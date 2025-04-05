https://crimea.ria.ru/20250405/v-krym-na-konkurs-masterstva-sedutsya-50-studentov-iz-30-regionov-rf-1145455630.html

В Крым на конкурс мастерства съедутся 50 студентов из 30 регионов РФ

В Крым на конкурс мастерства съедутся 50 студентов из 30 регионов РФ - РИА Новости Крым, 05.04.2025

В Крым на конкурс мастерства съедутся 50 студентов из 30 регионов РФ

Крым стал одной из площадок для проведения соревнований межрегионального этапа Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы". РИА Новости Крым, 05.04.2025

2025-04-05T20:49

2025-04-05T20:49

2025-04-05T20:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Крым стал одной из площадок для проведения соревнований межрегионального этапа Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы".Более 50 студентов профессиональных организаций и школьников из 30 регионов России будут бороться за звание лучших профессионалов страны с 7 по 28 апреля по компетенциям: "Столярное дело", "Виноделие" и "Производство мясных продуктов".Чемпионат организован при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Федеральным оператором мероприятия выступает Институт развития профессионального образования. Соревнования пройдут на площадках 29 регионов страны, включая два федеральных технопарка в Калуге и Нижнем Новгороде."Республика Крым активно участвует в чемпионате. По итогам регионального этапа, который проходил с 9 по 14 марта 2025 года, определены 43 победителя. Эти талантливые участники представят Крым на межрегиональном этапе по 43 профессиональным компетенциям в различных субъектах Российской Федерации", - сообщает профильное ведомство.Читайте также на РИА Новости Крым:В Китае крымского студента наградили серебряной медалью за чашку кофеВ Крыму определят лучшего столяра, повара и виноделаЗеленский лишил госнаград Сергея Карякина и Илью Резника

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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