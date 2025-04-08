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Убил из ревности к сожительнице: в Крыму осудили беглого украинца - РИА Новости Крым, 08.04.2025
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Убил из ревности к сожительнице: в Крыму осудили беглого украинца
Убил из ревности к сожительнице: в Крыму осудили беглого украинца - РИА Новости Крым, 08.04.2025
Убил из ревности к сожительнице: в Крыму осудили беглого украинца
К девяти годам колонии приговорен заочно беглый гражданин Украины, который еще в 2014 году убил из ревности к своей сожительнице 40-летнего знакомого. Об этом... РИА Новости Крым, 08.04.2025
2025-04-08T12:07
2025-04-08T12:07
новости крыма
армянск
прокуратура республики крым
следком крыма и севастополя
убийство
суд
приговор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. К девяти годам колонии приговорен заочно беглый гражданин Украины, который еще в 2014 году убил из ревности к своей сожительнице 40-летнего знакомого. Об этом сообщают пресс-службы Следкома Крыма и Севастополя и прокуратуры региона.В ходе следствия установлено, что в ночь на 4 февраля 2014 года 35-летний житель Армянска отмечал в своем квартире вместе с сожительницей годовщину семейной жизни. На праздник пригласили и приятеля. В какой-то момент мужчина приревновал 40-летнего товарища к своей женщине и ударил его ножом. От полученного ранения тот скончался на месте, а злоумышленник скрылся.Позже его объявили в международный розыск.Приговор в законную силу не вступил.Ранее также сообщалось, что обвиняемого в убийстве крымчанина нашли спустя 12 лет и заключили под стражу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Принял за мошенника": в Крыму рецидивист убил 91-летнего пенсионераКрымчанина приговорили к 12 годам "строгача" за переписку с малолетнейВ Крыму раскрыли убийство 20-летней давности и разыскивают иностранца
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РИА Новости Крым
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новости крыма, армянск, прокуратура республики крым, следком крыма и севастополя, убийство, суд, приговор
Убил из ревности к сожительнице: в Крыму осудили беглого украинца

В Крыму украинца в розыске заочно приговорили к 9 годам колонии за убийство знакомого

12:07 08.04.2025
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. К девяти годам колонии приговорен заочно беглый гражданин Украины, который еще в 2014 году убил из ревности к своей сожительнице 40-летнего знакомого. Об этом сообщают пресс-службы Следкома Крыма и Севастополя и прокуратуры региона.
В ходе следствия установлено, что в ночь на 4 февраля 2014 года 35-летний житель Армянска отмечал в своем квартире вместе с сожительницей годовщину семейной жизни. На праздник пригласили и приятеля. В какой-то момент мужчина приревновал 40-летнего товарища к своей женщине и ударил его ножом. От полученного ранения тот скончался на месте, а злоумышленник скрылся.
Позже его объявили в международный розыск.
"Приговором суда мужчина признан виновным в совершении убийства (ч.1 ст. 105 УК РФ) и заочно приговорен к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима", – уточнили в Следкоме.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее также сообщалось, что обвиняемого в убийстве крымчанина нашли спустя 12 лет и заключили под стражу.
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Новости КрымаАрмянскПрокуратура Республики КрымСледком Крыма и СевастополяУбийствоСудПриговор
 
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