суд, приговор