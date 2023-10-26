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ФСБ предотвратила теракт в военкомате: украинский агент нейтрализован - РИА Новости Крым, 26.10.2023
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ФСБ предотвратила теракт в военкомате: украинский агент нейтрализован
ФСБ предотвратила теракт в военкомате: украинский агент нейтрализован - РИА Новости Крым, 26.10.2023
ФСБ предотвратила теракт в военкомате: украинский агент нейтрализован
Сотрудники ФСБ нейтрализовали украинского агента, который готовил теракт в военкомате Твери. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных... РИА Новости Крым, 26.10.2023
2023-10-26T13:24
2023-10-26T13:24
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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антитеррор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ нейтрализовали украинского агента, который готовил теракт в военкомате Твери. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.Также установлено, что агент украинских спецслужб за денежное вознаграждение собирал и передавал данные о российских военных и топливно-энергетических объектах в регионе.При попытке задержания мужчина оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован. Из подготовленного его куратором схрона изъята самодельная бомба и граната РГД-5.В результате операции никто из гражданских и сотрудников органов безопасности не пострадал. Правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30 (приготовление к преступлению) и части 1 статьи 205 УК РФ (содействие террористической деятельности).Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ФСБ задержала украинского агентаКрымчанин осужден за подготовку теракта в торговом центре СимферополяАгента украинской разведки задержали в Севастополе
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), тверь, тверская область, новости, безопасность, антитеррор, украина, россия
ФСБ предотвратила теракт в военкомате: украинский агент нейтрализован

Украинский агент планировал устроить теракт в военкомате Твери - ФСБ

13:24 26.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ нейтрализовали украинского агента, который готовил теракт в военкомате Твери. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.
"На территории Тверской области предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося украинскими спецслужбами с участием завербованного гражданина РФ, который был членом запрещенного украинского националистического формирования", – говорится в сообщении.
Также установлено, что агент украинских спецслужб за денежное вознаграждение собирал и передавал данные о российских военных и топливно-энергетических объектах в регионе.
При попытке задержания мужчина оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован. Из подготовленного его куратором схрона изъята самодельная бомба и граната РГД-5.
В результате операции никто из гражданских и сотрудников органов безопасности не пострадал. Правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30 (приготовление к преступлению) и части 1 статьи 205 УК РФ (содействие террористической деятельности).
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ТверьТверская областьНовостиБезопасностьАнтитеррорУкраинаРоссия
 
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