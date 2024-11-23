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В Крыму усиливается штормовой ветер - чего еще ждать в ближайшие часы

В Крыму усиливается штормовой ветер - чего еще ждать в ближайшие часы - РИА Новости Крым, 23.11.2024

В Крыму усиливается штормовой ветер - чего еще ждать в ближайшие часы

Усиление штормового ветра началось в Крыму в субботу. Какая обстановка в разных районах полуострова, РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского... РИА Новости Крым, 23.11.2024

2024-11-23T16:05

2024-11-23T16:05

2024-11-23T16:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Усиление штормового ветра началось в Крыму в субботу. Какая обстановка в разных районах полуострова, РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Ожидается, что уже в ближайшие два часа порывы ветра еще усилятся, добавили в ведомстве. Осадки также прогнозируются на всей территории полуострова до 3-7 мм. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Крым.Массандра, пригород Симферополя, а также Раздольненский, Красноперекопский, Сакский, Джанкойский и Кировский районы Крыма в субботу остались без электроснабжения из-за аварий. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Отмечается, что в Симферопольском районе без света жители сел Водное, Лекарственное, Кольчугино.В городском округе Ялта обесточен поселок Массандра.В Раздольнеском районе без электроснабжения села Нива, Рылеевка, в Кировском – Кировское, Синицыно.В Красноперекопском районе нет света в селах Ишунь, Крепкое, Зеленая Нива, Пролетарка, Танковое, Уткно, Смушкино.Джанкойский район - населенные пункты Новая Жизнь, Победное, Солонцовое.Сакский район - населенные пункты Веселовка, Властное, Наташино.На местах работают аварийные бригады.Ранее в МЧС Крыма предупредили, что в ночь на субботу, 23 ноября, активный холодный фронт начнет снова заходить на Крымский полуостров, первый удар непогоды придется на запад и юг полуострова.В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды. Ожидаются дожди, местами очень сильные, переходящие в мокрый снег. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 25-30 м/с. 24 ноября температура воздуха резко понизится на 12-14 градусов, высота волн в западной акватории Черного моря достигнет 3-3,5 метра, в юго-восточной акватории Черного моря – 1,5-2,5 метра, в акватории Азовского моря – 1,3-2 метра. На реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-0,8 метра.Из-за трехдневного шторма в Крыму все экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм века в Крыму в ноябре 2024 - есть ли угрозаШторм возвращается в Крым: где ждать основного удараЛивни со снегом и декабрьская температура: погода в Крыму на выходных

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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