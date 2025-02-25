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В Севастополе превышен эпидпорог по ОРВИ - РИА Новости Крым, 25.02.2025
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В Севастополе превышен эпидпорог по ОРВИ
В Севастополе превышен эпидпорог по ОРВИ - РИА Новости Крым, 25.02.2025
В Севастополе превышен эпидпорог по ОРВИ
В Севастополе превышен эпидемиологический порог по ОРВИ на 5,3% - за прошедшую неделю заболели более пяти тысяч человек. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" РИА Новости Крым, 25.02.2025
2025-02-25T09:39
2025-02-25T09:39
радио "спутник в крыму"
роспотребнадзор
орви
грипп
севастополь
новости севастополя
крым
виктория гудзь
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе превышен эпидемиологический порог по ОРВИ на 5,3% - за прошедшую неделю заболели более пяти тысяч человек. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Виктория Гудзь.Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что на дистанционное обучение в городе переведено три учебных заведения - это школы № 15, 20, 52. Такое решение принимается при условии, если более 20% школьников не ходят на занятия в связи с гриппом или ОРВИ.В Республике Крым также продолжается сезонный рост заболеваемости. В связи с карантином на дистанционное обучение переведено 10 школ и 358 классов в 97 школах. Кроме того, в 39 дошкольных образовательных учреждениях в связи с ОРВИ закрыто 60 групп.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым выходит на пик заболеваемости гриппом: динамика и прогнозыВ Крыму установлен коллективный иммунитет к COVID-19В России из-за роста ОРВИ закрыты 180 школ и 66 детских садов
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роспотребнадзор, орви, грипп, севастополь, новости севастополя, крым, виктория гудзь, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе
В Севастополе превышен эпидпорог по ОРВИ

В Севастополе на 5,3% превышен эпидпорог по ОРВИ - Роспотребнадзор

09:39 25.02.2025
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЛечение и профилактика гриппа и ОРВИ у детей
Лечение и профилактика гриппа и ОРВИ у детей - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе превышен эпидемиологический порог по ОРВИ на 5,3% - за прошедшую неделю заболели более пяти тысяч человек. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Виктория Гудзь.

"По городу Севастополю за прошедшую неделю заболели более пяти тысяч человек. Превышен порог на 5,3%. Удельный вес детей в общем количестве заболевших составляет чуть больше 50%", - сказала она.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что на дистанционное обучение в городе переведено три учебных заведения - это школы № 15, 20, 52. Такое решение принимается при условии, если более 20% школьников не ходят на занятия в связи с гриппом или ОРВИ.
В Республике Крым также продолжается сезонный рост заболеваемости. В связи с карантином на дистанционное обучение переведено 10 школ и 358 классов в 97 школах. Кроме того, в 39 дошкольных образовательных учреждениях в связи с ОРВИ закрыто 60 групп.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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