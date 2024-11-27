https://crimea.ria.ru/20241127/v-evpatorii-vozvodyat-pansionat-detskogo-reabilitatsionnogo-tsentra-1142188621.html

В Евпатории возводят пансионат детского реабилитационного центра

В Евпатории возводят пансионат детского реабилитационного центра - РИА Новости Крым, 27.11.2024

В Евпатории возводят пансионат детского реабилитационного центра

При новом детском реабилитационном центре в Евпатории будет построен пансионат. Об этом сообщает Telegram-канал правительства Республики Крым. РИА Новости Крым, 27.11.2024

2024-11-27T17:31

2024-11-27T17:31

2024-11-27T17:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. При новом детском реабилитационном центре в Евпатории будет построен пансионат. Об этом сообщает Telegram-канал правительства Республики Крым.В правительстве РК напомнили, что детский реабилитационный центр площадью около 100 тысяч кв. метров будет находиться на объединенной территории грязелечебницы "Мойнаки" и санатория "Родина". Старт его строительству центра был дан в июне 2023 года. Глава Крыма тогда отметил, что Евпаторийский регион обладает уникальными климатическими характеристиками, что делает его идеальным местом для детского круглогодичного курорта.Президент и правительство РФ оказали содействие в реализации значимого для республики проекта. Стоимость работ оценена в 12 млрд рублей, которые выделены из федерального бюджета."Он создается как "Умная клиника" и станет многопрофильным центром для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата и иными заболеваниями. Завершить строительство объектов первого и второго этапа планируется в 2024-2026 годах", - уточняют в правительстве Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 150 проектов на 190 миллиардов реализуют инвесторы на западе КрымаКогда достроят уникальный для РФ центр реабилитации детей в КрымуКак идет строительство детского реабилитационного центра в Евпатории

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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