https://crimea.ria.ru/20230424/v-sovfede-otsenili-initsiativu-isklyuchit-angliyskiy-iz-shkolnoy-programmy-1128332683.html

В Крыму оценили инициативу исключить английский из школьной программы

В Крыму оценили инициативу исключить английский из школьной программы - РИА Новости Крым, 24.04.2023

В Крыму оценили инициативу исключить английский из школьной программы

Сиюминутная политическая ситуация, в частности враждебность по отношению к России англоязычных стран, США и Великобритании, не может стать поводом для... РИА Новости Крым, 24.04.2023

2023-04-24T18:52

2023-04-24T18:52

2023-04-24T18:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Сиюминутная политическая ситуация, в частности враждебность по отношению к России англоязычных стран, США и Великобритании, не может стать поводом для исключения этого иностранного языка из образовательной программы в школах РФ. Такое мнение РИА Новости Крым высказала сенатор РФ от Севастополя, историк Екатерина Алтабаева, комментируя инициативу депутата Госдумы. Поддержали ее и педагоги.Инициатива из ГДРанее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев предложил "уходить от прозападного вектора в системе образования России" и исключить из школьной программы изучение английского языка, обратив внимание на то, что в образовательных программах США или Великобритании обязательного русского языка нет."Пора вывести английский язык из перечня обязательных предметов в системе среднего образования... Стране нужны сильные специалисты в разных областях, и в первую очередь технических, а не одни полиглоты, знающие только английский язык ", – заявил он.Депутат также отметил, что нынешняя школьная программа перенасыщена и сегодня в ней "с трудом" нашлось место для начальной военной подготовки, при этом забыты астрономия и черчение.Враждебность англоязычных стран – не мотив для отмены English в школах РФПо словам Екатерины Алтабаевой, изучение того или иностранного языка как раз и предполагает подготовку сильных специалистов.Она отметила, что можно дискутировать на тему только того, какие языки из наиболее распространенных в мире нужны сегодня в школах и какое должно быть количество их часов в программе. Но вовсе исключать из обучения иностранный "только потому, что сегодня его носители выступают против России" – это не тот мотив, уверена сенатор."Нельзя сказать, что какие-то языки мы вообще забываем просто потому, что страны, население которых является их носителями, сегодня нам враждебны или недружественны. Мы должны руководствоваться не сиюминутными политическими соображениями, а благом для будущих поколений", – заключила Алтабаева.Английского в школах должно быть даже больше"Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек" — это фраза Антона Павловича Чехова. Язык – это ведь не только средство коммуникации, но и инструмент овладения информацией: появляется возможность читать первоисточник без проблем. В царской России интеллигентные люди говорили на нескольких европейских языках", – замечет директор севастопольской школы №3 с углубленным изучением английского языка Анжелла Евгущенко. По ее мнению, если говорить о перспективах, то часов для изучения английского языка в обычных общеобразовательных школах России должно быть даже больше, так как это "путевка в лучшее будущее для выпускников". "Самое главное для них – это конкурентоспособность на рынке труда, а владение английским сегодня – неоспоримое преимущество при приеме на работу. Многие наши выпускники работают в иностранных компаниях, которые здесь у нас, в России. И в отечественных, где требуется знание его. А как помогает язык ребятам, которые стали ходить в море! Они вспоминают и благодарят. Это все очень важно", – сказала она.Возможность выбирать – куда важнееТакого же мнения придерживается и преподаватель английского с тридцатилетним стажем одного из языковых центров Севастополя Ирина Элланская.Нагрузка на учеников в школах сегодня очень велика, констатирует она. Но снижать ее за счет исключения языка, на котором, помимо прочего, написана масса научной, специальной литературы и – что особенно важно для молодежи – на котором основана работа популярной всемирной Сети, это неправильный путь, считает учитель."Дети, конечно, загружены, на них иногда жалко смотреть, и разгрузить их было бы неплохо. Но надо подумать как. Может, не столь глубоко изучать предметы, а давать базовые знания. Те, кого интересует, например, математика, биология, химия или тот же иностранный язык, могли бы изучать их более детально в старших классах, то есть с профориентацией на будущее. Но базовые знания должны быть обязательно, в том числе знания языка", – поделилась мнением Элланская.Что касается отсутствия обязательного русского языка в образовательных программах США или Великобритании, то это потому, что у них есть выбор. Он может быть и у нас, но для этого необходимо обеспечить необходимую материальную базу и педагогов, которых и сегодня не хватает, отметила она.Элланская напомнила, что в истории России был период изучения иняза под лозунгом "язык врага надо знать", когда все "поголовно учили немецкий", и родители не могли помочь дома детям с английским. Теперь все наоборот. Этот опыт доказывает необходимость наличия "языкового разнообразия в школах". Вот, как это обеспечить – вопрос, действительно, достойный внимания власти."Нужно открыть наших детей миру, а не отрезать их от него", – заключила педагог.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме хотят платить ученикам за пятерки: мнения учителей и родителей Минобороны поддержало введение в школах занятий по военной подготовке Законопроект о студентах-целевиках не решит проблему нехватки учителей

https://crimea.ria.ru/20230328/shkola-vyzhivaniya-kak-rabotayut-uchitelya-v-sevastopole-1127791284.html

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

образование в крыму и севастополе, образование в россии, екатерина алтабаева, мнения, общество, султан хамзаев, ирина элланская, россия, государственная дума рф, совет федерации