В Евпатории возводят пансионат детского реабилитационного центра
В Евпатории началось строительство пансионата при новом детском реабилитационном центре
При детском реабилитационном центре в Евпатории построят пансионат
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. При новом детском реабилитационном центре в Евпатории будет построен пансионат. Об этом сообщает Telegram-канал правительства Республики Крым.
"Строительство здания пансионата площадью более 13 тысяч кв. метров началось в начале осени. Сейчас на объекте завершена разработка котлована и строители выполняют работы по устройству фундаментной плиты", - говорится в сообщении.
В правительстве РК напомнили, что детский реабилитационный центр площадью около 100 тысяч кв. метров будет находиться на объединенной территории грязелечебницы "Мойнаки" и санатория "Родина". Старт его строительству центра был дан в июне 2023 года. Глава Крыма тогда отметил, что Евпаторийский регион обладает уникальными климатическими характеристиками, что делает его идеальным местом для детского круглогодичного курорта.
Президент и правительство РФ оказали содействие в реализации значимого для республики проекта. Стоимость работ оценена в 12 млрд рублей, которые выделены из федерального бюджета.
"Он создается как "Умная клиника" и станет многопрофильным центром для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата и иными заболеваниями. Завершить строительство объектов первого и второго этапа планируется в 2024-2026 годах", - уточняют в правительстве Крыма.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: