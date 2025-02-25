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В Сочи нашли попавших под лавину туристов - РИА Новости Крым, 25.02.2025
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В Сочи нашли попавших под лавину туристов
В Сочи нашли попавших под лавину туристов - РИА Новости Крым, 25.02.2025
В Сочи нашли попавших под лавину туристов
В Сочи нашли и передали врачам двух фрирайдеров, которые потерялись после схода лавины в районе горного курорта. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 25.02.2025
2025-02-25T08:15
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сочи
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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новости
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туризм
горы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. В Сочи нашли и передали врачам двух фрирайдеров, которые потерялись после схода лавины в районе горного курорта. Об этом сообщает МЧС России.24 февраля на горном курорте в Сочи сошла снежная лавина, в районе был организован поиск. По данным спасателей, сход снежной массы произошел на южном склоне горы Аибги, за пределами оборудованных трасс курорта. Два человека находились в опасной зоне, они смогли выйти на связь и сообщить, что с ними был третий катающийся. Он перестал выходить на связь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Дагестане лавина отрезала 14 населенных пунктов от автосообщенияЛавина сошла на горнолыжном курорте в Турции – под завалами людиСнежная лавина накрыла шестерых туристов на горнолыжном курорте в Сочи
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РИА Новости Крым
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сочи, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), стихия, происшествия, новости, краснодарский край, туризм, горы
В Сочи нашли попавших под лавину туристов

В Сочи спасли попавших под лавину сноубордистов

08:15 25.02.2025
 
© МЧС РоссииВ Сочи обнаружили попавших под лавину туристов
В Сочи обнаружили попавших под лавину туристов
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. В Сочи нашли и передали врачам двух фрирайдеров, которые потерялись после схода лавины в районе горного курорта. Об этом сообщает МЧС России.
24 февраля на горном курорте в Сочи сошла снежная лавина, в районе был организован поиск. По данным спасателей, сход снежной массы произошел на южном склоне горы Аибги, за пределами оборудованных трасс курорта. Два человека находились в опасной зоне, они смогли выйти на связь и сообщить, что с ними был третий катающийся. Он перестал выходить на связь.
"Двое сноубордистов найдены. Спасатели вывели фрирайдеров в безопасное место и передали врачам горнолыжного курорта", - говорится в сообщении.
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СочиМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)СтихияПроисшествияНовостиКраснодарский крайТуризмГоры
 
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