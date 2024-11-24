https://crimea.ria.ru/20241124/ukaz-ob-obnovlenii-yadernoy-doktriny-rf--schitayte-signalom-zapadu---peskov-1142089502.html

Указ об обновлении ядерной доктрины РФ считайте сигналом Западу - Песков

Указ об обновлении ядерной доктрины РФ считайте сигналом Западу - Песков - РИА Новости Крым, 24.11.2024

Указ об обновлении ядерной доктрины РФ считайте сигналом Западу - Песков

Указ президента РФ Владимира Путина об обновлении ядерной доктрины России можно расценивать как сигнал Западу, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости Крым, 24.11.2024

2024-11-24T12:05

2024-11-24T12:05

2024-11-24T12:05

павел зарубин

дмитрий песков

ядерная доктрина

новости

россия

коллективный запад

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Указ президента РФ Владимира Путина об обновлении ядерной доктрины России можно расценивать как сигнал Западу, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Хотя президент Путин дал поручение готовить изменения с тем, чтобы адаптировать нашу доктрину к условиям нынешнего противостояния, которое провоцируется западными странами, но, тем не менее, Путину приходится отвечать на ту беспрецедентную эскалацию, которая провоцируется в первую очередь уходящей администрацией в Вашингтоне", - добавил представитель Кремля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия будет заранее предлагать украинцам покинуть зоны поражения – Путин"Орешник": что известно о новейшей российской баллистической ракетеСрочное заявление Путина по ракетным ударам взбудоражило Запад

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел зарубин, дмитрий песков, ядерная доктрина, новости, россия, коллективный запад, сша