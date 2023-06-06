https://crimea.ria.ru/20230606/skolko-deneg-v-krymu-poluchayut-molodye-uchitelya-1129218055.html

Сколько денег в Крыму получают молодые учителя

Сколько денег в Крыму получают молодые учителя - РИА Новости Крым, 06.06.2023

Сколько денег в Крыму получают молодые учителя

2023 год в России указом президента объявлен Годом педагога и наставника. О том, как государство повышает престиж профессии и привлекает в школы молодых... РИА Новости Крым, 06.06.2023

2023-06-06T21:47

2023-06-06T21:47

2023-06-06T21:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. 2023 год в России указом президента объявлен Годом педагога и наставника. О том, как государство повышает престиж профессии и привлекает в школы молодых учителей, в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала консультант отдела общего образования и оценки качества управления общего образования крымского минобраза Галина Дубчак.На региональном уровне в Республике Крым каждый год выплачивается единоразовое денежное поощрение 15 лучшим учителям в размере 200 тысяч рублей. В сельской местности работники образования получают компенсацию за аренду жилья - ежемесячную прибавку к окладу в размере 750 рублей."Также молодым ученым выплачивается грант Государственного совета Республики Крым, 10 грантов ежегодно в размере 111 тысяч рублей", - сообщила Галина Дубчак.Молодые специалисты со стажем работы до трех лет, впервые принятые на работу в общеобразовательную организацию, получают доплату к окладу в размере 5 700 рублей."Кроме этого, еще есть выплаты педагогическим работникам, утвержденные на уровне Госсовета, учителям – работникам дополнительного образования. А также у нас приняты меры дополнительной поддержки на уровне муниципальных образований. В городах Ялта и Симферополь выплачивается ежемесячно пять тысяч молодым специалистам дополнительно к той выплате, которая оплачивается на региональном уровне", - отчиталась Галина Дубчак.В остальных муниципальных образованиях, по ее словам, эта сумма составляет 3 300 рублей. Кроме того, каждый месяц по две тысячи рублей получают опытные учителя – наставники молодых педагогов. В городах Джанкой и Красноперекопск, а также в Джанкойском и Красноперекопском районах работникам образования выделяются земельные участки.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме хотят платить ученикам за пятерки: мнения учителей и родителейВласти Симферополя заявили о нехватке учителей в школахВ Крыму оценили инициативу исключить английский из школьной программы

https://crimea.ria.ru/20230328/shkola-vyzhivaniya-kak-rabotayut-uchitelya-v-sevastopole-1127791284.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, образование в крыму и севастополе, экономика, общество, новости крыма