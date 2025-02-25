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Российские туристы выбирают Ялту для спортивного отдыха

Российские туристы выбирают Ялту для спортивного отдыха - РИА Новости Крым, 25.02.2025

Российские туристы выбирают Ялту для спортивного отдыха

Ялта вошла в топ-10 самых популярных направлений для фитнес-туризма в феврале 2025 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования российского сервиса... РИА Новости Крым, 25.02.2025

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Ялта вошла в топ-10 самых популярных направлений для фитнес-туризма в феврале 2025 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.Лидерство в рейтинге у Сочи со средней ценой проживания в отеле 3124 рублей за ночь. На втором месте расположился Санкт-Петербург - 3387 рублей, на третьем - Москва с ценой 4821 рублей.Кроме того, в числе популярных фитнесс-направлений оказались Казань, Краснодар, Новосибирск, Красная Поляна, Иркутск и Екатеринбург.Российские туристы также выбирают Ялту для автопутешествий, а Севастополь и Алушту – для коттеджного отдыха, выяснили ранее аналитики Твил.Ру. Кроме того, Ялта вошла в десятку российских городов, которые туристы часто выбирают для путешествий в одиночку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым лучше и безопаснее экзотических курортов планеты – ОнищенкоСаки признан лучшим курортом минеральных вод России по итогам летаНа экскурсии в Крыму активнее стали ходить молодые люди 20+

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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