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Более полутысячи школ закрыты в России из-за роста ОРВИ

Более полутысячи школ закрыты в России из-за роста ОРВИ - РИА Новости Крым, 25.02.2025

Более полутысячи школ закрыты в России из-за роста ОРВИ

В России отмечен рост заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями, в связи с чем по стране на карантин закрыто более 500 школ. Об этом... РИА Новости Крым, 25.02.2025

2025-02-25T11:17

2025-02-25T11:17

2025-02-25T11:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. В России отмечен рост заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями, в связи с чем по стране на карантин закрыто более 500 школ. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Роспотребнадзора.При этом, по данным ведомства, среднероссийский показатель превышен в 49 регионах страны. В 30 субъектах количество госпитализаций увеличилось на 30% по сравнению с прошлой неделей, а в структуре заболеваемости регистрируется все большее число вирусов гриппа B и H1N1."В целях предотвращения распространения респираторных инфекций в России закрыты 510 школ в 42 регионах, 100 детских дошкольных учреждений в 30 регионах, 5 школ-интернатов. Частично закрыты 7636 классов и 1968 групп дошкольников, а также 13 групп в школах-интернатах и 74 группы в профессионально-технических училищах", уточнили в Роспотребнадзоре.Также по итогам восьмой недели года в России зарегистрировано 5,9 тысяч случаев заболевания коронавирусом, что на 10,2% ниже предыдущего показателя.В Крыму также растет уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями, на дистанционное обучение переведено 10 школ и 358 классов, сообщили ранее в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе превышен эпидпорог по ОРВИТри школы в Севастополе уходят на "удаленку" из-за роста ОРВИГрипп, ОРВИ и ковид – когда сезонные инфекции пойдут на спад

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, россия, орви, грипп, здравоохранение в россии, школа, карантин, новости