https://crimea.ria.ru/20250225/kabmin-vydelil-44-mlrd-rubley-na-vyplaty-zhitelyam-kurskoy-oblasti-1144459339.html

Кабмин выделил 44 млрд рублей на выплаты жителям Курской области

Кабмин выделил 44 млрд рублей на выплаты жителям Курской области - РИА Новости Крым, 25.02.2025

Кабмин выделил 44 млрд рублей на выплаты жителям Курской области

Правительство России выделило 44 миллиарда рублей на новые ежемесячные выплаты жителям Курской области, чье имущество было утрачено при украинских обстрелах... РИА Новости Крым, 25.02.2025

2025-02-25T12:10

2025-02-25T12:10

2025-02-25T12:12

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

обстрелы курской области

правительство россии

михаил мишустин

выплаты и компенсации

пособия и выплаты

новости

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/13/1123282649_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b5ad85751f268cb48caaf27522be954c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Правительство России выделило 44 миллиарда рублей на новые ежемесячные выплаты жителям Курской области, чье имущество было утрачено при украинских обстрелах. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.Президент России Владимир Путин на совещании с правительством 18 февраля поручил установить дополнительную выплату в размере 65 тысяч рублей жителям Курской области, которые утратили свое имущество в следствие обстрелов ВСУ. Деньги положены всем жителям: "и пенсионерам, и работающим, и не работающим, и детям".Средства выделены из резервного фонда правительства. Решение коснется более 112 тысяч граждан, которые по состоянию на 6 августа 2024 года проживали на территориях, где был введен режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителей Курской области эвакуируют из Сум через Белоруссию – МоскальковаЗащитники Курской области получат выплаты наравне с бойцами СВОПострадавшим в Курской области выделен 1 млрд на компенсацию аренды жилья

курская область

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, обстрелы курской области, правительство россии, михаил мишустин, выплаты и компенсации, пособия и выплаты, новости, россия, общество