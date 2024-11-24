Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 24 ноября - РИА Новости Крым, 24.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241124/kakoy-segodnya-prazdnik-24-noyabrya-1132988821.html
Какой сегодня праздник: 24 ноября
Какой сегодня праздник: 24 ноября - РИА Новости Крым, 24.11.2024
Какой сегодня праздник: 24 ноября
Сегодня во всем мире отмечают День моржа, в России угощают молоком домовых. В этот день в 1859 году английский натуралист Чарльз Дарвин опубликовал Эволюционную РИА Новости Крым, 24.11.2024
2024-11-24T00:00
2024-11-24T00:00
праздники и памятные даты
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111793/56/1117935624_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_de3b16ecbfd7feebb1ca4a6cc4b73fd3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Сегодня во всем мире отмечают День моржа, в России угощают молоком домовых. В этот день в 1859 году английский натуралист Чарльз Дарвин опубликовал Эволюционную теорию, спустя 15 лет американец Джозеф Глидден запатентовал колючую проволоку, а 50 лет назад ученые нашли австралопитека Люси. В этот день родились советская и российская актриса Наталья Крачковская, телеведущий Александр Масляков.Что празднуют в миреЭтот праздник посвящен не тем моржам, которые любят окунаться в проруби и совершать зимние заплывы наперегонки в купальных костюмах и резиновых шапочках, а тем моржам, которые живут на ледовитом побережье и едят сырую рыбу. Если первых с каждым годом все больше, то вторых нужно очень поберечь, поскольку из-за всемирного потепления и освоения человеком Арктики их численность сокращается. Чтобы привлечь внимание к проблеме, защитники животных в 2008 году придумали отмечать День моржа.Из дневника домового: "Кот линяет. Я чихаю. Хозяйка крестится". Если вы тоже слышите чье-то чихание, то, скорее всего, виноваты тонкие стены и сосед этажом выше. Но на всякий случай оставьте где-нибудь тарелку с чем-то вкусненьким. Тем более сегодня в России – День угощения домовых молоком.24 ноября предлагается отмечать еще и Всемирный день отказа от покупок.Именины сегодня у Виктора, Викентия, Максима, Стефаниды, Федора, Евгения.Знаменательные даты24 ноября 1859 года в Лондоне был опубликован труд Чарльза Дарвина "Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятных рас в борьбе за жизни" – знаменитая теория эволюции Дарвина. Кстати, первый тираж книжки раскупили за один день.В 1874 американец Джозеф Глидден получил патент на современный вариант колючей проволоки. Сначала изобретение очень понравилось американским фермерам, которые стали огораживать проволокой пастбища. "Ух ты!" – подумали военные и тоже стали применять ее в своих не очень мирных целях. Уже через 20 лет в Америке стали производить до 150 тыс. тонн "колючки" в год, а бывший фермер Глидден стал одним из самых богатых людей штата Иллинойс.Когда-то очень, очень давно хрупкая и миниатюрная дамочка-австралопитек лет тридцати от роду взобралась на дерево, да отчего-то сорвалась и упала оттуда. Это падение для нее стало летальным. Зато спустя 3,2 млн лет останки этой неловкой барышни обнаружили археологи. Случилось это 24 ноября 1974 года в Эфиопии. В лагере ученых как раз играла песня группы The Beatles "Люси на небесах в алмазах". Ученые подумали, да и решили назвать первую известную науке представительницу вида "австралопитек афарский" этим красивым именем.Именинники дняСоветская и российская актриса Наталья Крачковская родилась в этот день в 1938 году. "Вот она – мечта поэта!" – воскликнул Леонид Гайдай, впервые увидев Крачковскую, и моментально утвердил ее на роль мадам Грицацуевой. Следующая роль – жены управдома в "Иване Васильевиче..." – прибавила актрисе славы. Фраза из фильма "И тебя вылечат, и меня вылечат" стала крылатой.Бессменному ведущему телевизионной игры "КВН" Александру Маслякову сегодня исполнилось бы 83 года. Сам Александр Васильевич никогда не выступал в клубе. Маслякову предложили стать ведущим, когда он был студентом четвертого курса Московского института инженеров транспорта. Судьбоносное предложение ему сделали в 1964 году прямо в коридоре родного вуза. За эту работу Александру Васильевичу даже платили – 20 рублей.А еще в этот день родились великий полководец Александр Суворов (1729), изобретатель одноименного пулемета Хайрем Стивенс Максим (1840), создатель серии советских вертолетов "Ка" Николай Камов (1902), сербский режиссер Эмир Кустурица (1954).
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111793/56/1117935624_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b66d1d7cf0b26c547a5ded5ffa06c06a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 24 ноября

Что празднуют в России и в мире 24 ноября

00:00 24.11.2024
 
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкМорж на льдине. Архивное фото
Морж на льдине. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости . Павел Львов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Сегодня во всем мире отмечают День моржа, в России угощают молоком домовых. В этот день в 1859 году английский натуралист Чарльз Дарвин опубликовал Эволюционную теорию, спустя 15 лет американец Джозеф Глидден запатентовал колючую проволоку, а 50 лет назад ученые нашли австралопитека Люси. В этот день родились советская и российская актриса Наталья Крачковская, телеведущий Александр Масляков.

