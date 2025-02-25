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Изменили взгляды за 3 минуты: в МИД оценили голосование ООН по резолюции

Изменили взгляды за 3 минуты: в МИД оценили голосование ООН по резолюции - РИА Новости Крым, 25.02.2025

Изменили взгляды за 3 минуты: в МИД оценили голосование ООН по резолюции

Накануне на Генеральной Ассамблее ООН США впервые воздержались от принятия внесенной Украиной антироссийской резолюции. Затем они воздержались от принятия... РИА Новости Крым, 25.02.2025

2025-02-25T08:59

2025-02-25T08:59

2025-02-25T09:00

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Накануне на Генеральной Ассамблее ООН США впервые воздержались от принятия внесенной Украиной антироссийской резолюции. Затем они воздержались от принятия своего проекта, измененного после правок Франции и Британии. А после этого документ был принят в Совбезе ООН в первоначальной редакции. О том, что происходило 24 февраля в штаб-квартире организации, рассказала спикер российского МИД Мария Захарова."Украина внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН (ГА ООН) свою традиционную антироссийскую резолюцию. Ее приняли. США впервые были против. Вслед за этим США внесли на рассмотрение той же ГА ООН свой проект резолюции по украинскому кризису — с универсальным призывом к миру, без русофобии", - написала она в Telegram-канале.Страны ЕС, включая Британию и Францию, своими поправками изменили текст до неузнаваемости, рассказывает официальный представитель МИД. Резолюция была принята, США воздержались, страны ЕС проголосовали "за". Обе резолюции были приняты наименьшим числом голосов за время проведения Чрезвычайной специальной сессии (ЧСС) Генассамблеи — всего 93 голоса "за".Спустя всего несколько часов США внесли тот же проект резолюции, который они предлагали принять Генассамблее, в Совет Безопасности ООН. И там она без каких-либо поправок была одобрена."Таким образом, резолюция СБ ООН без осуждения России, с призывом к миру задает правильные рамки и с точки зрения статуса имеет преимущественное значение над резолюцией ГА ООН", - подчеркнула Захарова.Она напомнила, что Франция и Британия в Совбезе обладают правом вето и могли не пропустить резолюцию, которую до этого изменили в ГА ООН. Но они этого не сделали.24 февраля Генассамблея приняла антироссийскую резолюцию по Украине, США впервые высказались против. После этого представители Соединенных Штатов призвали отозвать этот проект, сообщила американский представитель во Всемирной Организации Дороти Ши. Они предложили свой проект документа, нейтральный по отношению к РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обговаривают ли Россия и США возможность отмены санкций – ЛавровВ Германии открестились от отправки своих военных на УкраинуСША готовятся к выходу из ООН - законопроект

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, оон, генассамблея оон, совет безопасности оон, в мире, украина, сша, россия, новости, политика, внешняя политика