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Старт приемной кампании: что нового в вузах Крыма и Севастополя - РИА Новости Крым, 20.06.2023
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Старт приемной кампании: что нового в вузах Крыма и Севастополя
Старт приемной кампании: что нового в вузах Крыма и Севастополя - РИА Новости Крым, 20.06.2023
Старт приемной кампании: что нового в вузах Крыма и Севастополя
С 20 июня в вузах России стартовала приемная кампания, которая продлится до 25 июля. Что меняется для абитуриентов в этом году, как будут проходить... РИА Новости Крым, 20.06.2023
2023-06-20T18:54
2023-06-20T18:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым, Галина Оленева. С 20 июня в вузах России стартовала приемная кампания, которая продлится до 25 июля. Что меняется для абитуриентов в этом году, как будут проходить вступительные испытания для ребят из новых регионов, что предлагают поступающим в Крыму и Севастополе - об этом РИА Новости Крым рассказали представители высших учебных заведений полуострова.Общие правила новой вступительной кампанииВ соответствии с правилами, установленными Минобрнауки РФ, в 2023 году абитуриенты, поступающие в вузы по результатам ЕГЭ, подают документы до 25 июля. Если абитуриент имеет право на внутренние вступительные экзамены вуза - до 15 июля, по дополнительным вступительным (творческим) экзаменам последний срок - 20 июля.Подать документы можно четырьмя способами: очно, по почте, через сайты вузов, а также с помощью сервиса "Поступление в вуз онлайн" на сайте госуслуг, где прием документов также стартовал с 20 июня. Заявление можно подать в пять любых вузов страны до пяти специальностей в каждом, в отличие от прошлого года, когда абитуриенты могли выбрать стразу десять специальностей. Есть и еще одной изменение - поступление не по согласию о зачислении, а по приоритетам.Льготные основанияПри проведении приемной кампании крымские и севастопольские вузы придерживается всех вышеперечисленных правил - они регламентированы Минобрнауки РФ и едины для всех вузов страны. В соответствии с этими же правилами абитуриенты из Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей при поступлении имеют преференции.Еще в этом году все вузы страны будут давать особые условия ребятам из Белгородской области, поскольку ситуация в регионе не позволила провести ЕГЭ. Им предлагают те же условия, что и абитуриентам с освобожденных территорий, но даже проще: собеседование можно пройти по всем предметам.Что касается граждан льготной категории, в том числе участников СВО (обязательно с удостоверениями участников боевых действий) - в крымских вузах они идут по отдельному конкурсу. А 20 июня председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин объявил о принятии новых решений: - участники СВО получат право поступить на бюджет в рамках отдельной квоты;- те из них, кто учится на платной основе, смогут в приоритетном порядке перейти на бесплатное обучение;- детей медиков, погибших от ковида при исполнении трудовых обязанностей, зачислят в вузы по медицинским специальностям по отдельной квоте на бюджет без вступительных испытаний.Как уточнил Володин, решения начнут действовать уже в этом году. В вузах Крыма и Севастополя пока не комментируют законодательные новинки, поскольку еще не успели их изучить.Севастополь и Крым - что новогоСевастопольский государственный университет предлагает обучение более, чем по 60 направлениям, самые популярные традиционно - информационные технологии, экономика, юриспруденция. В этом году добавили новое - лечебное дело."Бюджетных мест по уровням бакалавриат и специалитет - 1855 , в магистратуре - 603. Платные отделения подорожали незначительно - ориентировочно на процент инфляции", - сообщают в вузе.Крымский федеральный университет им. Вернадского также сообщает о подорожании "на уровень инфляции". Бюджетных мест по программам бакалавриата и специалитета дают около трех тысяч, еще около 1,5 тыс. - в магистратуру. В целом студентов здесь готовят по 70 направлениям. Как рассказал ответственный секретарь приемной комиссии КФУ Алексей Гусев, в этом году добавили таможенное дело, расширили ряд специальностей, в том числе по подготовке педагогов - в связи с нехваткой учителей в Крыму.Филиалы вуза расположены в Ялте, Армянске, Севастополе и Евпатории. А вот Феодосийский, открытие которого анонсировали ранее, в этом году пока не начнет работу."Лицензия еще не получена, поэтому на в этом году туда прием мы вести не можем", - уточнил Гусев.Как сообщили РИА Новости Крым в Крымском инженерно-педагогическом университете им. Февзи Якубова, цены в этом вузе сохраняются на уровне прошлого года. Всего здесь обучают по 90 направлениям и в этом году добавили два новых - дизайн и журналистику. При этом в тройке лидирующих по популярности специальностей - информатика, экономика, психология.Все крымские вузы в рамках вступительной кампании учтут баллы, полученные ребятами на всероссийских и региональных олимпиадах и конкурсах, также дополнительные баллы прибавят за сдачу ГТО.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крымском федеральном университете появится новая специальностьКрымские вузы готовы поделиться авторским ПОПереход на новые стандарты: эксперт о реформе образования в России
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Галина Оленева
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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образование в крыму и севастополе, высшее образование, образование в россии, высшее образование в крыму, крым, новости крыма, кфу (крымский федеральный университет), севастопольский государственный университет (севгу), крымский инженерно-педагогический университет (кипу)
Старт приемной кампании: что нового в вузах Крыма и Севастополя

В вузах Крыма и Севастополя рассказали об особенностях приемной кампании-2023

18:54 20.06.2023 (обновлено: 18:58 20.06.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота приемной комиссии в университете
Работа приемной комиссии в университете - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым, Галина Оленева. С 20 июня в вузах России стартовала приемная кампания, которая продлится до 25 июля. Что меняется для абитуриентов в этом году, как будут проходить вступительные испытания для ребят из новых регионов, что предлагают поступающим в Крыму и Севастополе - об этом РИА Новости Крым рассказали представители высших учебных заведений полуострова.

