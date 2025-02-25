https://crimea.ria.ru/20250225/rossiyskie-turisty-vybirayut-yaltu-dlya-sportivnogo-otdykha-1144455066.html
Российские туристы выбирают Ялту для спортивного отдыха
Российские туристы выбирают Ялту для спортивного отдыха - РИА Новости Крым, 25.02.2025
Российские туристы выбирают Ялту для спортивного отдыха
Ялта вошла в топ-10 самых популярных направлений для фитнес-туризма в феврале 2025 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования российского сервиса... РИА Новости Крым, 25.02.2025
2025-02-25T10:20
2025-02-25T10:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Ялта вошла в топ-10 самых популярных направлений для фитнес-туризма в феврале 2025 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.Лидерство в рейтинге у Сочи со средней ценой проживания в отеле 3124 рублей за ночь. На втором месте расположился Санкт-Петербург - 3387 рублей, на третьем - Москва с ценой 4821 рублей.Кроме того, в числе популярных фитнесс-направлений оказались Казань, Краснодар, Новосибирск, Красная Поляна, Иркутск и Екатеринбург.Российские туристы также выбирают Ялту для автопутешествий, а Севастополь и Алушту – для коттеджного отдыха, выяснили ранее аналитики Твил.Ру. Кроме того, Ялта вошла в десятку российских городов, которые туристы часто выбирают для путешествий в одиночку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым лучше и безопаснее экзотических курортов планеты – ОнищенкоСаки признан лучшим курортом минеральных вод России по итогам летаНа экскурсии в Крыму активнее стали ходить молодые люди 20+
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РИА Новости Крым
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крым, ялта, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, спорт, общество, новости крыма
Российские туристы выбирают Ялту для спортивного отдыха
Ялта вошла в топ-10 популярных направлений для фитнес-туризма
10:20 25.02.2025 (обновлено: 10:40 25.02.2025)