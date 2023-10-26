https://crimea.ria.ru/20231026/fsb-predotvratila-terakt-v-voenkomate-ukrainskiy-agent-neytralizovan-1132332950.html

ФСБ предотвратила теракт в военкомате: украинский агент нейтрализован

ФСБ предотвратила теракт в военкомате: украинский агент нейтрализован - РИА Новости Крым, 26.10.2023

ФСБ предотвратила теракт в военкомате: украинский агент нейтрализован

Сотрудники ФСБ нейтрализовали украинского агента, который готовил теракт в военкомате Твери. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных... РИА Новости Крым, 26.10.2023

2023-10-26T13:24

2023-10-26T13:24

2023-10-26T13:24

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

тверь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ нейтрализовали украинского агента, который готовил теракт в военкомате Твери. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.Также установлено, что агент украинских спецслужб за денежное вознаграждение собирал и передавал данные о российских военных и топливно-энергетических объектах в регионе.При попытке задержания мужчина оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован. Из подготовленного его куратором схрона изъята самодельная бомба и граната РГД-5.В результате операции никто из гражданских и сотрудников органов безопасности не пострадал. Правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30 (приготовление к преступлению) и части 1 статьи 205 УК РФ (содействие террористической деятельности).Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ФСБ задержала украинского агентаКрымчанин осужден за подготовку теракта в торговом центре СимферополяАгента украинской разведки задержали в Севастополе

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тверская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), тверь, тверская область, новости, безопасность, антитеррор, украина, россия