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Российские туристы выбирают Ялту для спортивного отдыха - РИА Новости Крым, 25.02.2025
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Российские туристы выбирают Ялту для спортивного отдыха
Российские туристы выбирают Ялту для спортивного отдыха - РИА Новости Крым, 25.02.2025
Российские туристы выбирают Ялту для спортивного отдыха
Ялта вошла в топ-10 самых популярных направлений для фитнес-туризма в феврале 2025 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования российского сервиса... РИА Новости Крым, 25.02.2025
2025-02-25T10:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Ялта вошла в топ-10 самых популярных направлений для фитнес-туризма в феврале 2025 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.Лидерство в рейтинге у Сочи со средней ценой проживания в отеле 3124 рублей за ночь. На втором месте расположился Санкт-Петербург - 3387 рублей, на третьем - Москва с ценой 4821 рублей.Кроме того, в числе популярных фитнесс-направлений оказались Казань, Краснодар, Новосибирск, Красная Поляна, Иркутск и Екатеринбург.Российские туристы также выбирают Ялту для автопутешествий, а Севастополь и Алушту – для коттеджного отдыха, выяснили ранее аналитики Твил.Ру. Кроме того, Ялта вошла в десятку российских городов, которые туристы часто выбирают для путешествий в одиночку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым лучше и безопаснее экзотических курортов планеты – ОнищенкоСаки признан лучшим курортом минеральных вод России по итогам летаНа экскурсии в Крыму активнее стали ходить молодые люди 20+
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крым, ялта, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, спорт, общество, новости крыма
Российские туристы выбирают Ялту для спортивного отдыха

Ялта вошла в топ-10 популярных направлений для фитнес-туризма

10:20 25.02.2025 (обновлено: 10:40 25.02.2025)
 
© @victorfreitas/pexelsШтанга
Штанга
© @victorfreitas/pexels
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Ялта вошла в топ-10 самых популярных направлений для фитнес-туризма в феврале 2025 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.
Как сообщают аналитики, статистику подвели на основе заявок на отели и гостевые дома с распложенными поблизости спортзалами или фитнес-центрами. В итоге Ялта в этом рейтинге оказалась на восьмой позиции со средней ценой в 3519 рублей за ночь.
Лидерство в рейтинге у Сочи со средней ценой проживания в отеле 3124 рублей за ночь. На втором месте расположился Санкт-Петербург - 3387 рублей, на третьем - Москва с ценой 4821 рублей.
Кроме того, в числе популярных фитнесс-направлений оказались Казань, Краснодар, Новосибирск, Красная Поляна, Иркутск и Екатеринбург.
Российские туристы также выбирают Ялту для автопутешествий, а Севастополь и Алушту – для коттеджного отдыха, выяснили ранее аналитики Твил.Ру. Кроме того, Ялта вошла в десятку российских городов, которые туристы часто выбирают для путешествий в одиночку.
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