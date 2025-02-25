Рейтинг@Mail.ru
Изменили взгляды за 3 минуты: в МИД оценили голосование ООН по резолюции - РИА Новости Крым, 25.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250225/izmenili-vzglyady-za-3-minuty-v-mid-otsenili-golosovanie-oon-po-rezolyutsii-1144451463.html
Изменили взгляды за 3 минуты: в МИД оценили голосование ООН по резолюции
Изменили взгляды за 3 минуты: в МИД оценили голосование ООН по резолюции - РИА Новости Крым, 25.02.2025
Изменили взгляды за 3 минуты: в МИД оценили голосование ООН по резолюции
Накануне на Генеральной Ассамблее ООН США впервые воздержались от принятия внесенной Украиной антироссийской резолюции. Затем они воздержались от принятия... РИА Новости Крым, 25.02.2025
2025-02-25T08:59
2025-02-25T09:00
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
оон
генассамблея оон
совет безопасности оон
в мире
украина
сша
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/10/1143417130_0:46:800:496_1920x0_80_0_0_c9624d6e50719787559544d026ffd7d0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Накануне на Генеральной Ассамблее ООН США впервые воздержались от принятия внесенной Украиной антироссийской резолюции. Затем они воздержались от принятия своего проекта, измененного после правок Франции и Британии. А после этого документ был принят в Совбезе ООН в первоначальной редакции. О том, что происходило 24 февраля в штаб-квартире организации, рассказала спикер российского МИД Мария Захарова."Украина внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН (ГА ООН) свою традиционную антироссийскую резолюцию. Ее приняли. США впервые были против. Вслед за этим США внесли на рассмотрение той же ГА ООН свой проект резолюции по украинскому кризису — с универсальным призывом к миру, без русофобии", - написала она в Telegram-канале.Страны ЕС, включая Британию и Францию, своими поправками изменили текст до неузнаваемости, рассказывает официальный представитель МИД. Резолюция была принята, США воздержались, страны ЕС проголосовали "за". Обе резолюции были приняты наименьшим числом голосов за время проведения Чрезвычайной специальной сессии (ЧСС) Генассамблеи — всего 93 голоса "за".Спустя всего несколько часов США внесли тот же проект резолюции, который они предлагали принять Генассамблее, в Совет Безопасности ООН. И там она без каких-либо поправок была одобрена."Таким образом, резолюция СБ ООН без осуждения России, с призывом к миру задает правильные рамки и с точки зрения статуса имеет преимущественное значение над резолюцией ГА ООН", - подчеркнула Захарова.Она напомнила, что Франция и Британия в Совбезе обладают правом вето и могли не пропустить резолюцию, которую до этого изменили в ГА ООН. Но они этого не сделали.24 февраля Генассамблея приняла антироссийскую резолюцию по Украине, США впервые высказались против. После этого представители Соединенных Штатов призвали отозвать этот проект, сообщила американский представитель во Всемирной Организации Дороти Ши. Они предложили свой проект документа, нейтральный по отношению к РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обговаривают ли Россия и США возможность отмены санкций – ЛавровВ Германии открестились от отправки своих военных на УкраинуСША готовятся к выходу из ООН - законопроект
украина
сша
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/10/1143417130_35:0:746:533_1920x0_80_0_0_d9c2c5d9050832751e870cc24135a9f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, оон, генассамблея оон, совет безопасности оон, в мире, украина, сша, россия, новости, политика, внешняя политика
Изменили взгляды за 3 минуты: в МИД оценили голосование ООН по резолюции

В МИД рассказали подробности о голосовании по украинской резолюции США в Генассамблее

08:59 25.02.2025 (обновлено: 09:00 25.02.2025)
 
© Постоянное представительство Российской Федерации при ООНЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН
© Постоянное представительство Российской Федерации при ООН
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Накануне на Генеральной Ассамблее ООН США впервые воздержались от принятия внесенной Украиной антироссийской резолюции. Затем они воздержались от принятия своего проекта, измененного после правок Франции и Британии. А после этого документ был принят в Совбезе ООН в первоначальной редакции. О том, что происходило 24 февраля в штаб-квартире организации, рассказала спикер российского МИД Мария Захарова.
"Украина внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН (ГА ООН) свою традиционную антироссийскую резолюцию. Ее приняли. США впервые были против. Вслед за этим США внесли на рассмотрение той же ГА ООН свой проект резолюции по украинскому кризису — с универсальным призывом к миру, без русофобии", - написала она в Telegram-канале.
Страны ЕС, включая Британию и Францию, своими поправками изменили текст до неузнаваемости, рассказывает официальный представитель МИД. Резолюция была принята, США воздержались, страны ЕС проголосовали "за". Обе резолюции были приняты наименьшим числом голосов за время проведения Чрезвычайной специальной сессии (ЧСС) Генассамблеи — всего 93 голоса "за".
Спустя всего несколько часов США внесли тот же проект резолюции, который они предлагали принять Генассамблее, в Совет Безопасности ООН. И там она без каких-либо поправок была одобрена.
"Таким образом, резолюция СБ ООН без осуждения России, с призывом к миру задает правильные рамки и с точки зрения статуса имеет преимущественное значение над резолюцией ГА ООН", - подчеркнула Захарова.
Она напомнила, что Франция и Британия в Совбезе обладают правом вето и могли не пропустить резолюцию, которую до этого изменили в ГА ООН. Но они этого не сделали.
"Между залами Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности "размеренным шагом идти минуты три. Это они за 180 секунд изменили свои взгляды на мировой кризис? Или просто в каждом кармане по маске — на любой случай?", - иронизирует в Telegram-канале представитель МИДа.
24 февраля Генассамблея приняла антироссийскую резолюцию по Украине, США впервые высказались против. После этого представители Соединенных Штатов призвали отозвать этот проект, сообщила американский представитель во Всемирной Организации Дороти Ши. Они предложили свой проект документа, нейтральный по отношению к РФ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Обговаривают ли Россия и США возможность отмены санкций – Лавров
В Германии открестились от отправки своих военных на Украину
США готовятся к выходу из ООН - законопроект
 
Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваООНГенассамблея ООНСовет безопасности ООНВ миреУкраинаСШАРоссияНовостиПолитикаВнешняя политика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:59Изменили взгляды за 3 минуты: в МИД оценили голосование ООН по резолюции
08:2610 школ ушли на карантин в Крыму из-за гриппа и ОРВИ
08:15В Сочи нашли попавших под лавину туристов
08:06ВАЗ въехал под фуру в Армавире – погибли двое
07:52840 миллионов рублей выделили в Крыму на поддержку растениеводства
07:39Сделка Мерца с Трампом: что задумал будущий канцлер Германии
07:23Ночная атака: 19 беспилотников сбиты над Россией за ночь
07:13В Крыму предложили сделать единый с Севастополем реестр памятников
06:56В Нижнегорском районе Крыма перекроют въезд в село
06:38Совбез ООН одобрил предложенную Америкой резолюцию по Украине без правок
06:08Парк роз и космический лекторий: новые туристические продукты в Крыму
00:01Разбег температур и гололедица: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 25 февраля
23:52Беспилотник в центре Севастополя и провал Зеленского: главное за день
23:41Крымский легкоатлет стал "бронзовым" призером на первенстве России
23:32Путин: Россия и США могли бы договориться о сокращении вооружений на 50%
23:16Путин: уход Зеленского будет на руку самой Украине
23:05Путин: Россия готова работать с США в области редкоземельных металлов
22:54В Керчи приостановят подачу газа
22:40Поезд Мурманск – Севастополь: открытие продажи билетов и маршрут
Лента новостейМолния