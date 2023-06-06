Рейтинг@Mail.ru
Сколько денег в Крыму получают молодые учителя - РИА Новости Крым, 06.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230606/skolko-deneg-v-krymu-poluchayut-molodye-uchitelya-1129218055.html
Сколько денег в Крыму получают молодые учителя
Сколько денег в Крыму получают молодые учителя - РИА Новости Крым, 06.06.2023
Сколько денег в Крыму получают молодые учителя
2023 год в России указом президента объявлен Годом педагога и наставника. О том, как государство повышает престиж профессии и привлекает в школы молодых... РИА Новости Крым, 06.06.2023
2023-06-06T21:47
2023-06-06T21:47
крым
образование в крыму и севастополе
экономика
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/07/1122297139_0:0:3628:2041_1920x0_80_0_0_22a3f069eb721a8102292c74d1e2d802.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. 2023 год в России указом президента объявлен Годом педагога и наставника. О том, как государство повышает престиж профессии и привлекает в школы молодых учителей, в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала консультант отдела общего образования и оценки качества управления общего образования крымского минобраза Галина Дубчак.На региональном уровне в Республике Крым каждый год выплачивается единоразовое денежное поощрение 15 лучшим учителям в размере 200 тысяч рублей. В сельской местности работники образования получают компенсацию за аренду жилья - ежемесячную прибавку к окладу в размере 750 рублей."Также молодым ученым выплачивается грант Государственного совета Республики Крым, 10 грантов ежегодно в размере 111 тысяч рублей", - сообщила Галина Дубчак.Молодые специалисты со стажем работы до трех лет, впервые принятые на работу в общеобразовательную организацию, получают доплату к окладу в размере 5 700 рублей."Кроме этого, еще есть выплаты педагогическим работникам, утвержденные на уровне Госсовета, учителям – работникам дополнительного образования. А также у нас приняты меры дополнительной поддержки на уровне муниципальных образований. В городах Ялта и Симферополь выплачивается ежемесячно пять тысяч молодым специалистам дополнительно к той выплате, которая оплачивается на региональном уровне", - отчиталась Галина Дубчак.В остальных муниципальных образованиях, по ее словам, эта сумма составляет 3 300 рублей. Кроме того, каждый месяц по две тысячи рублей получают опытные учителя – наставники молодых педагогов. В городах Джанкой и Красноперекопск, а также в Джанкойском и Красноперекопском районах работникам образования выделяются земельные участки.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме хотят платить ученикам за пятерки: мнения учителей и родителейВласти Симферополя заявили о нехватке учителей в школахВ Крыму оценили инициативу исключить английский из школьной программы
https://crimea.ria.ru/20230328/shkola-vyzhivaniya-kak-rabotayut-uchitelya-v-sevastopole-1127791284.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/07/1122297139_878:0:3609:2048_1920x0_80_0_0_7e8430947306ae5633877d6502fa1cd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, образование в крыму и севастополе, экономика, общество, новости крыма
Сколько денег в Крыму получают молодые учителя

Учителя в Крыму получают федеральные и региональные выплаты – кому и сколько положено

21:47 06.06.2023
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкУчитель в пустом классе
Учитель в пустом классе - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. 2023 год в России указом президента объявлен Годом педагога и наставника. О том, как государство повышает престиж профессии и привлекает в школы молодых учителей, в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала консультант отдела общего образования и оценки качества управления общего образования крымского минобраза Галина Дубчак.

"На федеральном уровне у нас реализуются такие меры поддержки, как компенсация педагогам, прибывшим на работу в сельскую местность, это в рамках проекта "Земский учитель". Им выплачивается один миллион рублей. Также есть ежемесячная выплата классным руководителям в размере пять тысяч рублей", - озвучила она.

На региональном уровне в Республике Крым каждый год выплачивается единоразовое денежное поощрение 15 лучшим учителям в размере 200 тысяч рублей. В сельской местности работники образования получают компенсацию за аренду жилья - ежемесячную прибавку к окладу в размере 750 рублей.
"Также молодым ученым выплачивается грант Государственного совета Республики Крым, 10 грантов ежегодно в размере 111 тысяч рублей", - сообщила Галина Дубчак.
Работа учителя. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
28 марта, 08:47Эксклюзивы РИА Новости Крым
Школа выживания: как работают учителя в Севастополе
Молодые специалисты со стажем работы до трех лет, впервые принятые на работу в общеобразовательную организацию, получают доплату к окладу в размере 5 700 рублей.
"Кроме этого, еще есть выплаты педагогическим работникам, утвержденные на уровне Госсовета, учителям – работникам дополнительного образования. А также у нас приняты меры дополнительной поддержки на уровне муниципальных образований. В городах Ялта и Симферополь выплачивается ежемесячно пять тысяч молодым специалистам дополнительно к той выплате, которая оплачивается на региональном уровне", - отчиталась Галина Дубчак.
В остальных муниципальных образованиях, по ее словам, эта сумма составляет 3 300 рублей. Кроме того, каждый месяц по две тысячи рублей получают опытные учителя – наставники молодых педагогов. В городах Джанкой и Красноперекопск, а также в Джанкойском и Красноперекопском районах работникам образования выделяются земельные участки.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Госдуме хотят платить ученикам за пятерки: мнения учителей и родителей
Власти Симферополя заявили о нехватке учителей в школах
В Крыму оценили инициативу исключить английский из школьной программы
 
КрымОбразование в Крыму и СевастополеЭкономикаОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 7 июня
22:54Вода быстро прибывает: ситуация в Голой Пристани ухудшается
22:06Главные новости Крыма: 6 июня
21:47Сколько денег в Крыму получают молодые учителя
21:27Главные события и заявления дня: 6 июня
21:23Над Крымом РЭБ посадили вражеский дрон
21:12Где был крейсер "Москва": памятник погибшим морякам строят в Севастополе
20:47В районе Николаева с позиций ВСУ сбежали семеро бойцов с оружием
20:29Рост числа госпитализированных с COVID–19 отмечен в 22 регионах России
20:25Крымчанам поступают фейковые звонки об эвакуации и отравленной воде
20:12Отравление контрафактным сидром: ждать ли масштабных проверок в Крыму
19:51ВСУ ударили по поселку в Херсонской области: есть раненый и разрушения
19:38В Крыму открыты 370 пляжей - что с температурой воды и безопасностью
19:23Почти 400 боевиков, 4 ДРГ и иностранная техника - потери ВСУ за сутки
19:10Полное затопление и пожары: Крым направляет помощь в Алешки
18:54Российские ПВО сбили три самолета и два вертолета ВСУ
18:46Глава Новой Каховки: уровень воды в городе достиг пиковых отметок
18:37Спасатели из Крыма отправились в Херсонскую область
18:24Еще один фронт: Аксенов о фестивале "Великое русское слово" в Крыму
Лента новостейМолния