Что празднуют в мире

Этот праздник посвящен не тем моржам, которые любят окунаться в проруби и совершать зимние заплывы наперегонки в купальных костюмах и резиновых шапочках, а тем моржам, которые живут на ледовитом побережье и едят сырую рыбу. Если первых с каждым годом все больше, то вторых нужно очень поберечь, поскольку из-за всемирного потепления и освоения человеком Арктики их численность сокращается. Чтобы привлечь внимание к проблеме, защитники животных в 2008 году придумали отмечать День моржа.
Из дневника домового: "Кот линяет. Я чихаю. Хозяйка крестится". Если вы тоже слышите чье-то чихание, то, скорее всего, виноваты тонкие стены и сосед этажом выше. Но на всякий случай оставьте где-нибудь тарелку с чем-то вкусненьким. Тем более сегодня в России – День угощения домовых молоком.
24 ноября предлагается отмечать еще и Всемирный день отказа от покупок.
Именины сегодня у Виктора, Викентия, Максима, Стефаниды, Федора, Евгения.

Знаменательные даты

24 ноября 1859 года в Лондоне был опубликован труд Чарльза Дарвина "Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятных рас в борьбе за жизни" – знаменитая теория эволюции Дарвина. Кстати, первый тираж книжки раскупили за один день.
В 1874 американец Джозеф Глидден получил патент на современный вариант колючей проволоки. Сначала изобретение очень понравилось американским фермерам, которые стали огораживать проволокой пастбища. "Ух ты!" – подумали военные и тоже стали применять ее в своих не очень мирных целях. Уже через 20 лет в Америке стали производить до 150 тыс. тонн "колючки" в год, а бывший фермер Глидден стал одним из самых богатых людей штата Иллинойс.
Когда-то очень, очень давно хрупкая и миниатюрная дамочка-австралопитек лет тридцати от роду взобралась на дерево, да отчего-то сорвалась и упала оттуда. Это падение для нее стало летальным. Зато спустя 3,2 млн лет останки этой неловкой барышни обнаружили археологи. Случилось это 24 ноября 1974 года в Эфиопии. В лагере ученых как раз играла песня группы The Beatles "Люси на небесах в алмазах". Ученые подумали, да и решили назвать первую известную науке представительницу вида "австралопитек афарский" этим красивым именем.

Именинники дня

Советская и российская актриса Наталья Крачковская родилась в этот день в 1938 году. "Вот она – мечта поэта!" – воскликнул Леонид Гайдай, впервые увидев Крачковскую, и моментально утвердил ее на роль мадам Грицацуевой. Следующая роль – жены управдома в "Иване Васильевиче..." – прибавила актрисе славы. Фраза из фильма "И тебя вылечат, и меня вылечат" стала крылатой.
Бессменному ведущему телевизионной игры "КВН" Александру Маслякову сегодня исполнилось бы 83 года. Сам Александр Васильевич никогда не выступал в клубе. Маслякову предложили стать ведущим, когда он был студентом четвертого курса Московского института инженеров транспорта. Судьбоносное предложение ему сделали в 1964 году прямо в коридоре родного вуза. За эту работу Александру Васильевичу даже платили – 20 рублей.
А еще в этот день родились великий полководец Александр Суворов (1729), изобретатель одноименного пулемета Хайрем Стивенс Максим (1840), создатель серии советских вертолетов "Ка" Николай Камов (1902), сербский режиссер Эмир Кустурица (1954).
 
Праздники и памятные датыОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 24 ноября
22:01Мобилизация в России и помощь США Украине: главное за 23 ноября
21:18Кино про Советский Союз - почему популярно и что посмотреть
20:46Маск снова возглавил топ богатейших людей в мире с $347,8 млрд
20:21Министр обороны ФРГ: конфликт на Украине перестал быть региональным
20:11До 5 миллионов: Путин подписал закон о штрафах за пропаганду чайлдфри
19:43Удары вглубь России и "Орешник" над Украиной: топ новостей недели
19:11Залужный: НАТО не готова к "войне на истощение" с Россией
18:46Как получить деньги из ломбарда от продажи своего залога – Центробанк
18:19Путин подписал закон о списании долгов по кредитам участникам СВО
18:16На Кубани легковушка вылетела на тротуар: пострадали девочка и бабушка
17:48Два новых детсада появятся в Первомайском и Сакском районах Крыма
17:13Был патриотом страны: в Алуште простились с героем СВО
16:35ВСУ обстреляли больницу и газопровод в Новой Каховке
16:05В Крыму усиливается штормовой ветер - чего еще ждать в ближайшие часы
15:50В Крыму ответили Зеленскому на желание "вернуть" полуостров дипломатией
15:34Возвращенных в Россию жителей Курской области обеспечат жильем
15:22Подросток в Иркутске ударил сверстника ножом
15:17"Искандер" сжег украинский МиГ-29 на аэродроме Днепр – видео
Лента новостейМолния