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Писториус сравнил объемы производства оружия в России и Евросоюзе - РИА Новости Крым, 24.11.2024
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Писториус сравнил объемы производства оружия в России и Евросоюзе
Писториус сравнил объемы производства оружия в России и Евросоюзе - РИА Новости Крым, 24.11.2024
Писториус сравнил объемы производства оружия в России и Евросоюзе
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что производство оружия в Европе значительно отстает от России. Его слова цитируют немецкие СМИ. РИА Новости Крым, 24.11.2024
2024-11-24T17:11
2024-11-24T17:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что производство оружия в Европе значительно отстает от России. Его слова цитируют немецкие СМИ.И призвал Германию инвестировать в свой "военный потенциал", отметив, что безопасность страны – "хрупкий актив".Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ президента РФ Владимира Путина об обновлении ядерной доктрины России можно расценивать как сигнал Западу.Во вторник Владимир Путин подписал указ об утверждении Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. Согласно документу, Россия осуществляет ядерное сдерживание в отношении потенциального противника.В четверг президент РФ выступил с обращением после применения по территории России западных дальнобойных ракет и сообщил об испытаниях новейшей ракеты средней дальности "Орешник". По его словам, эта баллистическая ракета средней дальности с гиперзвуковыми боевыми блоками гарантированно преодолевает любую систему ПВО и ПРО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Орешник": что известно о новейшей российской баллистической ракетеРегиональный конфликт на Украине приобрел масштаб глобального характераКартаполов: заявление Путина - предостережение Западу
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борис писториус, мнения, новости, россия, европейский союз (ес), оружие, германия
Писториус сравнил объемы производства оружия в России и Евросоюзе

Производство оружия в Евросоюзе значительно отстает от России – Писториус

17:11 24.11.2024 (обновлено: 17:13 24.11.2024)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТрофейный немецкий танк Leopard 2, захваченный российскими военнослужащими в ходе спецоперации
Трофейный немецкий танк Leopard 2, захваченный российскими военнослужащими в ходе спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что производство оружия в Европе значительно отстает от России. Его слова цитируют немецкие СМИ.

"Россия производит за три месяца столько оружия и боеприпасов, сколько весь Европейский Союз за год", – заявил Писториус.

И призвал Германию инвестировать в свой "военный потенциал", отметив, что безопасность страны – "хрупкий актив".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ президента РФ Владимира Путина об обновлении ядерной доктрины России можно расценивать как сигнал Западу.
Во вторник Владимир Путин подписал указ об утверждении Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. Согласно документу, Россия осуществляет ядерное сдерживание в отношении потенциального противника.
В четверг президент РФ выступил с обращением после применения по территории России западных дальнобойных ракет и сообщил об испытаниях новейшей ракеты средней дальности "Орешник". По его словам, эта баллистическая ракета средней дальности с гиперзвуковыми боевыми блоками гарантированно преодолевает любую систему ПВО и ПРО.
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Борис ПисториусМненияНовостиРоссияЕвропейский Союз (ЕС)ОружиеГермания
 
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