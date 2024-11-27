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Стрельба в центре Москвы - что известно - РИА Новости Крым, 27.11.2024
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Стрельба в центре Москвы - что известно
Стрельба в центре Москвы - что известно - РИА Новости Крым, 27.11.2024
Стрельба в центре Москвы - что известно
Неизвестные в ходе конфликта устроили стрельбу из травматического оружия на Большой Никитской улице в Москве, после чего скрылись с места происшествия,... РИА Новости Крым, 27.11.2024
2024-11-27T20:44
2024-11-27T20:44
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
москва
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Неизвестные в ходе конфликта устроили стрельбу из травматического оружия на Большой Никитской улице в Москве, после чего скрылись с места происшествия, предварительно, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД РФ.В дежурную часть московской полиции поступило сообщение о стрельбе на Большой Никитской улице. Прибывшие на место полицейские предварительно установили, что в одном из кафе между двумя посетителями произошел конфликт.В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, заключили в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
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мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), москва, происшествия, новости
Стрельба в центре Москвы - что известно

В центре Москвы неизвестные устроили стрельбу из травматического оружия

20:44 27.11.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Неизвестные в ходе конфликта устроили стрельбу из травматического оружия на Большой Никитской улице в Москве, после чего скрылись с места происшествия, предварительно, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД РФ.
В дежурную часть московской полиции поступило сообщение о стрельбе на Большой Никитской улице. Прибывшие на место полицейские предварительно установили, что в одном из кафе между двумя посетителями произошел конфликт.
"Для выяснения отношений мужчины вышли на улицу. В результате один из них произвел несколько выстрелов в сторону оппонента, предположительно, из травматического оружия. После чего все участники скрылись. Информации о пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, заключили в ведомстве.
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МВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)МоскваПроисшествияНовости
 
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