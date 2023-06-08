https://crimea.ria.ru/20230608/v-feodosii-otkryvaetsya-filial-kfu---kogda-i-chemu-budut-uchit-1129246664.html

В Феодосии открывается филиал КФУ - когда и чему будут учить

В Феодосии открывается филиал КФУ - когда и чему будут учить - РИА Новости Крым, 07.06.2023

В Феодосии открывается филиал КФУ - когда и чему будут учить

Филиал Крымского Федерального университета имени Вернадского может начать прием документов абитуриентов уже в рамках приемной компании этого года, сейчас... РИА Новости Крым, 07.06.2023

2023-06-08T07:01

2023-06-08T07:01

2023-06-07T17:13

новости крыма

феодосия

кфу (крымский федеральный университет)

образование в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Филиал Крымского Федерального университета имени Вернадского может начать прием документов абитуриентов уже в рамках приемной компании этого года, сейчас завершается процесс лицензирования учебного заведения. Об этом РИА Новости Крым рассказала директор феодосийского филиала Диана Буркальцева.Когда и где откроется феодосийский филиал КФУ"Мы находимся на этапе лицензирования. Если все пойдет по плану, процесс займет несколько дней. Не все зависит от нас, но мы стараемся успеть к началу приемной кампании этого года", - констатировала Буркальцева.Филиал заработает по адресу Адмиральский бульвар, 34. Это историческое здание бывшей мужской гимназии. Несколькими годами ранее здесь размещалась Феодосийская финансово-экономическая академия, которая в 2019 году лишилась лицензии и была со скандалом ликвидирована. Сейчас в здании произведен ремонт, помещения готовы принимать студентов, коллектив преподавателей также сформирован.Направления обученияПо словам Буркальцевой, в новом филиале КФУ можно будет получить среднее профессиональное и высшее образование по нескольким направлениям, в том числе в сфере IT, медицины, дизайна.Появление филиала КФУ в Феодосии было анонсировано еще в 2021 году. Тогда предполагалось, что филиал будет вести подготовку по туристическому, лечебному, санаторно-курортному, экономическому, юридическому направлениям, а также по инженерным и IT-специальностям.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько денег в Крыму получают молодые учителяБезопасность, предметы, правила - как в Крыму пройдет сдача ЕГЭКак живет в эвакуации Херсонский университет

https://crimea.ria.ru/20230419/v-krymskom-federalnom-universitete-poyavitsya-novyy-fakultet-1128265333.html

феодосия

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

новости крыма, феодосия, кфу (крымский федеральный университет), образование в крыму и севастополе