https://crimea.ria.ru/20230706/v-krymu-opredelyat-luchshego-stolyara-povara-i-vinodela-1129862284.html

В Крыму определят лучшего столяра, повара и винодела

В Крыму определят лучшего столяра, повара и винодела - РИА Новости Крым, 06.07.2023

В Крыму определят лучшего столяра, повара и винодела

в Симферополе проходит региональный отборочный этап Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы". Конкурсы проходят по трем... РИА Новости Крым, 06.07.2023

2023-07-06T16:06

2023-07-06T16:06

2023-07-06T16:06

общество

крым

новости крыма

образование в крыму и севастополе

всероссийский чемпионат по профессиональному мастерству "профессионалы"

мерьем аметова

профессия

среднее профессиональное образование в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111554/06/1115540644_0:174:3022:1874_1920x0_80_0_0_24053811276e4d4a12ec70c671053d1a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Со 2 по 18 июля в Симферополе проходит региональный отборочный этап Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы". Конкурсы проходят по трем направлениям: виноделие, столярное дело и ресторанный сервис. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила начальник сектора оценки качества и компетенции Крымского центра развития профессионального образования Мерьем Аметова.По направлению "виноделие" чемпионат уже не в первый раз проводится в Крыму, на территории Симферопольского политехнического колледжа. Эта площадка была признана одной из лучших в России."Такая компетенция, как виноделие, конечно же, только для совершеннолетних. Юниоры участвуют в конкурсе только по направлениям столярного дела и ресторанного сервиса. Там тоже есть определенные ограничения, в плане того, что на конкурсных площадках возрастная категория "юниоры", например, не может использовать какое-то серьезное, опасное электрооборудование. Они используют в основном какой-то ручной инструмент", - отметила она.По компетенции "Ресторанный сервис" гостей и конкурсантов принимает Романовский колледж индустрии гостеприимства, по компетенции "Столярное дело" - Крымский многопрофильный колледж. Всего Республика Крым подавала заявки по 12-ти конкурсным площадкам, и три из них в итоге были отобраны."Мы являемся принимающей стороной по трем компетенциям, - продолжила Мерьем Аметова. - Но наша республика в целом подготовила 29 конкурсантов, которые принимают участие в отборочных соревнованиях в 25 регионах России".Крымские студенты поборются за призовые места по таким профессиональным направлениям, как кондитерское и поварское дело, администрирование отелей, IT, транспорт и логистика. Для призеров предусмотрена система поощрения, они получают сертификаты на стажировку в крупных предприятиях отрасли. Для них это важно, потому что они имеют шанс после этого трудоустроиться в этих организациях.С 20 июня в вузах России стартовала приемная кампания, которая продлится до 25 июля. Что меняется для абитуриентов в этом году, как будут проходить вступительные испытания для ребят из новых регионов, что предлагают поступающим в Крыму и Севастополе - об этом РИА Новости Крым рассказали представители высших учебных заведений полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:Переход на новые стандарты: эксперт о реформе образования в РоссииОтменить ЕГЭ: в Госдуме объяснили законодательную инициативуСтарт приемной кампании: что нового в вузах Крыма и Севастополя

https://crimea.ria.ru/20230706/kakie-professii-v-krymu-samye-vostrebovannye-1129796370.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, крым, новости крыма, образование в крыму и севастополе, всероссийский чемпионат по профессиональному мастерству "профессионалы", мерьем аметова, профессия, среднее профессиональное образование в крыму