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Отношения России и Казахстана развиваются наилучшим образом – Путин - РИА Новости Крым, 27.11.2024
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Отношения России и Казахстана развиваются наилучшим образом – Путин
Отношения России и Казахстана развиваются наилучшим образом – Путин - РИА Новости Крым, 27.11.2024
Отношения России и Казахстана развиваются наилучшим образом – Путин
Отношения Москвы и Астаны развиваются самым динамичным и лучшим образом, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров в узком составе с лидером... РИА Новости Крым, 27.11.2024
2024-11-27T16:45
2024-11-27T18:11
владимир путин (политик)
политика
касым-жомарт токаев
казахстан
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Отношения Москвы и Астаны развиваются самым динамичным и лучшим образом, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров в узком составе с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.Путин отметил, что к нынешним переговорам подготовлен целый ряд документов, в том числе совместное заявление и пакет соглашений по различным направлениям.Он уточнил, что Россия остается одним из крупнейших торгово-экономических партнеров Казахстана. Торговый оборот по итогам прошлого года составил $28,5 млрд долларов, а российские инвестиции в экономику Казахстана составили 13 млрд долларов.Путин добавил, что РФ очень дорожит развитием гуманитарных связей по линии гражданских обществ, образования и науки.Владимир Путин 27-28 ноября посещает Астану по приглашению лидера Казахстана. В первый день визита президент России проведет переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым. На следующий день, 28 ноября, глава российского государства примет участие в очередной сессии Совета ОДКБ. Затем состоится официальный прием. Последний государственный визит Путина в Казахстан состоялся в ноябре 2023 года, летом 2024 года российский президент принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), политика, касым-жомарт токаев, казахстан, россия, новости
Отношения России и Казахстана развиваются наилучшим образом – Путин

Путин: отношения Москвы и Астаны развиваются самым лучшим и динамичным образом

16:45 27.11.2024 (обновлено: 18:11 27.11.2024)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Отношения Москвы и Астаны развиваются самым динамичным и лучшим образом, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров в узком составе с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

"Мы и дружим, и отношения деловые поддерживаем. И все развивается действительно самым динамичным, самым лучшим образом, мы в постоянном контакте", – цитирует российского лидера РИА Новости.

Путин отметил, что к нынешним переговорам подготовлен целый ряд документов, в том числе совместное заявление и пакет соглашений по различным направлениям.
Он уточнил, что Россия остается одним из крупнейших торгово-экономических партнеров Казахстана. Торговый оборот по итогам прошлого года составил $28,5 млрд долларов, а российские инвестиции в экономику Казахстана составили 13 млрд долларов.
Путин добавил, что РФ очень дорожит развитием гуманитарных связей по линии гражданских обществ, образования и науки.
Владимир Путин 27-28 ноября посещает Астану по приглашению лидера Казахстана. В первый день визита президент России проведет переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым. На следующий день, 28 ноября, глава российского государства примет участие в очередной сессии Совета ОДКБ. Затем состоится официальный прием. Последний государственный визит Путина в Казахстан состоялся в ноябре 2023 года, летом 2024 года российский президент принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.
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