https://crimea.ria.ru/20250405/v-yalte-obrushilas-podpornaya-stena-bez-vody-i-gaza-tri-mnogoetazhki-1145458729.html

Угроза обрушения дороги: в Ялте рухнула подпорная стена

Угроза обрушения дороги: в Ялте рухнула подпорная стена - РИА Новости Крым, 05.04.2025

Угроза обрушения дороги: в Ялте рухнула подпорная стена

В Ялте, в поселке Ливадия обрушилась подпорная стена, без воды и газоснабжения остались три многоквартирных дома, есть угроза обрушения дороги. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 05.04.2025

2025-04-05T14:49

2025-04-05T14:49

2025-04-05T15:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. В Ялте, в поселке Ливадия обрушилась подпорная стена, без воды и газоснабжения остались три многоквартирных дома, есть угроза обрушения дороги. Об этом РИА Новости Крым сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.По ее словам, подача воды будет восстановлены до утра 6 апреля."Восстановление подачи газа – не ранее понедельника, перекрыта для движения транспорта одна полоса дороги. На месте работают профильные специалисты, сотрудники департамента мунконтроля ждут с документами собственника участка для проверки законности проведения работ", - говорится в ТГ-канале главы администрации.Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с обрушением части подпорной стены в поселке Ливадия. "В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства при содержании подпорной стены и в сфере жилищно-коммунального хозяйства. При наличии оснований будут приняты меры реагирования", - сообщает прокуратура РК.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На ремонт подпорных стен в Ялте нужно больше 800 миллионов рублейНа дороге на ЮБК ограничили скорость до 20 км/ч из-за проседания асфальтаПод Севастополем активизировался оползень - ученый назвал причину

https://crimea.ria.ru/20250217/podpornye-steny-v-tsentre-sevastopolya-ukrepyat-s-pomoschyu-240-svay-1144234894.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, происшествия, янина павленко, крым, новости крыма, жилье, юбк