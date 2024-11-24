https://crimea.ria.ru/20241124/pistorius-sravnil-obemy-proizvodstva-oruzhiya-v-rossii-i-evrosoyuze-1142092083.html

Писториус сравнил объемы производства оружия в России и Евросоюзе

Писториус сравнил объемы производства оружия в России и Евросоюзе - РИА Новости Крым, 24.11.2024

Писториус сравнил объемы производства оружия в России и Евросоюзе

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что производство оружия в Европе значительно отстает от России. Его слова цитируют немецкие СМИ. РИА Новости Крым, 24.11.2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что производство оружия в Европе значительно отстает от России. Его слова цитируют немецкие СМИ.И призвал Германию инвестировать в свой "военный потенциал", отметив, что безопасность страны – "хрупкий актив".Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ президента РФ Владимира Путина об обновлении ядерной доктрины России можно расценивать как сигнал Западу.Во вторник Владимир Путин подписал указ об утверждении Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. Согласно документу, Россия осуществляет ядерное сдерживание в отношении потенциального противника.В четверг президент РФ выступил с обращением после применения по территории России западных дальнобойных ракет и сообщил об испытаниях новейшей ракеты средней дальности "Орешник". По его словам, эта баллистическая ракета средней дальности с гиперзвуковыми боевыми блоками гарантированно преодолевает любую систему ПВО и ПРО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Орешник": что известно о новейшей российской баллистической ракетеРегиональный конфликт на Украине приобрел масштаб глобального характераКартаполов: заявление Путина - предостережение Западу

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

борис писториус, мнения, новости, россия, европейский союз (ес), оружие, германия