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Кабмин выделил 44 млрд рублей на выплаты жителям Курской области - РИА Новости Крым, 25.02.2025
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Кабмин выделил 44 млрд рублей на выплаты жителям Курской области
Кабмин выделил 44 млрд рублей на выплаты жителям Курской области - РИА Новости Крым, 25.02.2025
Кабмин выделил 44 млрд рублей на выплаты жителям Курской области
Правительство России выделило 44 миллиарда рублей на новые ежемесячные выплаты жителям Курской области, чье имущество было утрачено при украинских обстрелах... РИА Новости Крым, 25.02.2025
2025-02-25T12:10
2025-02-25T12:12
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
обстрелы курской области
правительство россии
михаил мишустин
выплаты и компенсации
пособия и выплаты
новости
россия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Правительство России выделило 44 миллиарда рублей на новые ежемесячные выплаты жителям Курской области, чье имущество было утрачено при украинских обстрелах. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.Президент России Владимир Путин на совещании с правительством 18 февраля поручил установить дополнительную выплату в размере 65 тысяч рублей жителям Курской области, которые утратили свое имущество в следствие обстрелов ВСУ. Деньги положены всем жителям: "и пенсионерам, и работающим, и не работающим, и детям".Средства выделены из резервного фонда правительства. Решение коснется более 112 тысяч граждан, которые по состоянию на 6 августа 2024 года проживали на территориях, где был введен режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителей Курской области эвакуируют из Сум через Белоруссию – МоскальковаЗащитники Курской области получат выплаты наравне с бойцами СВОПострадавшим в Курской области выделен 1 млрд на компенсацию аренды жилья
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Кабмин выделил 44 млрд рублей на выплаты жителям Курской области

Правительство выделило 44 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты жителям Курской области

12:10 25.02.2025 (обновлено: 12:12 25.02.2025)
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Правительство России выделило 44 миллиарда рублей на новые ежемесячные выплаты жителям Курской области, чье имущество было утрачено при украинских обстрелах. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Президент России Владимир Путин на совещании с правительством 18 февраля поручил установить дополнительную выплату в размере 65 тысяч рублей жителям Курской области, которые утратили свое имущество в следствие обстрелов ВСУ. Деньги положены всем жителям: "и пенсионерам, и работающим, и не работающим, и детям".
"Жители Курской области, чье имущество первой необходимости было утрачено, будут получать ежемесячные выплаты. На это предусмотрено почти 44 млрд рублей. Распоряжение о выделении на эти цели подписано", – сказано в тексте документа.
Средства выделены из резервного фонда правительства. Решение коснется более 112 тысяч граждан, которые по состоянию на 6 августа 2024 года проживали на территориях, где был введен режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера.
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Курская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУОбстрелы Курской областиПравительство РоссииМихаил МишустинВыплаты и компенсацииПособия и выплатыНовостиРоссияОбщество
 
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