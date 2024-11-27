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Путин и Токаев подписали заявление о стратегическом партнерстве - РИА Новости Крым, 27.11.2024
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Путин и Токаев подписали заявление о стратегическом партнерстве
Путин и Токаев подписали заявление о стратегическом партнерстве - РИА Новости Крым, 27.11.2024
Путин и Токаев подписали заявление о стратегическом партнерстве
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после переговоров в Астане подписали совместное заявление об углублении стратегического... РИА Новости Крым, 27.11.2024
2024-11-27T19:31
2024-11-27T19:39
владимир путин (политик)
касым-жомарт токаев
россия
сотрудничество
в мире
новости
казахстан
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после переговоров в Астане подписали совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка.Сегодня Путин прибыл в Астану с государственным визитом. Лидеры сначала беседовали в узком формате, а затем разговор продолжился в расширенном составе с участием делегаций двух стран. В ходе переговоров в узком составе российский лидер заявил, что отношения Москвы и Астаны развиваются самым динамичным и лучшим образом.На переговорах Путин и Токаев обсудили широкий круг вопросов, включая двустороннее сотрудничество, региональные и международные проблемы.Путин подчеркнул, что Россия остается одним из крупнейших торгово-экономических партнеров Казахстана – в прошлом году торговый оборот достиг 28,5 миллиарда долларов. Кроме того, глава РФ отметил развитие гуманитарных связей по линии гражданских обществ, образования и науки, а также межрегионального сотрудничества.В свою очередь, Токаев заявил, что отношения Москвы и Астаны развиваются по восходящей линии и обрели необратимую динамику. По его словам, необходимо сделать так, чтобы это сотрудничество не снижало оборотов, торговля между странами успешно развивалась, а инвестиционное сотрудничество углублялось.По итогам встречи стороны примут ряд межправительственных, межведомственных и коммерческих документов.Во второй день визита российский президент примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Казахстан в этом году председательствует в объединении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), касым-жомарт токаев, россия, сотрудничество, в мире, новости, казахстан, политика
Путин и Токаев подписали заявление о стратегическом партнерстве

Заявление о стратегическом партнерстве подписали Путин и Токаев

19:31 27.11.2024 (обновлено: 19:39 27.11.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после переговоров в Астане подписали совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка.
Сегодня Путин прибыл в Астану с государственным визитом. Лидеры сначала беседовали в узком формате, а затем разговор продолжился в расширенном составе с участием делегаций двух стран. В ходе переговоров в узком составе российский лидер заявил, что отношения Москвы и Астаны развиваются самым динамичным и лучшим образом.
На переговорах Путин и Токаев обсудили широкий круг вопросов, включая двустороннее сотрудничество, региональные и международные проблемы.
Путин подчеркнул, что Россия остается одним из крупнейших торгово-экономических партнеров Казахстана – в прошлом году торговый оборот достиг 28,5 миллиарда долларов. Кроме того, глава РФ отметил развитие гуманитарных связей по линии гражданских обществ, образования и науки, а также межрегионального сотрудничества.
В свою очередь, Токаев заявил, что отношения Москвы и Астаны развиваются по восходящей линии и обрели необратимую динамику. По его словам, необходимо сделать так, чтобы это сотрудничество не снижало оборотов, торговля между странами успешно развивалась, а инвестиционное сотрудничество углублялось.
По итогам встречи стороны примут ряд межправительственных, межведомственных и коммерческих документов.
Во второй день визита российский президент примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Казахстан в этом году председательствует в объединении.
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Владимир Путин (политик)Касым-Жомарт ТокаевРоссияСотрудничествоВ миреНовостиКазахстанПолитика
 
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