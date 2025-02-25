https://crimea.ria.ru/20250225/shpionila-i-khranila-vzryvchatku-na-khersonschine-zaderzhana-grazhdanka-ukrainy-1144457581.html

Шпионила и хранила взрывчатку: на Херсонщине задержана гражданка Украины

Шпионила и хранила взрывчатку: на Херсонщине задержана гражданка Украины - РИА Новости Крым, 25.02.2025

Шпионила и хранила взрывчатку: на Херсонщине задержана гражданка Украины

В Херсонской области пресечена деятельность 51-летней гражданки Украины, причастной к шпионажу. Подозреваемая передавала противнику сведения о перемещениях... РИА Новости Крым, 25.02.2025

2025-02-25T10:48

2025-02-25T10:48

2025-02-25T10:48

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

херсонская область

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

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закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. В Херсонской области пресечена деятельность 51-летней гражданки Украины, причастной к шпионажу. Подозреваемая передавала противнику сведения о перемещениях российской армии, сообщает пресс-служба УФСБ по Херсонской области."Проведенными оперативно-разыскными мероприятиями установлено, что подозреваемая в период с июня 2023 по апрель 2024 год по заданию СБУ осуществляла сбор и передачу сведений о размещении сил и средств ВС РФ на территории Херсонской области", - говорится в сообщении.В ходе допроса она призналась, что была администратором группы, в которую пользователи сообщали о расположении российских войск.Фигурантка осознавала, что эти взрывчатые вещества будут использованы против Российской армии. Она заключена под стражу, в отношении нее возбуждено уголовное дело за шпионаж. Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.По данным УФСБ, в отношении гражданки ранее уже было возбуждено уголовное дело за хранение взрывчатки."Ранее в отношении указанного лица было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222.1 УК РФ "Незаконные приобретения, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройство".На данный момент выявляются все обстоятельства противоправной деятельности фигурантки, устанавливаются ее преступные связи.20 февраля срок за госизмену получил житель Ленинского района Крыма, который передавал украинской военной разведке сведения о Вооруженных силах Российской Федерации. Он приговорен к 18 годам лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе иностранца осудили за шпионажЖительница Херсонщины получила 12,5 лет за госизменуРоссиянин из Херсонской области проведет в колонии 11 лет за шпионаж

херсонская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), херсонская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), шпионаж, новости, закон и право