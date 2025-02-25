https://crimea.ria.ru/20250225/armiya-rossii-udarila-po-ukrainskim-voennym-aerodromam-1144462857.html

Армия России ударила по украинским военным аэродромам

Армия России ударила по украинским военным аэродромам - РИА Новости Крым, 25.02.2025

Армия России ударила по украинским военным аэродромам

Вооруженные силы России нанесли высокоточный удар по военным аэродромам Украины, цели удара достигнуты. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.02.2025

2025-02-25T12:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли высокоточный удар по военным аэродромам Украины, цели удара достигнуты. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Цели российского удара достигнуты, подчеркнули в оборонном ведомстве.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть серий взрывов прогремели в КиевеУдары по Украине сегодня: в Киеве прогремели взрывыСерия взрывов оставила Одессу без света, воды и тепла

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости сво, министерство обороны рф, украина