Общие правила новой вступительной кампании

В соответствии с правилами, установленными Минобрнауки РФ, в 2023 году абитуриенты, поступающие в вузы по результатам ЕГЭ, подают документы до 25 июля. Если абитуриент имеет право на внутренние вступительные экзамены вуза - до 15 июля, по дополнительным вступительным (творческим) экзаменам последний срок - 20 июля.
Подать документы можно четырьмя способами: очно, по почте, через сайты вузов, а также с помощью сервиса "Поступление в вуз онлайн" на сайте госуслуг, где прием документов также стартовал с 20 июня. Заявление можно подать в пять любых вузов страны до пяти специальностей в каждом, в отличие от прошлого года, когда абитуриенты могли выбрать стразу десять специальностей. Есть и еще одной изменение - поступление не по согласию о зачислении, а по приоритетам.
"При подаче документов абитуриент выбирает пять направлений и расставляет их в порядке приоритета: больше всего хочу поступить на экономику, чуть меньше - на юриспруденцию, еще меньше - на приборостроение, и так далее. До момента окончания приемной кампании приоритеты можно менять, потом они зафиксируются и зачисление пройдет следующим образом: если по первому приоритету на бюджет не хватает баллов, проверяем второй приоритет, затем следующий, и так далее. Выбирать любой теперь не получится", - поясняет ответственный секретарь приемной комиссии Севастопольского государственного университета Александр Митус.

Льготные основания

При проведении приемной кампании крымские и севастопольские вузы придерживается всех вышеперечисленных правил - они регламентированы Минобрнауки РФ и едины для всех вузов страны. В соответствии с этими же правилами абитуриенты из Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей при поступлении имеют преференции.
"Главное отличие, что ребята из новых регионов имеют право сдавать экзамены, проводимые вузом самостоятельно. Результаты ЕГЭ мы у них не спрашиваем. Но в любом случае конкурсная ситуация сохраняется и отдельных квот для них нет. Однако, учитывая разность программ, есть послабления: русский язык, литературу, историю и обществознание они могут сдавать в виде собеседования, что в целом проще", - продолжает Митус.
Еще в этом году все вузы страны будут давать особые условия ребятам из Белгородской области, поскольку ситуация в регионе не позволила провести ЕГЭ. Им предлагают те же условия, что и абитуриентам с освобожденных территорий, но даже проще: собеседование можно пройти по всем предметам.
Что касается граждан льготной категории, в том числе участников СВО (обязательно с удостоверениями участников боевых действий) - в крымских вузах они идут по отдельному конкурсу. А 20 июня председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин объявил о принятии новых решений:
- участники СВО получат право поступить на бюджет в рамках отдельной квоты;
- те из них, кто учится на платной основе, смогут в приоритетном порядке перейти на бесплатное обучение;
- детей медиков, погибших от ковида при исполнении трудовых обязанностей, зачислят в вузы по медицинским специальностям по отдельной квоте на бюджет без вступительных испытаний.
Как уточнил Володин, решения начнут действовать уже в этом году. В вузах Крыма и Севастополя пока не комментируют законодательные новинки, поскольку еще не успели их изучить.

Севастополь и Крым - что нового

Севастопольский государственный университет предлагает обучение более, чем по 60 направлениям, самые популярные традиционно - информационные технологии, экономика, юриспруденция. В этом году добавили новое - лечебное дело.
"Бюджетных мест по уровням бакалавриат и специалитет - 1855 , в магистратуре - 603. Платные отделения подорожали незначительно - ориентировочно на процент инфляции", - сообщают в вузе.
Крымский федеральный университет им. Вернадского также сообщает о подорожании "на уровень инфляции". Бюджетных мест по программам бакалавриата и специалитета дают около трех тысяч, еще около 1,5 тыс. - в магистратуру. В целом студентов здесь готовят по 70 направлениям. Как рассказал ответственный секретарь приемной комиссии КФУ Алексей Гусев, в этом году добавили таможенное дело, расширили ряд специальностей, в том числе по подготовке педагогов - в связи с нехваткой учителей в Крыму.
Филиалы вуза расположены в Ялте, Армянске, Севастополе и Евпатории. А вот Феодосийский, открытие которого анонсировали ранее, в этом году пока не начнет работу.
"Лицензия еще не получена, поэтому на в этом году туда прием мы вести не можем", - уточнил Гусев.
Как сообщили РИА Новости Крым в Крымском инженерно-педагогическом университете им. Февзи Якубова, цены в этом вузе сохраняются на уровне прошлого года. Всего здесь обучают по 90 направлениям и в этом году добавили два новых - дизайн и журналистику. При этом в тройке лидирующих по популярности специальностей - информатика, экономика, психология.
Все крымские вузы в рамках вступительной кампании учтут баллы, полученные ребятами на всероссийских и региональных олимпиадах и конкурсах, также дополнительные баллы прибавят за сдачу ГТО.
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