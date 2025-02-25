https://crimea.ria.ru/20250225/v-sochi-nashli-popavshikh-pod-lavinu-turistov-1144451004.html

В Сочи нашли попавших под лавину туристов

В Сочи нашли попавших под лавину туристов - РИА Новости Крым, 25.02.2025

В Сочи нашли попавших под лавину туристов

В Сочи нашли и передали врачам двух фрирайдеров, которые потерялись после схода лавины в районе горного курорта. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 25.02.2025

2025-02-25T08:15

2025-02-25T08:15

2025-02-25T08:15

сочи

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

стихия

происшествия

новости

краснодарский край

туризм

горы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. В Сочи нашли и передали врачам двух фрирайдеров, которые потерялись после схода лавины в районе горного курорта. Об этом сообщает МЧС России.24 февраля на горном курорте в Сочи сошла снежная лавина, в районе был организован поиск. По данным спасателей, сход снежной массы произошел на южном склоне горы Аибги, за пределами оборудованных трасс курорта. Два человека находились в опасной зоне, они смогли выйти на связь и сообщить, что с ними был третий катающийся. Он перестал выходить на связь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Дагестане лавина отрезала 14 населенных пунктов от автосообщенияЛавина сошла на горнолыжном курорте в Турции – под завалами людиСнежная лавина накрыла шестерых туристов на горнолыжном курорте в Сочи

сочи

краснодарский край

горы

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), стихия, происшествия, новости, краснодарский край, туризм, горы