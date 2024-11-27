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Казахстан остается надежным союзником России – Токаев - РИА Новости Крым, 27.11.2024
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Казахстан остается надежным союзником России – Токаев
Казахстан остается надежным союзником России – Токаев - РИА Новости Крым, 27.11.2024
Казахстан остается надежным союзником России – Токаев
Казахстан был и остается надежным стратегическим партнером и союзником России. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в приветственном слове... РИА Новости Крым, 27.11.2024
2024-11-27T16:21
2024-11-27T16:21
владимир путин (политик)
касым-жомарт токаев
казахстан
новости
россия
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Казахстан был и остается надежным стратегическим партнером и союзником России. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в приветственном слове российскому лидеру Владимиру Путину в ходе его визита в Астану.Он добавил, что визит президента России в Казахстан является "безусловно, очень важным, без всякого преувеличения, событием".Владимир Путин 27-28 ноября посещает Астану по приглашению лидера Казахстана. В первый день визита президент России проведет переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым. На следующий день, 28 ноября, глава российского государства примет участие в очередной сессии Совета ОДКБ. Затем состоится официальный прием. Последний государственный визит Путина в Казахстан состоялся в ноябре 2023 года, летом 2024 года российский президент принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ придает особое значение укреплению связей со странами Африки – ПутинОпоздали на 15 лет: Путин оценил отношения США и КитаяМного откровений: Киселев о беседе Путина с журналистами стран БРИКС
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владимир путин (политик), касым-жомарт токаев, казахстан, новости, россия, политика
Казахстан остается надежным союзником России – Токаев

Казахстан был и остается надежным стратегическим партнером и союзником России - Токаев

16:21 27.11.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Казахстан был и остается надежным стратегическим партнером и союзником России. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в приветственном слове российскому лидеру Владимиру Путину в ходе его визита в Астану.
"Наши межгосударственные отношения зиждутся на очень прочной основе стратегического партнерства, союзничества… Казахстан был и остается надежным стратегическим партнером России, союзником России в это непростое время", - цитирует Токаева РИА Новости.
Он добавил, что визит президента России в Казахстан является "безусловно, очень важным, без всякого преувеличения, событием".
Владимир Путин 27-28 ноября посещает Астану по приглашению лидера Казахстана. В первый день визита президент России проведет переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым. На следующий день, 28 ноября, глава российского государства примет участие в очередной сессии Совета ОДКБ. Затем состоится официальный прием. Последний государственный визит Путина в Казахстан состоялся в ноябре 2023 года, летом 2024 года российский президент принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.
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Владимир Путин (политик)Касым-Жомарт ТокаевКазахстанНовостиРоссияПолитика
 
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