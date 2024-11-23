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В Крыму усиливается штормовой ветер - чего еще ждать в ближайшие часы - РИА Новости Крым, 23.11.2024
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В Крыму усиливается штормовой ветер - чего еще ждать в ближайшие часы
В Крыму усиливается штормовой ветер - чего еще ждать в ближайшие часы - РИА Новости Крым, 23.11.2024
В Крыму усиливается штормовой ветер - чего еще ждать в ближайшие часы
Усиление штормового ветра началось в Крыму в субботу. Какая обстановка в разных районах полуострова, РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского... РИА Новости Крым, 23.11.2024
2024-11-23T16:05
2024-11-23T16:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Усиление штормового ветра началось в Крыму в субботу. Какая обстановка в разных районах полуострова, РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Ожидается, что уже в ближайшие два часа порывы ветра еще усилятся, добавили в ведомстве. Осадки также прогнозируются на всей территории полуострова до 3-7 мм. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Крым.Массандра, пригород Симферополя, а также Раздольненский, Красноперекопский, Сакский, Джанкойский и Кировский районы Крыма в субботу остались без электроснабжения из-за аварий. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Отмечается, что в Симферопольском районе без света жители сел Водное, Лекарственное, Кольчугино.В городском округе Ялта обесточен поселок Массандра.В Раздольнеском районе без электроснабжения села Нива, Рылеевка, в Кировском – Кировское, Синицыно.В Красноперекопском районе нет света в селах Ишунь, Крепкое, Зеленая Нива, Пролетарка, Танковое, Уткно, Смушкино.Джанкойский район - населенные пункты Новая Жизнь, Победное, Солонцовое.Сакский район - населенные пункты Веселовка, Властное, Наташино.На местах работают аварийные бригады.Ранее в МЧС Крыма предупредили, что в ночь на субботу, 23 ноября, активный холодный фронт начнет снова заходить на Крымский полуостров, первый удар непогоды придется на запад и юг полуострова.В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды. Ожидаются дожди, местами очень сильные, переходящие в мокрый снег. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 25-30 м/с. 24 ноября температура воздуха резко понизится на 12-14 градусов, высота волн в западной акватории Черного моря достигнет 3-3,5 метра, в юго-восточной акватории Черного моря – 1,5-2,5 метра, в акватории Азовского моря – 1,3-2 метра. На реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-0,8 метра.Из-за трехдневного шторма в Крыму все экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм века в Крыму в ноябре 2024 - есть ли угрозаШторм возвращается в Крым: где ждать основного удараЛивни со снегом и декабрьская температура: погода в Крыму на выходных
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4.7
96
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В Крыму усиливается штормовой ветер - чего еще ждать в ближайшие часы

Крым накрыли дожди и штормовой ветер до 15 метров в секунду

16:05 23.11.2024
 
© mat-brown-150387/pexelsФлюгер
Флюгер
© mat-brown-150387/pexels
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Усиление штормового ветра началось в Крыму в субботу. Какая обстановка в разных районах полуострова, РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.

"Осадки зарегистрированы на всей территории Республики Крым до 5 мм. Максимальные порывы ветра уже достигают 15 м/с, в горах до 18 м/с", - говорится в сообщении.

Ожидается, что уже в ближайшие два часа порывы ветра еще усилятся, добавили в ведомстве. Осадки также прогнозируются на всей территории полуострова до 3-7 мм. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Крым.
Массандра, пригород Симферополя, а также Раздольненский, Красноперекопский, Сакский, Джанкойский и Кировский районы Крыма в субботу остались без электроснабжения из-за аварий. Об этом сообщили в "Крымэнерго".
Отмечается, что в Симферопольском районе без света жители сел Водное, Лекарственное, Кольчугино.
В городском округе Ялта обесточен поселок Массандра.
В Раздольнеском районе без электроснабжения села Нива, Рылеевка, в Кировском – Кировское, Синицыно.
В Красноперекопском районе нет света в селах Ишунь, Крепкое, Зеленая Нива, Пролетарка, Танковое, Уткно, Смушкино.
Джанкойский район - населенные пункты Новая Жизнь, Победное, Солонцовое.
Сакский район - населенные пункты Веселовка, Властное, Наташино.
На местах работают аварийные бригады.
Ранее в МЧС Крыма предупредили, что в ночь на субботу, 23 ноября, активный холодный фронт начнет снова заходить на Крымский полуостров, первый удар непогоды придется на запад и юг полуострова.
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды. Ожидаются дожди, местами очень сильные, переходящие в мокрый снег. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 25-30 м/с. 24 ноября температура воздуха резко понизится на 12-14 градусов, высота волн в западной акватории Черного моря достигнет 3-3,5 метра, в юго-восточной акватории Черного моря – 1,5-2,5 метра, в акватории Азовского моря – 1,3-2 метра. На реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-0,8 метра.
Из-за трехдневного шторма в Крыму все экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности.
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