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Спецоперация ФСБ: задержаны три группы военной разведки Украины - РИА Новости Крым, 27.10.2023
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Спецоперация ФСБ: задержаны три группы военной разведки Украины
Спецоперация ФСБ: задержаны три группы военной разведки Украины - РИА Новости Крым, 27.10.2023
Спецоперация ФСБ: задержаны три группы военной разведки Украины
Сотрудники ФСБ задержали в Запорожской области участников трех резидентур Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины, которые собирали... РИА Новости Крым, 27.10.2023
2023-10-27T11:05
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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мелитополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали в Запорожской области участников трех резидентур Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины, которые собирали разведданные и оказывали психологическое давление на жителей региона. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ.Один из агентов украинской военной разведки оказал вооруженное сопротивление. Его уничтожили ответным огнем. При проведении обыска в его квартире обнаружено самодельное взрывное устройство, автомат Калашникова и граната РГН.Подписчикам данных СМИ направлены предупреждения об уголовной ответственности за передачу сведений украинской стороне в ущерб безопасности России и уведомления о незаконной деятельности указанных средств коммуникации. Работа информационных ресурсов прекращена, добавили в ФСБ.Ранее в Крыму сотрудники ФСБ задержали мужчину, который сотрудничал с СБУ, передавая украинской стороне данные о социально-политической, экономической и военной обстановке в регионе, а также создавал схроны с боеприпасами.В начале октября суд приговорил жителя Крыма к восьми годам лишения свободы за приготовления к государственной измене и участие в работе террористической организации.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила теракт в военкомате: украинский агент нейтрализованВ крымско-татарских подразделениях ВСУ воюют игиловцы* - директор ФСБСпецназ Британии готовил украинцев для диверсий на российских АЭС
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РИА Новости Крым
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96
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), запорожская область, мелитополь, украина, сми, новости сво, новости
Спецоперация ФСБ: задержаны три группы военной разведки Украины

ФСБ: в Запорожской области задержаны агенты трех групп ГУР Минобороны Украины

11:05 27.10.2023 (обновлено: 11:08 27.10.2023)
 
© ФСБ России ФСБ задержала в Запорожской области украинских агентов
ФСБ задержала в Запорожской области украинских агентов
© ФСБ России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали в Запорожской области участников трех резидентур Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины, которые собирали разведданные и оказывали психологическое давление на жителей региона. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ.
"В результате спецоперации на территории Запорожской области пресечена деятельность трех крупных агентурных групп (резидентур), координируемых ГУР МО Украины. В ходе оперативных мероприятий задержаны состоящие в составе групп администраторы информационных ресурсов украинского средства массовой информации "РИА-Мелитополь" и Telegram-чата "Мелитополь - это Украина", используемых иностранной разведкой для сбора разведывательной информации и оказания психологического воздействия на жителей региона", – говорится в сообщении.
Один из агентов украинской военной разведки оказал вооруженное сопротивление. Его уничтожили ответным огнем. При проведении обыска в его квартире обнаружено самодельное взрывное устройство, автомат Калашникова и граната РГН.
Подписчикам данных СМИ направлены предупреждения об уголовной ответственности за передачу сведений украинской стороне в ущерб безопасности России и уведомления о незаконной деятельности указанных средств коммуникации. Работа информационных ресурсов прекращена, добавили в ФСБ.
Ранее в Крыму сотрудники ФСБ задержали мужчину, который сотрудничал с СБУ, передавая украинской стороне данные о социально-политической, экономической и военной обстановке в регионе, а также создавал схроны с боеприпасами.
В начале октября суд приговорил жителя Крыма к восьми годам лишения свободы за приготовления к государственной измене и участие в работе террористической организации.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Запорожская областьМелитопольУкраинаСМИНовости СВОНовости
 
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