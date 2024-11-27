https://crimea.ria.ru/20241127/otnosheniya-rossii-i-kazakhstana-razvivayutsya-nailuchshim-obrazom--putin-1142183289.html

Отношения России и Казахстана развиваются наилучшим образом – Путин

Отношения России и Казахстана развиваются наилучшим образом – Путин - РИА Новости Крым, 27.11.2024

Отношения России и Казахстана развиваются наилучшим образом – Путин

Отношения Москвы и Астаны развиваются самым динамичным и лучшим образом, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров в узком составе с лидером... РИА Новости Крым, 27.11.2024

2024-11-27T16:45

2024-11-27T16:45

2024-11-27T18:11

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Отношения Москвы и Астаны развиваются самым динамичным и лучшим образом, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров в узком составе с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.Путин отметил, что к нынешним переговорам подготовлен целый ряд документов, в том числе совместное заявление и пакет соглашений по различным направлениям.Он уточнил, что Россия остается одним из крупнейших торгово-экономических партнеров Казахстана. Торговый оборот по итогам прошлого года составил $28,5 млрд долларов, а российские инвестиции в экономику Казахстана составили 13 млрд долларов.Путин добавил, что РФ очень дорожит развитием гуманитарных связей по линии гражданских обществ, образования и науки.Владимир Путин 27-28 ноября посещает Астану по приглашению лидера Казахстана. В первый день визита президент России проведет переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым. На следующий день, 28 ноября, глава российского государства примет участие в очередной сессии Совета ОДКБ. Затем состоится официальный прием. Последний государственный визит Путина в Казахстан состоялся в ноябре 2023 года, летом 2024 года российский президент принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), политика, касым-жомарт токаев, казахстан, россия, новости