Рейтинг@Mail.ru
Хотели заработать: в Краснодаре осудили двух поджигателей объектов РЖД - РИА Новости Крым, 18.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231218/khoteli-zarabotat-v-krasnodare-osudili-dvukh-podzhigateley-obektov-rzhd-1133630777.html
Хотели заработать: в Краснодаре осудили двух поджигателей объектов РЖД
Хотели заработать: в Краснодаре осудили двух поджигателей объектов РЖД - РИА Новости Крым, 18.12.2023
Хотели заработать: в Краснодаре осудили двух поджигателей объектов РЖД
Двое злоумышленников за двадцать тысяч рублей хотели поджечь объекты энергетики, принадлежащие ОАО "РЖД". Краснодарский краевой суд приговорил их к семи и шести РИА Новости Крым, 18.12.2023
2023-12-18T16:12
2023-12-18T16:12
суд
приговор
железная дорога
краснодарский край
общество
новости
происшествия
кубань
краснодар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111722/10/1117221036_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cc8534d3182f1d8258d2bf8c559a4230.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Двое злоумышленников за двадцать тысяч рублей хотели поджечь объекты энергетики, принадлежащие ОАО "РЖД". Краснодарский краевой суд приговорил их к семи и шести годам заключения, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.Жители Краснодара согласились совершить преступление, говорится в сообщении пресс-службы."Получив дальнейшие указания и географические координаты объектов, подсудимые 3 февраля 2023 года около 8 часов утра прибыли на остановку возле вокзала "Краснодар-2", откуда направились в СНТ "Дружба" с целью избиения мужчины и получения денежных средств, необходимых для приобретения монтировки для вскрытия релейных шкафов, а также бензина и моторного масла непосредственно для совершения поджогов".После этого молодые люди были задержаны сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. Краснодарский краевой суд приговорил их к лишению свободы, Одного – на семь лет и два месяца, другого – на шесть лет и шесть месяцев. Первые два года обоим предстоит отбыть в тюрьме, а остальное время – в колонии строгого режима.Накануне в ФСБ сообщили о задержании украинского диверсанта в Ижевске, который готовил покушение на директора одного из оборонных предприятий Удмуртии.12 декабря прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина, подозреваемого в государственной измене. По данным следствия, обвиняемый сотрудничал со службой безопасности Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Вербовал поджигателей: ФСБ задержала украинского агентаВ Крыму арестовали россиянина за передачу Украине секретных данных – ФСБЗадержанный в Крыму информатор СБУ рассказал о своей вербовке
краснодарский край
кубань
краснодар
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111722/10/1117221036_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2c5d104ac1f4abcf561176a8805f39e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
суд, приговор, железная дорога, краснодарский край, общество, новости, происшествия, кубань, краснодар
Хотели заработать: в Краснодаре осудили двух поджигателей объектов РЖД

Двое жителей Краснодара сядут в тюрьму за поджог релейных шкафов РЖД

16:12 18.12.2023
 
© РИА Новости . Андрей Старостин / Перейти в фотобанкМолоток в зале судебных заседаний.
Молоток в зале судебных заседаний. - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости . Андрей Старостин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Двое злоумышленников за двадцать тысяч рублей хотели поджечь объекты энергетики, принадлежащие ОАО "РЖД". Краснодарский краевой суд приговорил их к семи и шести годам заключения, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

"В феврале 2023 года молодые люди посредством мессенджера Telegram получили предложение о заработке. Неустановленное лицо предложило им совершить диверсию, а именно поджог двух релейных шкафов, принадлежащих ОАО "РЖД", расположенных в поселке Лорис г. Краснодар. За каждый поврежденный объект было предложено денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей".

Жители Краснодара согласились совершить преступление, говорится в сообщении пресс-службы.
"Получив дальнейшие указания и географические координаты объектов, подсудимые 3 февраля 2023 года около 8 часов утра прибыли на остановку возле вокзала "Краснодар-2", откуда направились в СНТ "Дружба" с целью избиения мужчины и получения денежных средств, необходимых для приобретения монтировки для вскрытия релейных шкафов, а также бензина и моторного масла непосредственно для совершения поджогов".
После этого молодые люди были задержаны сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. Краснодарский краевой суд приговорил их к лишению свободы, Одного – на семь лет и два месяца, другого – на шесть лет и шесть месяцев. Первые два года обоим предстоит отбыть в тюрьме, а остальное время – в колонии строгого режима.
Накануне в ФСБ сообщили о задержании украинского диверсанта в Ижевске, который готовил покушение на директора одного из оборонных предприятий Удмуртии.
12 декабря прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина, подозреваемого в государственной измене. По данным следствия, обвиняемый сотрудничал со службой безопасности Украины.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Вербовал поджигателей: ФСБ задержала украинского агента
В Крыму арестовали россиянина за передачу Украине секретных данных – ФСБ
Задержанный в Крыму информатор СБУ рассказал о своей вербовке
 
СудПриговорЖелезная дорогаКраснодарский крайОбществоНовостиПроисшествияКубаньКраснодар
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:22В Крыму наградили лауреатов премии "Преград нет"
16:12Хотели заработать: в Краснодаре осудили двух поджигателей объектов РЖД
15:56ЧП с отравлением семьи в Укромном: стало известно о состоянии выживших
15:37Вирус Нипах: опасен ли он для России
15:23Новый автобусный маршрут запустят для жителей Симферопольского района
15:11Новые провальные атаки ВСУ - уничтожены еще 640 боевиков
14:54Крупный командный пункт нацгвардии Украины уничтожен в ДНР
14:46На компенсации за оплату ЖКУ дополнительно выделили миллиард рублей
14:28В России выявили более 10 тысяч случаев кори
14:03Covid-19 мутировал: введут ли жесткие меры
13:53В Крыму пьяный водитель вылетел на "встречку": один погиб и двое ранены
13:30Новогодняя сказка в "Артеке": на Дворцовой площади зажгли главную елку
13:10Феодосия после шторма - участки набережных закрыты, ущерб еще считают
12:51Мир России с Украиной: какое соглашение положит конец конфликту
12:38В Краснодаре неизвестный расстрелял рабочих из ружья – один из них погиб
12:26РНКБ вручил гранты на миллион рублей призерам акселератора проектов в КФУ
12:21От удара упал и умер: в Евпатории пьяная драка закончилась смертью
12:01В ЕС придумали способ одобрить помощь Украине без согласия Венгрии
11:28В Крыму национализировали 1150 объектов имущества украинских олигархов
11:01Шторм приостановил движение катера из Артбухты на Северную в Севастополе
Лента новостейМолния