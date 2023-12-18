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Хотели заработать: в Краснодаре осудили двух поджигателей объектов РЖД
Хотели заработать: в Краснодаре осудили двух поджигателей объектов РЖД - РИА Новости Крым, 18.12.2023
Хотели заработать: в Краснодаре осудили двух поджигателей объектов РЖД
Двое злоумышленников за двадцать тысяч рублей хотели поджечь объекты энергетики, принадлежащие ОАО "РЖД". Краснодарский краевой суд приговорил их к семи и шести РИА Новости Крым, 18.12.2023
2023-12-18T16:12
2023-12-18T16:12
2023-12-18T16:12
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приговор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Двое злоумышленников за двадцать тысяч рублей хотели поджечь объекты энергетики, принадлежащие ОАО "РЖД". Краснодарский краевой суд приговорил их к семи и шести годам заключения, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.Жители Краснодара согласились совершить преступление, говорится в сообщении пресс-службы."Получив дальнейшие указания и географические координаты объектов, подсудимые 3 февраля 2023 года около 8 часов утра прибыли на остановку возле вокзала "Краснодар-2", откуда направились в СНТ "Дружба" с целью избиения мужчины и получения денежных средств, необходимых для приобретения монтировки для вскрытия релейных шкафов, а также бензина и моторного масла непосредственно для совершения поджогов".После этого молодые люди были задержаны сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. Краснодарский краевой суд приговорил их к лишению свободы, Одного – на семь лет и два месяца, другого – на шесть лет и шесть месяцев. Первые два года обоим предстоит отбыть в тюрьме, а остальное время – в колонии строгого режима.Накануне в ФСБ сообщили о задержании украинского диверсанта в Ижевске, который готовил покушение на директора одного из оборонных предприятий Удмуртии.12 декабря прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина, подозреваемого в государственной измене. По данным следствия, обвиняемый сотрудничал со службой безопасности Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Вербовал поджигателей: ФСБ задержала украинского агентаВ Крыму арестовали россиянина за передачу Украине секретных данных – ФСБЗадержанный в Крыму информатор СБУ рассказал о своей вербовке
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суд, приговор, железная дорога, краснодарский край, общество, новости, происшествия, кубань, краснодар
Хотели заработать: в Краснодаре осудили двух поджигателей объектов РЖД
Двое жителей Краснодара сядут в тюрьму за поджог релейных шкафов РЖД
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Двое злоумышленников за двадцать тысяч рублей хотели поджечь объекты энергетики, принадлежащие ОАО "РЖД". Краснодарский краевой суд приговорил их к семи и шести годам заключения, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
"В феврале 2023 года молодые люди посредством мессенджера Telegram получили предложение о заработке. Неустановленное лицо предложило им совершить диверсию, а именно поджог двух релейных шкафов, принадлежащих ОАО "РЖД", расположенных в поселке Лорис г. Краснодар. За каждый поврежденный объект было предложено денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей".
Жители Краснодара согласились совершить преступление, говорится в сообщении пресс-службы.
"Получив дальнейшие указания и географические координаты объектов, подсудимые 3 февраля 2023 года около 8 часов утра прибыли на остановку возле вокзала "Краснодар-2", откуда направились в СНТ "Дружба" с целью избиения мужчины и получения денежных средств, необходимых для приобретения монтировки для вскрытия релейных шкафов, а также бензина и моторного масла непосредственно для совершения поджогов".
После этого молодые люди были задержаны сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. Краснодарский краевой суд приговорил их к лишению свободы, Одного – на семь лет и два месяца, другого – на шесть лет и шесть месяцев. Первые два года обоим предстоит отбыть в тюрьме, а остальное время – в колонии строгого режима.
Накануне в ФСБ сообщили о задержании украинского диверсанта
в Ижевске, который готовил покушение на директора одного из оборонных предприятий Удмуртии.
12 декабря прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение
по уголовному делу в отношении гражданина, подозреваемого в государственной измене. По данным следствия, обвиняемый сотрудничал со службой безопасности Украины.
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