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В Евпатории возводят пансионат детского реабилитационного центра - РИА Новости Крым, 27.11.2024
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В Евпатории возводят пансионат детского реабилитационного центра
В Евпатории возводят пансионат детского реабилитационного центра - РИА Новости Крым, 27.11.2024
В Евпатории возводят пансионат детского реабилитационного центра
При новом детском реабилитационном центре в Евпатории будет построен пансионат. Об этом сообщает Telegram-канал правительства Республики Крым. РИА Новости Крым, 27.11.2024
2024-11-27T17:31
2024-11-27T17:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. При новом детском реабилитационном центре в Евпатории будет построен пансионат. Об этом сообщает Telegram-канал правительства Республики Крым.В правительстве РК напомнили, что детский реабилитационный центр площадью около 100 тысяч кв. метров будет находиться на объединенной территории грязелечебницы "Мойнаки" и санатория "Родина". Старт его строительству центра был дан в июне 2023 года. Глава Крыма тогда отметил, что Евпаторийский регион обладает уникальными климатическими характеристиками, что делает его идеальным местом для детского круглогодичного курорта.Президент и правительство РФ оказали содействие в реализации значимого для республики проекта. Стоимость работ оценена в 12 млрд рублей, которые выделены из федерального бюджета."Он создается как "Умная клиника" и станет многопрофильным центром для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата и иными заболеваниями. Завершить строительство объектов первого и второго этапа планируется в 2024-2026 годах", - уточняют в правительстве Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 150 проектов на 190 миллиардов реализуют инвесторы на западе КрымаКогда достроят уникальный для РФ центр реабилитации детей в КрымуКак идет строительство детского реабилитационного центра в Евпатории
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Новости
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96
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новости, крым, новости крыма, евпатория, строительство, здравоохранение в крыму и севастополе
В Евпатории возводят пансионат детского реабилитационного центра

В Евпатории началось строительство пансионата при новом детском реабилитационном центре

17:31 27.11.2024
 
При детском реабилитационном центре в Евпатории построят пансионат
При детском реабилитационном центре в Евпатории построят пансионат
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. При новом детском реабилитационном центре в Евпатории будет построен пансионат. Об этом сообщает Telegram-канал правительства Республики Крым.
"Строительство здания пансионата площадью более 13 тысяч кв. метров началось в начале осени. Сейчас на объекте завершена разработка котлована и строители выполняют работы по устройству фундаментной плиты", - говорится в сообщении.
В правительстве РК напомнили, что детский реабилитационный центр площадью около 100 тысяч кв. метров будет находиться на объединенной территории грязелечебницы "Мойнаки" и санатория "Родина". Старт его строительству центра был дан в июне 2023 года. Глава Крыма тогда отметил, что Евпаторийский регион обладает уникальными климатическими характеристиками, что делает его идеальным местом для детского круглогодичного курорта.
Президент и правительство РФ оказали содействие в реализации значимого для республики проекта. Стоимость работ оценена в 12 млрд рублей, которые выделены из федерального бюджета.
"Он создается как "Умная клиника" и станет многопрофильным центром для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата и иными заболеваниями. Завершить строительство объектов первого и второго этапа планируется в 2024-2026 годах", - уточняют в правительстве Крыма.
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