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В Феодосии открывается филиал КФУ - когда и чему будут учить - РИА Новости Крым, 07.06.2023
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В Феодосии открывается филиал КФУ - когда и чему будут учить
В Феодосии открывается филиал КФУ - когда и чему будут учить - РИА Новости Крым, 07.06.2023
В Феодосии открывается филиал КФУ - когда и чему будут учить
Филиал Крымского Федерального университета имени Вернадского может начать прием документов абитуриентов уже в рамках приемной компании этого года, сейчас... РИА Новости Крым, 07.06.2023
2023-06-08T07:01
2023-06-07T17:13
новости крыма
феодосия
кфу (крымский федеральный университет)
образование в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Филиал Крымского Федерального университета имени Вернадского может начать прием документов абитуриентов уже в рамках приемной компании этого года, сейчас завершается процесс лицензирования учебного заведения. Об этом РИА Новости Крым рассказала директор феодосийского филиала Диана Буркальцева.Когда и где откроется феодосийский филиал КФУ"Мы находимся на этапе лицензирования. Если все пойдет по плану, процесс займет несколько дней. Не все зависит от нас, но мы стараемся успеть к началу приемной кампании этого года", - констатировала Буркальцева.Филиал заработает по адресу Адмиральский бульвар, 34. Это историческое здание бывшей мужской гимназии. Несколькими годами ранее здесь размещалась Феодосийская финансово-экономическая академия, которая в 2019 году лишилась лицензии и была со скандалом ликвидирована. Сейчас в здании произведен ремонт, помещения готовы принимать студентов, коллектив преподавателей также сформирован.Направления обученияПо словам Буркальцевой, в новом филиале КФУ можно будет получить среднее профессиональное и высшее образование по нескольким направлениям, в том числе в сфере IT, медицины, дизайна.Появление филиала КФУ в Феодосии было анонсировано еще в 2021 году. Тогда предполагалось, что филиал будет вести подготовку по туристическому, лечебному, санаторно-курортному, экономическому, юридическому направлениям, а также по инженерным и IT-специальностям.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько денег в Крыму получают молодые учителяБезопасность, предметы, правила - как в Крыму пройдет сдача ЕГЭКак живет в эвакуации Херсонский университет
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, феодосия, кфу (крымский федеральный университет), образование в крыму и севастополе
В Феодосии открывается филиал КФУ - когда и чему будут учить

Филиал Крымского Федерального университета имени Вернадского откроется в Феодосии

07:01 08.06.2023
 
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Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Филиал Крымского Федерального университета имени Вернадского может начать прием документов абитуриентов уже в рамках приемной компании этого года, сейчас завершается процесс лицензирования учебного заведения. Об этом РИА Новости Крым рассказала директор феодосийского филиала Диана Буркальцева.

Когда и где откроется феодосийский филиал КФУ

"Мы находимся на этапе лицензирования. Если все пойдет по плану, процесс займет несколько дней. Не все зависит от нас, но мы стараемся успеть к началу приемной кампании этого года", - констатировала Буркальцева.
Филиал заработает по адресу Адмиральский бульвар, 34. Это историческое здание бывшей мужской гимназии. Несколькими годами ранее здесь размещалась Феодосийская финансово-экономическая академия, которая в 2019 году лишилась лицензии и была со скандалом ликвидирована. Сейчас в здании произведен ремонт, помещения готовы принимать студентов, коллектив преподавателей также сформирован.

"Работать будем в здании бывшей ФФЭА с базовыми кафедрами на производствах по профилю. Однако бюджетных мест в этом году не будет", - подчеркнула глава филиала.

Здание Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского
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Направления обучения

По словам Буркальцевой, в новом филиале КФУ можно будет получить среднее профессиональное и высшее образование по нескольким направлениям, в том числе в сфере IT, медицины, дизайна.

"Группы по средней специальной подготовке и бакалавриату будут формироваться по 25 человек, по магистратуре - по 15 студентов", - уточнила Буркальцева.

Появление филиала КФУ в Феодосии было анонсировано еще в 2021 году. Тогда предполагалось, что филиал будет вести подготовку по туристическому, лечебному, санаторно-курортному, экономическому, юридическому направлениям, а также по инженерным и IT-специальностям.
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Новости КрымаФеодосияКФУ (Крымский федеральный университет)Образование в Крыму и Севастополе
 
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