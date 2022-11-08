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Минобороны поддержало введение в школах занятий по военной подготовке
Минобороны поддержало введение в школах занятий по военной подготовке - РИА Новости Крым, 08.11.2022
Минобороны поддержало введение в школах занятий по военной подготовке
В Минобороны России поддерживают возвращение в школах преподавания основ военной подготовки для старшеклассников. Это следует из официального ответа первого... РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T11:45
2022-11-08T11:45
2022-11-08T11:46
образование в россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В Минобороны России поддерживают возвращение в школах преподавания основ военной подготовки для старшеклассников. Это следует из официального ответа первого замглавы оборонного ведомства Валерия Герасимова на депутатский запрос, сообщают "Известия" со ссылкой на соответствующий документ.Отмечается, что возвращение таких занятий считают оправданным сегодня и в школах, и в профтехучилищах в течение двух последних лет обучения.Замминистра отметил, что на предмет следует выделить 140 часов, а преподавать его должны люди, ранее проходившие военную службу по контракту на офицерских должностях, в приоритетном порядке – участники боевых действий.В ведомстве рекомендовали предусмотреть профессиональную переподготовку имеющихся преподавателей по предмету и заявили о готовности инициировать необходимые законопроекты при необходимости доукомплектовывать кадры.В рамках НВП, помимо строевой подготовки и ориентирования на местности, предлагается обучать учащихся пользоваться средствами индивидуальной защиты, оказывать первую помощь в бою при разных видах ранений, создавать защитные сооружения для личного состава и техники, обращаться с автоматом Калашникова (АК-74) и гранатами Ф-1 и РГД-5.Ранее с соответствующим предложением выступали вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, депутаты Яна Лантратова и Владимир Павлов. Инициативу аргументировали тем, что старшеклассники должны "уметь самые элементарные вещи в рамках системы образования", что особенно важно в современных условиях. Обращение с соответствующим предложением было направлено в Минпросвещения РФ. Известно, что поддержать инициативу готовы во всех фракциях парламента.Впервые допризывную военную подготовку ввели в СССР для граждан 15 – 20 лет в 1918 году. В 1947 она была отменена для неучащейся молодежи, а в 1962 года введена для всех учащихся старших классов. В 1967 году НВП возобновили для учащихся старших классов средних школ и профтехучилищ. Занятия проводились дважды в неделю, как правило, офицерами в отставке.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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образование в россии, общество
Минобороны поддержало введение в школах занятий по военной подготовке
Минобороны поддержало введение в школах занятий по военной подготовке – чего ждать
11:45 08.11.2022 (обновлено: 11:46 08.11.2022) СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым.
В Минобороны России поддерживают возвращение в школах преподавания основ военной подготовки для старшеклассников. Это следует из официального ответа первого замглавы оборонного ведомства Валерия Герасимова на депутатский запрос, сообщают "Известия"
со ссылкой на соответствующий документ.
Отмечается, что возвращение таких занятий считают оправданным сегодня и в школах, и в профтехучилищах в течение двух последних лет обучения.
"Принимая во внимание актуальность рассматриваемого вопроса, предложение о введении отдельного учебного предмета "Начальная военная подготовка" на уровнях среднего общего и среднего профессионального образования как обязательного для изучения, безусловно, заслуживает внимания и поддерживается", – говорится в ответе замминистра на письмо депутата ГД Сергея Миронова.
Замминистра отметил, что на предмет следует выделить 140 часов, а преподавать его должны люди, ранее проходившие военную службу по контракту на офицерских должностях, в приоритетном порядке – участники боевых действий.
В ведомстве рекомендовали предусмотреть профессиональную переподготовку имеющихся преподавателей по предмету и заявили о готовности инициировать необходимые законопроекты при необходимости доукомплектовывать кадры.
"При поступлении соответствующих предложений Минобороны готово их рассмотреть и принять участие в работе по внесению изменений в законодательство РФ по рассматриваемому вопросу", – отмечается в документе.
В рамках НВП, помимо строевой подготовки и ориентирования на местности, предлагается обучать учащихся пользоваться средствами индивидуальной защиты, оказывать первую помощь в бою при разных видах ранений, создавать защитные сооружения для личного состава и техники, обращаться с автоматом Калашникова (АК-74) и гранатами Ф-1 и РГД-5.
Ранее с соответствующим предложением выступали вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, депутаты Яна Лантратова и Владимир Павлов. Инициативу аргументировали тем, что старшеклассники должны "уметь самые элементарные вещи в рамках системы образования", что особенно важно в современных условиях. Обращение с соответствующим предложением было направлено в Минпросвещения РФ. Известно, что поддержать инициативу готовы во всех фракциях парламента.
Впервые допризывную военную подготовку ввели в СССР для граждан 15 – 20 лет в 1918 году. В 1947 она была отменена для неучащейся молодежи, а в 1962 года введена для всех учащихся старших классов. В 1967 году НВП возобновили для учащихся старших классов средних школ и профтехучилищ. Занятия проводились дважды в неделю, как правило, офицерами в отставке.