https://crimea.ria.ru/20230620/start-priemnoy-kompanii-chto-novogo-v-vuzakh-kryma-i-sevastopolya-1129517002.html

Старт приемной кампании: что нового в вузах Крыма и Севастополя

Старт приемной кампании: что нового в вузах Крыма и Севастополя - РИА Новости Крым, 20.06.2023

Старт приемной кампании: что нового в вузах Крыма и Севастополя

С 20 июня в вузах России стартовала приемная кампания, которая продлится до 25 июля. Что меняется для абитуриентов в этом году, как будут проходить... РИА Новости Крым, 20.06.2023

2023-06-20T18:54

2023-06-20T18:54

2023-06-20T18:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым, Галина Оленева. С 20 июня в вузах России стартовала приемная кампания, которая продлится до 25 июля. Что меняется для абитуриентов в этом году, как будут проходить вступительные испытания для ребят из новых регионов, что предлагают поступающим в Крыму и Севастополе - об этом РИА Новости Крым рассказали представители высших учебных заведений полуострова.Общие правила новой вступительной кампанииВ соответствии с правилами, установленными Минобрнауки РФ, в 2023 году абитуриенты, поступающие в вузы по результатам ЕГЭ, подают документы до 25 июля. Если абитуриент имеет право на внутренние вступительные экзамены вуза - до 15 июля, по дополнительным вступительным (творческим) экзаменам последний срок - 20 июля.Подать документы можно четырьмя способами: очно, по почте, через сайты вузов, а также с помощью сервиса "Поступление в вуз онлайн" на сайте госуслуг, где прием документов также стартовал с 20 июня. Заявление можно подать в пять любых вузов страны до пяти специальностей в каждом, в отличие от прошлого года, когда абитуриенты могли выбрать стразу десять специальностей. Есть и еще одной изменение - поступление не по согласию о зачислении, а по приоритетам.Льготные основанияПри проведении приемной кампании крымские и севастопольские вузы придерживается всех вышеперечисленных правил - они регламентированы Минобрнауки РФ и едины для всех вузов страны. В соответствии с этими же правилами абитуриенты из Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей при поступлении имеют преференции.Еще в этом году все вузы страны будут давать особые условия ребятам из Белгородской области, поскольку ситуация в регионе не позволила провести ЕГЭ. Им предлагают те же условия, что и абитуриентам с освобожденных территорий, но даже проще: собеседование можно пройти по всем предметам.Что касается граждан льготной категории, в том числе участников СВО (обязательно с удостоверениями участников боевых действий) - в крымских вузах они идут по отдельному конкурсу. А 20 июня председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин объявил о принятии новых решений: - участники СВО получат право поступить на бюджет в рамках отдельной квоты;- те из них, кто учится на платной основе, смогут в приоритетном порядке перейти на бесплатное обучение;- детей медиков, погибших от ковида при исполнении трудовых обязанностей, зачислят в вузы по медицинским специальностям по отдельной квоте на бюджет без вступительных испытаний.Как уточнил Володин, решения начнут действовать уже в этом году. В вузах Крыма и Севастополя пока не комментируют законодательные новинки, поскольку еще не успели их изучить.Севастополь и Крым - что новогоСевастопольский государственный университет предлагает обучение более, чем по 60 направлениям, самые популярные традиционно - информационные технологии, экономика, юриспруденция. В этом году добавили новое - лечебное дело."Бюджетных мест по уровням бакалавриат и специалитет - 1855 , в магистратуре - 603. Платные отделения подорожали незначительно - ориентировочно на процент инфляции", - сообщают в вузе.Крымский федеральный университет им. Вернадского также сообщает о подорожании "на уровень инфляции". Бюджетных мест по программам бакалавриата и специалитета дают около трех тысяч, еще около 1,5 тыс. - в магистратуру. В целом студентов здесь готовят по 70 направлениям. Как рассказал ответственный секретарь приемной комиссии КФУ Алексей Гусев, в этом году добавили таможенное дело, расширили ряд специальностей, в том числе по подготовке педагогов - в связи с нехваткой учителей в Крыму.Филиалы вуза расположены в Ялте, Армянске, Севастополе и Евпатории. А вот Феодосийский, открытие которого анонсировали ранее, в этом году пока не начнет работу."Лицензия еще не получена, поэтому на в этом году туда прием мы вести не можем", - уточнил Гусев.Как сообщили РИА Новости Крым в Крымском инженерно-педагогическом университете им. Февзи Якубова, цены в этом вузе сохраняются на уровне прошлого года. Всего здесь обучают по 90 направлениям и в этом году добавили два новых - дизайн и журналистику. При этом в тройке лидирующих по популярности специальностей - информатика, экономика, психология.Все крымские вузы в рамках вступительной кампании учтут баллы, полученные ребятами на всероссийских и региональных олимпиадах и конкурсах, также дополнительные баллы прибавят за сдачу ГТО.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крымском федеральном университете появится новая специальностьКрымские вузы готовы поделиться авторским ПОПереход на новые стандарты: эксперт о реформе образования в России

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2023

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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