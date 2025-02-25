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Армия России ударила по украинским военным аэродромам - РИА Новости Крым, 25.02.2025
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Армия России ударила по украинским военным аэродромам
Армия России ударила по украинским военным аэродромам - РИА Новости Крым, 25.02.2025
Армия России ударила по украинским военным аэродромам
Вооруженные силы России нанесли высокоточный удар по военным аэродромам Украины, цели удара достигнуты. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.02.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли высокоточный удар по военным аэродромам Украины, цели удара достигнуты. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Цели российского удара достигнуты, подчеркнули в оборонном ведомстве.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть серий взрывов прогремели в КиевеУдары по Украине сегодня: в Киеве прогремели взрывыСерия взрывов оставила Одессу без света, воды и тепла
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россия, новости сво, министерство обороны рф, украина
Армия России ударила по украинским военным аэродромам

Вооруженные силы России нанесли высокоточный удар по военным аэродромам Украины

12:32 25.02.2025 (обновлено: 12:33 25.02.2025)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли высокоточный удар по военным аэродромам Украины, цели удара достигнуты. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Вооруженными силами Российской Федерации нанесен удар высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по инфраструктуре военных аэродромов Украины", - говорится в сообщении.
Цели российского удара достигнуты, подчеркнули в оборонном ведомстве.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
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