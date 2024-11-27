https://crimea.ria.ru/20241127/putin-i-tokaev-podpisali-zayavlenie-o-strategicheskom-partnerstve-1142192362.html

Путин и Токаев подписали заявление о стратегическом партнерстве

Путин и Токаев подписали заявление о стратегическом партнерстве - РИА Новости Крым, 27.11.2024

Путин и Токаев подписали заявление о стратегическом партнерстве

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после переговоров в Астане подписали совместное заявление об углублении стратегического... РИА Новости Крым, 27.11.2024

2024-11-27T19:31

2024-11-27T19:31

2024-11-27T19:39

владимир путин (политик)

касым-жомарт токаев

россия

сотрудничество

в мире

новости

казахстан

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1b/1142192653_0:0:2995:1685_1920x0_80_0_0_7a7d8d95e0bb3b01163cc673906caa7e.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после переговоров в Астане подписали совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка.Сегодня Путин прибыл в Астану с государственным визитом. Лидеры сначала беседовали в узком формате, а затем разговор продолжился в расширенном составе с участием делегаций двух стран. В ходе переговоров в узком составе российский лидер заявил, что отношения Москвы и Астаны развиваются самым динамичным и лучшим образом.На переговорах Путин и Токаев обсудили широкий круг вопросов, включая двустороннее сотрудничество, региональные и международные проблемы.Путин подчеркнул, что Россия остается одним из крупнейших торгово-экономических партнеров Казахстана – в прошлом году торговый оборот достиг 28,5 миллиарда долларов. Кроме того, глава РФ отметил развитие гуманитарных связей по линии гражданских обществ, образования и науки, а также межрегионального сотрудничества.В свою очередь, Токаев заявил, что отношения Москвы и Астаны развиваются по восходящей линии и обрели необратимую динамику. По его словам, необходимо сделать так, чтобы это сотрудничество не снижало оборотов, торговля между странами успешно развивалась, а инвестиционное сотрудничество углублялось.По итогам встречи стороны примут ряд межправительственных, межведомственных и коммерческих документов.Во второй день визита российский президент примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Казахстан в этом году председательствует в объединении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

казахстан

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), касым-жомарт токаев, россия, сотрудничество, в мире, новости, казахстан, политика