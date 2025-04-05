Угроза обрушения дороги: в Ялте рухнула подпорная стена
В Ялте обрушилась подпорная стена - без воды и газа остались три многоквартирных дома
14:49 05.04.2025 (обновлено: 15:10 05.04.2025)
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоОбрушение подпорной стены в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. В Ялте, в поселке Ливадия обрушилась подпорная стена, без воды и газоснабжения остались три многоквартирных дома, есть угроза обрушения дороги. Об этом РИА Новости Крым сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
"Обвал произошел на улице Виноградная. Рухнула подпорная стена во время ремонта, который производил частный собственник прилегающего участка, без воды и газа остались жильцы трех многоквартирных домов", - рассказала она.
По ее словам, подача воды будет восстановлены до утра 6 апреля.
"Восстановление подачи газа – не ранее понедельника, перекрыта для движения транспорта одна полоса дороги. На месте работают профильные специалисты, сотрудники департамента мунконтроля ждут с документами собственника участка для проверки законности проведения работ", - говорится в ТГ-канале главы администрации.
Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с обрушением части подпорной стены в поселке Ливадия.
"В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства при содержании подпорной стены и в сфере жилищно-коммунального хозяйства. При наличии оснований будут приняты меры реагирования", - сообщает прокуратура РК.
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