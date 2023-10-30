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В Крыму арестовали россиянина за передачу Украине секретных данных – ФСБ - РИА Новости Крым, 30.10.2023
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В Крыму арестовали россиянина за передачу Украине секретных данных – ФСБ
В Крыму арестовали россиянина за передачу Украине секретных данных – ФСБ - РИА Новости Крым, 30.10.2023
В Крыму арестовали россиянина за передачу Украине секретных данных – ФСБ
В Севастополе сотрудники ФСБ задержали гражданина России, который передавал Украине сведения об обустройстве оборонительных сооружений на полуострове. Об этом... РИА Новости Крым, 30.10.2023
2023-10-30T10:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудники ФСБ задержали гражданина России, который передавал Украине сведения об обустройстве оборонительных сооружений на полуострове. Об этом сообщает центр общественных связей ведомства.По данным ФСБ, мужчина, работая на оборудовании оборонительных сооружений в Крыму, собирал и передавал представителю ВСУ сведения в отношении данных объектов с привязкой к географическим координатам.Ленинский райсуд Севастополя заключил задержанного под стражу.Ранее спецслужбы задержали в Крыму мужчину, который сотрудничал с СБУ. Он передавал украинской стороне информацию о социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове.Читайте также на РИА Новости Крым:Спецоперация ФСБ: задержаны три группы военной разведки УкраиныНовый закон о гражданстве поможет очистить Крым от "ждунов" – мнениеФСБ обвинила в госизмене экс-знатока "Что? Где? Когда?"
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, севастополь, украина, госизмена, происшествия, новости крыма, сбу (служба безопасности украины), ленинский районный суд севастополя
В Крыму арестовали россиянина за передачу Украине секретных данных – ФСБ

В Крыму ФСБ задержала россиянина, передававшего Киеву данные об оборонительных укреплениях

10:03 30.10.2023 (обновлено: 10:15 30.10.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудники ФСБ задержали гражданина России, который передавал Украине сведения об обустройстве оборонительных сооружений на полуострове. Об этом сообщает центр общественных связей ведомства.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Севастополе по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "Государственная измена", задержан гражданин Российской Федерации", – говорится в сообщении.
По данным ФСБ, мужчина, работая на оборудовании оборонительных сооружений в Крыму, собирал и передавал представителю ВСУ сведения в отношении данных объектов с привязкой к географическим координатам.
Ленинский райсуд Севастополя заключил задержанного под стражу.
Ранее спецслужбы задержали в Крыму мужчину, который сотрудничал с СБУ. Он передавал украинской стороне информацию о социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)КрымСевастопольУкраинаГосизменаПроисшествияНовости КрымаСБУ (Служба безопасности Украины)Ленинский районный суд Севастополя
 
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