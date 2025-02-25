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Более полутысячи школ закрыты в России из-за роста ОРВИ
Более полутысячи школ закрыты в России из-за роста ОРВИ - РИА Новости Крым, 25.02.2025
Более полутысячи школ закрыты в России из-за роста ОРВИ
В России отмечен рост заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями, в связи с чем по стране на карантин закрыто более 500 школ. Об этом... РИА Новости Крым, 25.02.2025
2025-02-25T11:17
2025-02-25T11:17
2025-02-25T11:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. В России отмечен рост заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями, в связи с чем по стране на карантин закрыто более 500 школ. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Роспотребнадзора.При этом, по данным ведомства, среднероссийский показатель превышен в 49 регионах страны. В 30 субъектах количество госпитализаций увеличилось на 30% по сравнению с прошлой неделей, а в структуре заболеваемости регистрируется все большее число вирусов гриппа B и H1N1."В целях предотвращения распространения респираторных инфекций в России закрыты 510 школ в 42 регионах, 100 детских дошкольных учреждений в 30 регионах, 5 школ-интернатов. Частично закрыты 7636 классов и 1968 групп дошкольников, а также 13 групп в школах-интернатах и 74 группы в профессионально-технических училищах", уточнили в Роспотребнадзоре.Также по итогам восьмой недели года в России зарегистрировано 5,9 тысяч случаев заболевания коронавирусом, что на 10,2% ниже предыдущего показателя.В Крыму также растет уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями, на дистанционное обучение переведено 10 школ и 358 классов, сообщили ранее в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе превышен эпидпорог по ОРВИТри школы в Севастополе уходят на "удаленку" из-за роста ОРВИГрипп, ОРВИ и ковид – когда сезонные инфекции пойдут на спад
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роспотребнадзор, россия, орви, грипп, здравоохранение в россии, школа, карантин, новости
Более полутысячи школ закрыты в России из-за роста ОРВИ
В РФ из-за роста ОРВИ и гриппа закрыты более 500 школ и 100 детсадов - Роспотребнадзор
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. В России отмечен рост заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями, в связи с чем по стране на карантин закрыто более 500 школ. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Роспотребнадзора.
"По итогам восьмой недели 2025 года в России зарегистрирован рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 6,5% по сравнению с предыдущей неделей. Общее количество зафиксированных случаев достигло 993 тысячи", - сказано в сообщении.
При этом, по данным ведомства, среднероссийский показатель превышен в 49 регионах страны. В 30 субъектах количество госпитализаций увеличилось на 30% по сравнению с прошлой неделей, а в структуре заболеваемости регистрируется все большее число вирусов гриппа B и H1N1.
"В целях предотвращения распространения респираторных инфекций в России закрыты 510 школ в 42 регионах, 100 детских дошкольных учреждений в 30 регионах, 5 школ-интернатов. Частично закрыты 7636 классов и 1968 групп дошкольников, а также 13 групп в школах-интернатах и 74 группы в профессионально-технических училищах", уточнили в Роспотребнадзоре.
Также по итогам восьмой недели года в России зарегистрировано 5,9 тысяч случаев заболевания коронавирусом, что на 10,2% ниже предыдущего показателя.
В Крыму также растет
уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями, на дистанционное обучение переведено 10 школ и 358 классов, сообщили ранее в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
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