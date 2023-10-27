https://crimea.ria.ru/20231027/spetsoperatsiya-fsb-zaderzhany-tri-gruppy-voennoy-razvedki-ukrainy-1132354151.html

Спецоперация ФСБ: задержаны три группы военной разведки Украины

Спецоперация ФСБ: задержаны три группы военной разведки Украины - РИА Новости Крым, 27.10.2023

Спецоперация ФСБ: задержаны три группы военной разведки Украины

Сотрудники ФСБ задержали в Запорожской области участников трех резидентур Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины, которые собирали... РИА Новости Крым, 27.10.2023

2023-10-27T11:05

2023-10-27T11:05

2023-10-27T11:08

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали в Запорожской области участников трех резидентур Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины, которые собирали разведданные и оказывали психологическое давление на жителей региона. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ.Один из агентов украинской военной разведки оказал вооруженное сопротивление. Его уничтожили ответным огнем. При проведении обыска в его квартире обнаружено самодельное взрывное устройство, автомат Калашникова и граната РГН.Подписчикам данных СМИ направлены предупреждения об уголовной ответственности за передачу сведений украинской стороне в ущерб безопасности России и уведомления о незаконной деятельности указанных средств коммуникации. Работа информационных ресурсов прекращена, добавили в ФСБ.Ранее в Крыму сотрудники ФСБ задержали мужчину, который сотрудничал с СБУ, передавая украинской стороне данные о социально-политической, экономической и военной обстановке в регионе, а также создавал схроны с боеприпасами.В начале октября суд приговорил жителя Крыма к восьми годам лишения свободы за приготовления к государственной измене и участие в работе террористической организации.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила теракт в военкомате: украинский агент нейтрализованВ крымско-татарских подразделениях ВСУ воюют игиловцы* - директор ФСБСпецназ Британии готовил украинцев для диверсий на российских АЭС

запорожская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), запорожская область, мелитополь, украина, сми, новости сво, новости